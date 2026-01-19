Český lev představil nominované. Ceny budou předány za dva měsíce

Jan Hrabě

Jan Hrabě

19. ledna 2026 22:01

Český lev
Český lev Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) dnes oznámila nominace 33. ročníku výročních cen Český lev. V rámci 24 statutárních kategorií do druhého kola hlasování postoupilo 32 filmů, televizních seriálů a minisérií z celkového počtu 94 děl uvedených v premiéře v roce 2025. Nejvíce nominací posbíraly snímky Franz, Sbormistr, Karavan, Letní škola, 2001, Nahoře nebe, v dolině já a minisérie Studna.

Slavnostní ceremoniál udílení cen Český lev se uskuteční 14. března poprvé v prostorách Kongresového centra Praha. V přímém přenosu jej tradičně nabídne Česká televize na programu ČT1. Večerem bude televizní diváky i hosty v sále provázet stand-up komička Bianca Cristovao. Kreativní supervize večera bude opět v rukách Matěje Chlupáčka. 

Hlasování členů ČFTA, sdružující přední filmové a televizní profesionály, o nominacích na ceny Český lev za rok 2025 probíhalo od 1. prosince 2025 do 11. ledna 2026. S 15 nominacemi vstoupil do závěrečného klání film Agnieszky Holland Franz, inspirovaný životem, dílem a fantazií spisovatele Franze Kafky. 13 nominací obdržel snímek Sbormistr Ondřeje Provazníka, jenž otevírá téma zneužívání v prostředí světově proslulého dívčího sboru.

Následně s 11 nominacemi postoupila poetická road movie o svobodě, různých podobách lásky i touze konečně začít žít Zuzany Kirchnerové Karavan. 8 nominací akademici přidělili celovečernímu hranému debutu Dužana Duonga Letní škola, 2001, který přináší autentický pohled do vietnamské komunity v Čechách. Se sedmi nominacemi postupuje do druhého kola hlasování minimalistické drama o dospívání v zapadlé slovenské vesnici Nahoře nebe, v dolině já rovněž debutující Kataríny Gramatové.

S pěti nominacemi uspěla minisérie Studna TV NOVA v režii Terezy Kopáčové a po čtyřech nominacích mají shodně hraný film Šimona Koudely Fichtelberg, minisérie z produkce TV NOVA Král Šumavy 2 - Agent chodec v režii Damiána Vondráška a dokumentární film Raději zešílet v divočině v režii Mira Rema. Tři nominace pak získal film České televize Máma v režii Jiřího Stracha. V hereckých kategoriích mají po dvou nominacích Anna Geislerová za role ve filmu Karavan a v seriálu Ratolesti, Elizaveta Maximová za televizní film Máma a seriál Děcko a Ivan Trojan za role ve filmech Franz a Neporazitelní. 

Českého lva za nejlepší celovečerní hraný film a shodně v kategoriích nejlepší režie a nejlepší scénář mohou získat filmy Franz, Karavan, Letní škola, 2001, Nahoře nebe, v dolině já a Sbormistr. V kategorii nejlepší dokumentární film získaly nominace snímky Co s Péťou?, Dům bez východu, Raději zešílet v divočině, Ta druhá a Velký vlastenecký výlet. V kategorii nejlepší minisérie nebo seriál uspěly v rámci nominací minisérie Král Šumavy 2 - Agent chodec, Moloch a Studna i seriály OKTOPUS II a Ratolesti. Z nominací se může těšit také pětice animovaných filmů I Died in Irpin, Kámen Osudu, malý film o znásilnění, Pohádky po babičce a Vlček. V březnu si lví sošku může odnést i jeden z pěti krátkých filmů: Cestovatel, Hej, Češi!, Kulturní fronta, Pes a vlk, nebo První hlídka.

Nejlepší herečkou v hlavní roli se může v březnu stát Anna Geislerová (Karavan), Quỳnh Lan Lê (Letní škola, 2001), Elizaveta Maximová (Máma), Lucie Fingerhutová (Na druhé straně léta), nebo Kateřina Falbrová (Sbormistr). Šance na lví sošku mají za vedlejší role Jenovéfa Boková (Franz), Juliána Brutovská a Jana Plodková (Karavan), Sophia Šporclová (Máma) a Maya Kintera (Sbormistr). Nominací pro nejlepšího herce v hlavní roli se mohou pyšnit Idan Weiss (Franz), David Vodstrčil (Karavan), Michal Záchenský (Nahoře nebe, v dolině já), Hynek Čermák (Neporazitelní) a Juraj Loj (Sbormistr). Želízko v ohni v kategorii nejlepší herec ve vedlejší roli mají Peter Kurth (Franz), Ivan Trojan (Franz, Neporazitelní), Josef Trojan (Franz) a dále Dũng Nguyễn (Letní škola, 2001). 

Ocenění pro nejlepší herečku v hlavní roli v seriálovém díle mohou získat Judit Pecháček (Děcko), Anna Geislerová (Ratolesti) a Johana Matoušková (Studna). Nejlepším hercem v hlavní roli v seriálovém díle se mohou stát Oskar Hes (Král Šumavy 2 - Agent chodec), Miroslav Krobot (OKTOPUS II) a David Švehlík (Studna). V kategoriích vedlejších rolí v seriálových dílech akademiky nejvíce zaujali Elizaveta Maximová (Děcko), Kristýna Ryška a Jan Nedbal (Král Šumavy 2 - Agent chodec), Tatiana Dyková Vilhelmová (Limity), Miroslav Donutil (Moloch) a Filip František Červenka (Studna).

