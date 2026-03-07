Írán se chová špatně a bude opět tvrdě zasažen, vzkazuje Trump

Americký prezident Donald Trump uvedl, že Írán bude v následujících hodinách opět tvrdě zasažen. Teherán zároveň znovu vyzval k bezpodmínečné kapitulaci. Americké a izraelské údery pak označil za hlavní důvod íránské omluvy sousedním zemím za útoky.
"Írán se omluvil a vzdal svým sousedům z Blízkého východu a slíbil, že už na ně nebude střílet. Tento slib dal jenom kvůli neúnavným americkým a izraelským útokům," spustil Trump v sobotu na sociální síti Truth Social.
Podle amerického prezidenta z toho vyplývá, že Teherán chtěl vládnout celému Blízkému východu. "Je to poprvé za tisíce let, co Írán prohrál se sousedními blízkovýchodními zeměmi," napsal šéf Bílého domu a zmínil, že mu za to neustále někdo děkuje.
Trump následně znovu vyzval Írán ke kapitulaci. "Dnes bude Írán tvrdě zasažen. Kvůli špatnému íránskému chování jsou vážně zvažovány oblasti a skupiny lidí, které až do této chvíle nebyly považovány za cíl útoku, a to s ohledem na jejich úplné zničení a jistou smrt," dodal na závěr příspěvku.
Írán se v sobotu ústy prezidenta Masúda Pezeškjána omluvil sousedním zemím za útoky, kterými v uplynulých dnech reagoval na americké a íránské údery. "Považuji za nutné se omluvit sousedním zemím, na které jsme zaútočili. Nemáme v úmyslu je napadat," uvedl Pezeškján podle BBC v televizním projevu. Zároveň vyzval k regionální spolupráci za účelem nastolení míru a klidu v oblasti.
Íránský prezident sdělil, že současné vedení země vydalo rozkaz pro armádní jednotky, aby se od této chvíle zdržely útoků na sousední země, pokud předtím nebudou napadeny. "Ti, kteří uvažují o využití této chvíle k útoku na Írán, se nesmí stát loutkami imperialismu," poznamenal Pezeškján a zdůraznil, že podpora USA a Izraele není cestou ke cti a svobodě.
Pezeškján dnes také prohlásil, že požadavek Spojených států amerických na bezpodmínečnou kapitulaci Íránu je snem, který si Američané mají vzít do hrobu.
