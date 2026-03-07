Policie obvinila muže z vraždy družky v Karlových Varech

Policie vznesla obvinění v případu středeční vraždy ženy v Karlových Varech. Muž, který se již na základě rozhodnutí soudu nachází ve vazbě, měl napadnout družku a způsobit jí smrtelná zranění. Hrozí mu až osmnáct let za mřížemi.
Pro kriminalisty začal případ ve středu vpodvečer, kdy přijali oznámení od dvaašedesátileté ženy, které se nedařilo spojit s dcerou. "Při oznámení zároveň uvedla, že se nachází před bytem její dcery, kde sedí opilý muž, který je navíc agresivní," řekl policejní mluvčí Jan Bílek.
Na místo se proto vydala policejní hlídka, která spolu s oznamovatelkou vstoupila do bytu. Tam byla nalezena pětatřicetiletá žena bez známek života. Už podle prvotního zjištění policistů zemřela násilnou smrtí.
"Muž sedící před bytem, který byl důvodně podezřelý ze spáchání tohoto násilného činu, byl policisty zadržen. Policisté u něj následně provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 2,52 promile," sdělil mluvčí.
Krajští kriminalisté v pátek zahájili trestní stíhání zadrženého jednatřicetiletého muže, jenž tak čelí obvinění z vraždy. "Obviněný muž měl v Karlových Varech několika údery do různých částí těla napadnout svou pětatřicetiletou družku, která na místě zraněním bohužel podlehla," uvedl Bílek.
Policisté podali podnět k vzetí obviněného do vazby, s čímž soud souhlasil. V případě prokázání viny hrozí pachateli trest odnětí svobody v délce až osmnácti let.
