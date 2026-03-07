Český lev odhalil první oceněnou osobnost. Dostane cenu za mimořádný přínos

Jan Hrabě

7. března 2026 21:01

Český lev Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Českého lva za mimořádný přínos české kinematografii převezme příští sobotu 14. března během slavnostního večera v pražském Kongresovém centru odbornice na filmovou politiku, veřejné financování a mezinárodní audiovizi Helena Bezděk Fraňková. Je označována za jednu z nejvlivnějších žen českého filmového průmyslu. 

Helena Bezděk Fraňková se během posledních 20 let zásadním způsobem zasloužila o rozvoj českého audiovizuálního prostředí, nejprve jako šéfka odboru médií a audiovize na Ministerstvu kultury, kde prosadila zavedení systému filmových pobídek. Poté jako iniciátorka vzniku samostatného Státního fondu kinematografie, v jehož čele stála od jeho založení v roce 2013 do loňského roku, během kterého se završila transformace fondu do nové podoby Státního fondu audiovize. Ten nejenom poskytuje podporu filmové a televizní tvorbě a filmové pobídky, ale vykonává v oblasti audiovize činnosti výzkumné, metodické, analytické a propagační. Zásluhou Heleny Bezděk Fraňkové se Česká republika zařadila mezi země s rozvinutou a funkční podporou audiovizuální tvorby a průmyslu,“ uvádí k rozhodnutí o udělení letošní ceny za mimořádný přínos české kinematografii prezídium České filmové a televizní akademie. 

Českým lvem za mimořádný přínos české kinematografii byli v posledních letech oceněni například režisérka Věra Plívová-Šimková, střihač Alois Fišárek, kameraman Vladimír Smutný, dirigent Mario Klemens nebo režisér, scenárista a herec Karel Smyczek.

Mgr. Helena Bezděk Fraňková je přední česká odbornice na filmovou politiku, veřejné financování a mezinárodní audiovizi. V letech 2014–2025 působila ve dvou funkčních obdobích jako ředitelka Státního fondu kinematografie, přičemž již v roce 2013 stála u jeho vzniku. Pod jejím vedením prošel fond zásadní proměnou a v loňském roce byl transformován na Státní fond audiovize, čímž reagoval na nové technologické i kulturní výzvy a nově podporuje i vznik seriálů a videoher. Dlouhodobě se zasazovala o transparentní a efektivní systém veřejné podpory české kinematografie, posílení mezinárodní spolupráce a zvýšení prestiže českého filmu v zahraničí. V roce 2025 jí ministr kultury Martin Baxa udělil resortní medaili Artis Bohemiae Amicis za mimořádné zásluhy o českou audiovizi. Časopis Forbes ji hned dvakrát zařadil mezi Nejvlivnější ženy Česka (2024 a 2025). 

Profesní dráhu zahájila v audiovizuální produkci jako asistentka režie a produkce, podílela se na řadě mezinárodních projektů, mimo jiné na filmech Satan přichází (The Omen), Kletba bratří Grimmů (The Brothers Grimm), Naprosto osvětleno (Everything Is Illuminated) či na seriálu Duna. V letech 2006–2012 působila na Ministerstvu kultury ČR jako vedoucí oddělení kinematografie a následně jako ředitelka odboru médií a audiovize. V letech 2010–2025 byla členkou evropské asociace EFAD a od roku 2018 externě vyučuje na pražské FAMU problematiku fondů a veřejného financování. V roce 2025 založila poradenskou společnost The Context Company, zaměřenou na strategii, kulturní politiku a rozvoj audiovizuálního sektoru. Je absolventkou Právnické fakulty na Západočeské univerzitě v Plzni. 

V pořadí 33. výroční ceny České filmové a televizní akademie Český lev budou předány v sobotu 14. března od 20.10 hod. v přímém přenosu České televize na ČT1. Slavnostním ceremoniálem bude televizní diváky i hosty v sále poprvé provázet stand-up komička Bianca Cristovao. Hlavní tematickou linkou večera bude budoucnost české kinematografie a nastupující generace tvůrců. V rámci 24 statutárních kategorií do závěrečného kola hlasování postoupilo 32 filmů, televizních seriálů a minisérií uvedených v premiéře v roce 2025. Nejvíce nominací získaly snímky Franz, Sbormistr, Karavan, Letní škola, 2001, dále Nahoře nebe, v dolině já a minisérie Studna. 

25. února 2026 17:55

Českého lva letos doprovodí hudba skladatele Adriána Čermáka

Související

Český lev

Českého lva letos doprovodí hudba skladatele Adriána Čermáka

Hudební rámec pro letošní slavnostní předávání cen Český lev, které 14. března nabídne v přímém přenosu z Kongresového centra Praha Česká televize na ČT1, vytvoří slovenský skladatel nejen filmové hudby Adrián Čermák. Diváci se mohou těšit na hudební doprovod vycházející z Čermákových zkušeností s filmovou a scénickou hudbou, který pracuje s atmosférou, emocemi a rytmem slavnostního večera a propojí elektronické prvky s živou interpretací samotného autora na klávesy. Na pódiu se během večera spojí s DJkou působící zejména na berlínské scéně Dariou Krylosovou aka DDK.
Český lev

Český lev představil nominované. Ceny budou předány za dva měsíce

Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) dnes oznámila nominace 33. ročníku výročních cen Český lev. V rámci 24 statutárních kategorií do druhého kola hlasování postoupilo 32 filmů, televizních seriálů a minisérií z celkového počtu 94 děl uvedených v premiéře v roce 2025. Nejvíce nominací posbíraly snímky Franz, Sbormistr, Karavan, Letní škola, 2001, Nahoře nebe, v dolině já a minisérie Studna.

Český lev

