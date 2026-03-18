Bod obratu. Útoky na plynová pole a rafinérie jsou podle expertů zásadním zlomem ve válce s Íránem

Libor Novák

18. března 2026 19:29

Zpracování plynu
Foto: Pixabay

Útoky na íránská plynová pole a rafinérie, za kterými podle dostupných informací stojí Spojené státy a Izrael, představují podle odborníků oslovených serverem CNN zásadní zlom v probíhajícím válečném konfliktu.

Tato eskalace může vyvolat tvrdou íránskou odvetu a způsobit šok na globálních energetických trzích. Íránská média v této souvislosti potvrdila, že zasažena byla klíčová zařízení ropného a plynárenského průmyslu, přičemž záchranné složky se stále snaží uhasit rozsáhlé požáry.

Danny Citrinowicz z Institutu pro národní bezpečnostní studia v Tel Avivu popsal tyto údery jako jasný bod obratu. Podle něj tento krok naznačuje změnu v uvažování amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zatímco dříve se zdálo, že se Trump zdráhá poškodit aktiva kritická pro budoucí obnovu Íránu, nynější postup ukazuje na přehodnocení strategie, a to i přes očekávaný dopad na světové ceny ropy a plynu.

Dopady útoků pocítí především běžní Íránci, protože vytěžený zemní plyn se v zemi spotřebovává téměř výhradně domácky. Zasažení infrastruktury tak přímo ohrožuje výrobu elektřiny a dodávky plynu na vaření pro miliony lidí. Mezi cíli bylo i pole South Pars, které je největším nalezištěm zemního plynu na světě, a průmyslová zóna Asaluyeh, kde došlo k silným explozím v několika rafinériích a skladech.

Izraelské zdroje potvrdily, že útok na South Pars byl koordinován se Spojenými státy. Izraelský ministr obrany Jisra'el Kac již dříve avizoval, že údery v Íránu budou zesíleny a že se chystají „významná překvapení“, která válku dále eskalují. Podle všeho měl na mysli právě cílenou likvidaci íránské energetické a elektrické sítě.

Reakce Teheránu na sebe nenechala dlouho čekat. Íránské agentury napojené na Revoluční gardy prohlásily, že došlo k překročení „červených linií“. Varovaly, že pokud si nepřítel myslel, že tyto útoky donutí Írán k ústupu, dopustil se fatálního omylu. Podle nich tato akce dává Íránu do ruky „trumfové eso“ v podobě práva na masivní odvetu.

Zároveň se objevilo naléhavé varování pro obyvatele v oblasti Perského zálivu. Íránské úřady vyzvaly lidi, aby se nezdržovali v blízkosti ropných a plynových zařízení v Saúdské Arábii, Spojených arabských emirátech a Kataru. To naznačuje, že budoucí íránské útoky by mohly směřovat právě na energetickou infrastrukturu sousedních zemí, které Teherán považuje za spojence svých nepřátel.

K situaci se vyjádřil i Katar, jehož mluvčí ministerstva zahraničí označil útok na pole South Pars za nebezpečný a nezodpovědný krok. South Pars je totiž geografickým rozšířením katarského pole North Field, a jakýkoli vojenský zásah v této oblasti tak přímo ohrožuje i zájmy a bezpečnost Kataru. 

před 1 hodinou

USA a Izrael zasáhly největší naleziště plynu na světě. Ceny ropy prudce rostou, NATO řeší, co s Hormuzským průlivem

Ceny ropy na světových trzích dnes opět letí vzhůru. Situaci v regionu vyhrotily nové incidenty

Ceny ropy na světových trzích v úterý opět zamířily vzhůru v reakci na stupňující se íránské útoky proti energetické infrastruktuře na Blízkém východě. Globální referenční cena ropy Brent vzrostla o 3 % na přibližně 103 dolarů za barel, zatímco americká lehká ropa WTI posílila o 3,7 % na zhruba 97 dolarů. Napětí se promítá i přímo do peněženek amerických řidičů, kde průměrná cena benzinu u čerpacích stanic dosáhla 3,79 dolaru za galon, což je nejvyšší hodnota od října 2023.

před 14 minutami

před 1 hodinou

USA a Izrael zasáhly největší naleziště plynu na světě. Ceny ropy prudce rostou, NATO řeší, co s Hormuzským průlivem

Světové trhy s energiemi zažívají dramatický otřes. Ceny ropy ve středu prudce vzrostly a překonaly hranici 108 dolarů za barel. Hlavním impulsem pro tento skok byly zprávy o prvních přímých útocích na íránská těžební a zpracovatelská zařízení, včetně největšího naleziště zemního plynu na světě. Podle dostupných informací stojí za těmito údery koordinovaná operace Spojených států a Izraele.

před 3 hodinami

Viktor Orbán

Naděje na ukončení sporu s Orbánem? EU a Ukrajina dosáhly průlomu v otázce ropovodu Družba

Evropská unie a Ukrajina dosáhly průlomu v otázce oprav ropovodu Družba, což by mohlo ukončit vleklý spor s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Brusel a Kyjev doufají, že tento ústřícny krok přiměje Maďarsko odblokovat klíčovou půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur a schválit 20. balíček sankcí proti Rusku. Rozhodující jednání lídrů EU začínají již tento čtvrtek.

