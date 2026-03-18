Bod obratu. Útoky na plynová pole a rafinérie jsou podle expertů zásadním zlomem ve válce s Íránem

Útoky na íránská plynová pole a rafinérie, za kterými podle dostupných informací stojí Spojené státy a Izrael, představují podle odborníků oslovených serverem CNN zásadní zlom v probíhajícím válečném konfliktu.
Tato eskalace může vyvolat tvrdou íránskou odvetu a způsobit šok na globálních energetických trzích. Íránská média v této souvislosti potvrdila, že zasažena byla klíčová zařízení ropného a plynárenského průmyslu, přičemž záchranné složky se stále snaží uhasit rozsáhlé požáry.
Danny Citrinowicz z Institutu pro národní bezpečnostní studia v Tel Avivu popsal tyto údery jako jasný bod obratu. Podle něj tento krok naznačuje změnu v uvažování amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zatímco dříve se zdálo, že se Trump zdráhá poškodit aktiva kritická pro budoucí obnovu Íránu, nynější postup ukazuje na přehodnocení strategie, a to i přes očekávaný dopad na světové ceny ropy a plynu.
Dopady útoků pocítí především běžní Íránci, protože vytěžený zemní plyn se v zemi spotřebovává téměř výhradně domácky. Zasažení infrastruktury tak přímo ohrožuje výrobu elektřiny a dodávky plynu na vaření pro miliony lidí. Mezi cíli bylo i pole South Pars, které je největším nalezištěm zemního plynu na světě, a průmyslová zóna Asaluyeh, kde došlo k silným explozím v několika rafinériích a skladech.
Izraelské zdroje potvrdily, že útok na South Pars byl koordinován se Spojenými státy. Izraelský ministr obrany Jisra'el Kac již dříve avizoval, že údery v Íránu budou zesíleny a že se chystají „významná překvapení“, která válku dále eskalují. Podle všeho měl na mysli právě cílenou likvidaci íránské energetické a elektrické sítě.
Reakce Teheránu na sebe nenechala dlouho čekat. Íránské agentury napojené na Revoluční gardy prohlásily, že došlo k překročení „červených linií“. Varovaly, že pokud si nepřítel myslel, že tyto útoky donutí Írán k ústupu, dopustil se fatálního omylu. Podle nich tato akce dává Íránu do ruky „trumfové eso“ v podobě práva na masivní odvetu.
Zároveň se objevilo naléhavé varování pro obyvatele v oblasti Perského zálivu. Íránské úřady vyzvaly lidi, aby se nezdržovali v blízkosti ropných a plynových zařízení v Saúdské Arábii, Spojených arabských emirátech a Kataru. To naznačuje, že budoucí íránské útoky by mohly směřovat právě na energetickou infrastrukturu sousedních zemí, které Teherán považuje za spojence svých nepřátel.
K situaci se vyjádřil i Katar, jehož mluvčí ministerstva zahraničí označil útok na pole South Pars za nebezpečný a nezodpovědný krok. South Pars je totiž geografickým rozšířením katarského pole North Field, a jakýkoli vojenský zásah v této oblasti tak přímo ohrožuje i zájmy a bezpečnost Kataru.
Ceny ropy na světových trzích dnes opět letí vzhůru. Situaci v regionu vyhrotily nové incidenty
Fico požaduje, aby EU zatlačila na Ukrajinu ohledně dodávek ropy
V úterý odpoledne proběhlo na Pražském hradě pravidelné jednání mezi premiérem Andrejem Babišem a prezidentem Petrem Pavlem. Hlavním výstupem schůzky je potvrzení, že hlava státu v pátek podepíše zákon o státním rozpočtu na letošní rok. Tento krok následuje po schválení návrhu Poslaneckou sněmovnou, která počítá se schodkem ve výši 310 miliard korun. O rozpočtu prezident hovořil již v pondělí s ministryní financí Alenou Schillerovou, která tehdy avizovala, že prezident neplánuje přijetí normy nijak zdržovat ani ji vetovat.
Zdroj: Libor Novák