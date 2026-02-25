Měl závratě a bolesti. Ministr Klempíř popsal pondělní nehodu

Jan Hrabě

Jan Hrabě

25. února 2026 9:13

Oto Klempíř (ministr kultury)
Oto Klempíř (ministr kultury) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) se poprvé vyjádřil k pondělní dopravní nehodě, kterou měl v Praze po cestě na ministerstvo. Politik odhalil, že nemocniční vyšetření neodhalilo žádný závažný problém. Klempíř tak od úterý opět pracuje. 

Nehoda se stala v pondělí po osmé ráno na Vítězném náměstí v Dejvicích. Klempíř byl na cestě na ministerstvo kultury, když se jeho auto s majáčkem srazilo s jiným vozidlem. Podle fotografií z místa se ministr po havárii nacházel mimo auto a neměl viditelná zranění.

Člen Babišovy vlády sice dojel na ministerstvo, ale z budovy úřadu nakonec zamířil do nemocnice, aby absolvoval vyšetření, zejména vyšetření na CT.

Klempíř později na facebooku uvedl, že havaroval ve služebním autě s řidičem. "Vystoupil jsem, přesvědčil se, že nikdo není zraněný, avšak bolela mě hlava od nárazu na airbag. Pak jsem odjel náhradním autem do práce. Tam jsem začal mít závratě a nauzeu, bolest se zhoršila," napsal politik na sociální síti.

Ministr zmínil, že si zavolal kolegu Borise Šťastného, jenž je lékařem. "Byl u mě do pár minut a nechal zavolat záchranku pro vyloučení krvácení do mozku, jelikož užívám léky na ředění krve," popsal. Podle Klempíře se krvácení nepotvrdilo, takže ministr se v úterý normálně vrátí do práce. Člen vlády zároveň poděkoval lidem za všechny zprávy. 

Klempíř se v očích veřejnosti proslavil jako jedna z vůdčích postav funkově-rockové skupiny J.A.R., jejímž frontmanem a textařem byl. Jeho působení v populární a oceňované kapele skončilo loni v souvislosti s rozhodnutím kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny. 

Klempíř pomohl Motoristům s úspěšnou kampaní, která jim pomohla se dostat do dolní komory parlamentu. Sám se stal poslancem a od poloviny prosince je také ministrem kultury v Babišově vládě. Asi nejvíce je v této roli vidět v souvislosti s tématem rušení televizních a rozhlasových poplatků. 

včera

Nemáte odvahu přiznat, že jste selhali. Žádná velmoc nemůže vyhrát válku proti realitě, vzkázal Macinka Lavrovovi

Související

Oto Klempíř (ministr kultury)

Ministr kultury Klempíř ráno v Praze havaroval

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) v pondělí ráno boural v Praze. Při nehodě se vůz se členem vlády srazil s jiným vozidlem. Klempíř, který jel do budovy ministerstva, se podle stranických kolegů po havárii necítil nejlépe. Nakonec se rozhodl podrobit se vyšetřením v nemocnici. 
Oto Klempíř (ministr kultury)

Klempíř se s umělci na ničem neshodl. Cibulka a Jagelka s ním uzavřeli sázku

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) se v úterý setkal se dvěma umělci, které po jejich účasti na nedávné demonstraci vyzval k jednání. Podle Aleše Cibulky a Michala Jagelky nepanovala shoda prakticky na ničem. Klempíř se v pondělí mohl zúčastnit veřejné debaty v jednom z pražských divadel, kam ale nepřišel. 

Více souvisejících

Oto Klempíř Dopravní nehody