před 6 hodinami

Teherán pohřbívá Larídžáního a Solejmáního. Írán vyslal vlnu raket a dronů na Izrael

Íránem dnes otřásá vlna smutku i hněvu. V Teheránu se koná pohřeb Alího Larídžáního, dlouholetého šéfa národní bezpečnosti a jedné z nejvlivnějších postav islámské republiky, který zahynul při úterním izraelském náletu. Společně s ním je pohřbíván i Gholamrezá Solejmání, velitel paramilitárních jednotek Basídž. Larídžání byl považován za „pravou ruku“ režimu a architekta jeho obranné strategie, přičemž jeho smrt je nejcitelnější ztrátou od únorového zabití nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího.

před 7 hodinami

Esmáíl Chatíb

Izraelci tvrdí, že zabili dalšího představitele Íránu. Po smrti má být ministr tajných služeb Esmáíl Chatíb

Izraelský ministr obrany Jisra'el Kac ve středu oznámil, že při nočním náletu v Teheránu byl zlikvidován íránský ministr tajných služeb Esmáíl Chatíb. Pokud se tato informace potvrdí, půjde o další zásadní úder proti nejvyšším patrům íránského režimu, který přichází jen den po zabití šéfa národní bezpečnosti Alího Larídžáního. 

USS Gerald R. Ford

Nejdražší letadlová loď světa USS Gerald R. Ford kvůli požáru odplouvá od Íránu

Nejmodernější a nejdražší letadlová loď světa, USS Gerald R. Ford, opouští bojové pozice v Rudém moři a míří k opravám na Krétu. Plavidlo, které se v posledních týdnech podílelo na úderech proti Íránu, se potýká s následky požáru, technickými poruchami i upadající morálkou posádky. Marathon devítiměsíčního nasazení, během něhož loď operovala i v Karibiku při zásahu proti Nicolási Madurovi, si podle odborníků vybral svou daň.

Alí Larídžání

Citelná rána v nejkritičtějším momentu moderních dějin. Co pro Írán znamená smrt Larídžáního?

Smrt tajemníka Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alího Larídžáního představuje pro íránský režim citelnou ránu, která přichází v jeden z nejkritičtějších momentů moderních dějin země. Izraelský nálet zlikvidoval muže, který nebyl jen řadovým úředníkem, ale klíčovým architektem strategických rozhodnutí islámské republiky. Jeho odchod prohlubuje mocenské vakuum v srdci teheránského vedení, které se již dříve muselo vyrovnat se smrtí nejvyššího duchovního vůdce.

Americká armáda, ilustrační fotografie

Výbušné téma v USA: Američanům se představa vojáků na půdě Íránu ani trochu nelíbí

Představa amerických vojáků přímo na íránské půdě, kterou administrativa Donalda Trumpa ještě před devíti měsíci rezolutně odmítala, se po dvou týdnech intenzivního válečného konfliktu stává reálnou, byť politicky extrémně výbušnou variantou. Zatímco viceprezident JD Vance v červnu 2025 tvrdil, že USA nemají zájem o „boty na zemi“, dnešní rétorika Bílého domu se změnila. Prezident Trump tuto možnost odmítá vyloučit a strategické okolnosti naznačují, že by k nasazení pozemních sil mohlo dojít dříve, než se očekávalo.

Volodymyr Zelenskyj se setkal s Keirem Starmerem

Pozornost světa se nesmí odvrátit od Ukrajiny k Íránu, prohlásil Starmer na setkání se Zelenským

Britský premiér Keir Starmer v úterý v Downing Street přivítal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s jasným vzkazem: pozornost světa se nesmí odvrátit od Ukrajiny, a to ani v době probíhající války v Íránu. Starmer zdůraznil, že ruský prezident Vladimir Putin nesmí být tím, kdo bude těžit z blízkovýchodního konfliktu, ať už prostřednictvím rostoucích cen ropy, nebo uvolňování sankcí.

Macron končí, Starmer mě zklamal, jsme nejmocnější a o pomoc od NATO nestojíme, zuří Trump

Americký prezident Donald Trump vyostřil svou rétoriku vůči spojencům a v sérii útočných prohlášení na své síti Truth Social označil Severoatlantickou alianci za „jednosměrnou ulici“. Reagoval tak na odmítavý postoj většiny členských států NATO, které se nechtějí zapojit do americké vojenské operace proti Íránu. Trump se nechal slyšet, že ho toto jednání nepřekvapuje, a zdůraznil, že Spojené státy ochraňují ostatní země za stovky miliard dolarů, aniž by se jim dostalo pomoci v čase potřeby.

Ropa, ilustrační fotografie

Ceny ropy na světových trzích dnes opět letí vzhůru. Situaci v regionu vyhrotily nové incidenty

Ceny ropy na světových trzích v úterý opět zamířily vzhůru v reakci na stupňující se íránské útoky proti energetické infrastruktuře na Blízkém východě. Globální referenční cena ropy Brent vzrostla o 3 % na přibližně 103 dolarů za barel, zatímco americká lehká ropa WTI posílila o 3,7 % na zhruba 97 dolarů. Napětí se promítá i přímo do peněženek amerických řidičů, kde průměrná cena benzinu u čerpacích stanic dosáhla 3,79 dolaru za galon, což je nejvyšší hodnota od října 2023.

Zdroj: Libor Novák

