Měl závratě a bolesti. Ministr Klempíř popsal pondělní nehodu

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) se poprvé vyjádřil k pondělní dopravní nehodě, kterou měl v Praze po cestě na ministerstvo. Politik odhalil, že nemocniční vyšetření neodhalilo žádný závažný problém. Klempíř tak od úterý opět pracuje.
Nehoda se stala v pondělí po osmé ráno na Vítězném náměstí v Dejvicích. Klempíř byl na cestě na ministerstvo kultury, když se jeho auto s majáčkem srazilo s jiným vozidlem. Podle fotografií z místa se ministr po havárii nacházel mimo auto a neměl viditelná zranění.
Člen Babišovy vlády sice dojel na ministerstvo, ale z budovy úřadu nakonec zamířil do nemocnice, aby absolvoval vyšetření, zejména vyšetření na CT.
Klempíř později na facebooku uvedl, že havaroval ve služebním autě s řidičem. "Vystoupil jsem, přesvědčil se, že nikdo není zraněný, avšak bolela mě hlava od nárazu na airbag. Pak jsem odjel náhradním autem do práce. Tam jsem začal mít závratě a nauzeu, bolest se zhoršila," napsal politik na sociální síti.
Ministr zmínil, že si zavolal kolegu Borise Šťastného, jenž je lékařem. "Byl u mě do pár minut a nechal zavolat záchranku pro vyloučení krvácení do mozku, jelikož užívám léky na ředění krve," popsal. Podle Klempíře se krvácení nepotvrdilo, takže ministr se v úterý normálně vrátí do práce. Člen vlády zároveň poděkoval lidem za všechny zprávy.
Klempíř se v očích veřejnosti proslavil jako jedna z vůdčích postav funkově-rockové skupiny J.A.R., jejímž frontmanem a textařem byl. Jeho působení v populární a oceňované kapele skončilo loni v souvislosti s rozhodnutím kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny.
Klempíř pomohl Motoristům s úspěšnou kampaní, která jim pomohla se dostat do dolní komory parlamentu. Sám se stal poslancem a od poloviny prosince je také ministrem kultury v Babišově vládě. Asi nejvíce je v této roli vidět v souvislosti s tématem rušení televizních a rozhlasových poplatků.
Zdroj: Libor Novák