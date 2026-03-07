Český lev odhalil první oceněnou osobnost. Dostane cenu za mimořádný přínos

Českého lva za mimořádný přínos české kinematografii převezme příští sobotu 14. března během slavnostního večera v pražském Kongresovém centru odbornice na filmovou politiku, veřejné financování a mezinárodní audiovizi Helena Bezděk Fraňková. Je označována za jednu z nejvlivnějších žen českého filmového průmyslu.
Helena Bezděk Fraňková se během posledních 20 let zásadním způsobem zasloužila o rozvoj českého audiovizuálního prostředí, nejprve jako šéfka odboru médií a audiovize na Ministerstvu kultury, kde prosadila zavedení systému filmových pobídek. Poté jako iniciátorka vzniku samostatného Státního fondu kinematografie, v jehož čele stála od jeho založení v roce 2013 do loňského roku, během kterého se završila transformace fondu do nové podoby Státního fondu audiovize. Ten nejenom poskytuje podporu filmové a televizní tvorbě a filmové pobídky, ale vykonává v oblasti audiovize činnosti výzkumné, metodické, analytické a propagační. Zásluhou Heleny Bezděk Fraňkové se Česká republika zařadila mezi země s rozvinutou a funkční podporou audiovizuální tvorby a průmyslu,“ uvádí k rozhodnutí o udělení letošní ceny za mimořádný přínos české kinematografii prezídium České filmové a televizní akademie.
Českým lvem za mimořádný přínos české kinematografii byli v posledních letech oceněni například režisérka Věra Plívová-Šimková, střihač Alois Fišárek, kameraman Vladimír Smutný, dirigent Mario Klemens nebo režisér, scenárista a herec Karel Smyczek.
Mgr. Helena Bezděk Fraňková je přední česká odbornice na filmovou politiku, veřejné financování a mezinárodní audiovizi. V letech 2014–2025 působila ve dvou funkčních obdobích jako ředitelka Státního fondu kinematografie, přičemž již v roce 2013 stála u jeho vzniku. Pod jejím vedením prošel fond zásadní proměnou a v loňském roce byl transformován na Státní fond audiovize, čímž reagoval na nové technologické i kulturní výzvy a nově podporuje i vznik seriálů a videoher. Dlouhodobě se zasazovala o transparentní a efektivní systém veřejné podpory české kinematografie, posílení mezinárodní spolupráce a zvýšení prestiže českého filmu v zahraničí. V roce 2025 jí ministr kultury Martin Baxa udělil resortní medaili Artis Bohemiae Amicis za mimořádné zásluhy o českou audiovizi. Časopis Forbes ji hned dvakrát zařadil mezi Nejvlivnější ženy Česka (2024 a 2025).
Profesní dráhu zahájila v audiovizuální produkci jako asistentka režie a produkce, podílela se na řadě mezinárodních projektů, mimo jiné na filmech Satan přichází (The Omen), Kletba bratří Grimmů (The Brothers Grimm), Naprosto osvětleno (Everything Is Illuminated) či na seriálu Duna. V letech 2006–2012 působila na Ministerstvu kultury ČR jako vedoucí oddělení kinematografie a následně jako ředitelka odboru médií a audiovize. V letech 2010–2025 byla členkou evropské asociace EFAD a od roku 2018 externě vyučuje na pražské FAMU problematiku fondů a veřejného financování. V roce 2025 založila poradenskou společnost The Context Company, zaměřenou na strategii, kulturní politiku a rozvoj audiovizuálního sektoru. Je absolventkou Právnické fakulty na Západočeské univerzitě v Plzni.
V pořadí 33. výroční ceny České filmové a televizní akademie Český lev budou předány v sobotu 14. března od 20.10 hod. v přímém přenosu České televize na ČT1. Slavnostním ceremoniálem bude televizní diváky i hosty v sále poprvé provázet stand-up komička Bianca Cristovao. Hlavní tematickou linkou večera bude budoucnost české kinematografie a nastupující generace tvůrců. V rámci 24 statutárních kategorií do závěrečného kola hlasování postoupilo 32 filmů, televizních seriálů a minisérií uvedených v premiéře v roce 2025. Nejvíce nominací získaly snímky Franz, Sbormistr, Karavan, Letní škola, 2001, dále Nahoře nebe, v dolině já a minisérie Studna.