V rámci slavnostního večera bude udělena i nestatutární Cena Magnesia za nejlepší studentský film, jež je pravidelně udělována ve spolupráci s Mattoni 1873 a Státním fondem audiovize. Cenu, která je spojena s finanční odměnou od společnosti Mattoni 1873 ve výši 100 000 Kč, si může v březnu odnést Nebe Motýlová (malý film o znásilnění), Terézia Halamová (Pes a vlk), Stefan Lambert (Píchlé duše), Marie-Magdalena Kochová (Věž), nebo Philippe Kastner (Vlček). 

Během nominační tiskové konference ČFTA byly rovněž předány nestatutární ceny Českého lva. Snímek Na plech režiséra a scenáristy Martina Pohla získal Cenu filmových fanoušků, kterou uděluje ČFTA ve spolupráci s filmovým portálem ČSFD.cz. Cenu za nejlepší filmový plakát obdržel Michal Čermín, autor plakátu k filmu Franz.

Akademici ČFTA hodnotili celkem 38 celovečerních hraných filmů, 15 dokumentárních filmů, které vybrala předvýběrová komise sestavená ze členů akademie z celkového počtu 36 snímků, 15 animovaných či loutkových filmů, dále vysílateli/producenty přihlášených 14 seriálů a minisérií, které byly v průběhu loňského roku uvedeny na televizních obrazovkách či online platformách, a také 12 krátkých filmů, které vybrala z 36 přihlášených snímků předvýběrová komise složená z akademiků. Ceny Český lev jsou udělovány ve 24 statutárních kategoriích, prezídium ČFTA pak každoročně oceňuje mimořádný přínos české kinematografii a může udělit i cenu za mimořádný počin v oblasti audiovize.

24. prosince 2025 21:26

RECENZE: Záhada strašidelného zámku se bojí i vlastního stínu. Neurazí, ale upadne v zapomnění

Související

32. ročník cen Český lev Prohlédněte si galerii

Český lev: Nejlepším filmem jsou Vlny, posbíraly i další ocenění, překvapil Oldřich Kaiser

V pražském Rudolfinu se dnes večer konal slavnostní ceremoniál 32. ročníku udílení cen Český lev, který každoročně oceňuje nejlepší české filmové a televizní počiny. O prestižní křišťálové sošky, udělované Českou filmovou a televizní akademií (ČFTA), letos usilovalo 29 titulů ve 22 různých kategoriích. Večer však s výraznou převahou ovládl film režiséra a scenáristy Jiřího Mádla Vlny.
Český lev

Český lev ocení legendárního režiséra Smyczka a zesnulého dirigenta Klemense

Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) letos ocení dvě osobnosti, které mají zásadní podíl na rozvoji české kinematografie. Cena za mimořádný přínos české kinematografii bude během slavnostního ceremoniálu Českého lva 8. března udělena in memoriam dirigentovi Mariu Klemensovi, pod jehož taktovkou byla nahrána hudba k více než 150 filmům a televizním seriálům. Druhou oceněnou osobností bude režisér, scenárista a herec Karel Smyczek, který svými filmy a seriály zejména pro děti a mládež oslovuje několik generací.

Více souvisejících

Český lev filmy

Aktuálně se děje

před 12 minutami

před 1 hodinou

včera

Český lev

Český lev představil nominované. Ceny budou předány za dva měsíce

Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) dnes oznámila nominace 33. ročníku výročních cen Český lev. V rámci 24 statutárních kategorií do druhého kola hlasování postoupilo 32 filmů, televizních seriálů a minisérií z celkového počtu 94 děl uvedených v premiéře v roce 2025. Nejvíce nominací posbíraly snímky Franz, Sbormistr, Karavan, Letní škola, 2001, Nahoře nebe, v dolině já a minisérie Studna.

včera

Robert Fico jednal s Donaldem Trumpem. (

Fico se s Trumpem bavil o EU. Podle obou politiků je v hluboké krizi

Slovenský premiér Robert Fico se o uplynulém víkendu dočkal přijetí u amerického prezidenta Donalda Trumpa. Nezavítal nicméně do Bílého domu, jeho současný nájemník ho přijal ve vlastní rezidenci na Floridě. Politici si notovali například v kritice Evropské unie. 

včera

včera

Petr Fiala na víkendovém kongresu ODS.

Neříkejte mu, co má dělat. Fiala na kongresu ODS promluvil o své budoucnosti

Expremiér Petr Fiala (ODS) se v sobotu definitivně stáhl do ústraní. Po 12 letech totiž skončil v čele nejdéle trvale zastoupené politické strany v Poslanecké sněmovně. Zůstává jejím řadovým členem a poslancem. Objevily se však nejméně dvě spekulace ohledně jeho politické budoucnosti. Fiala se k nim vyjádřil na víkendovém stranickém kongresu. 

včera

včera

U.S. ARMY

Zlomový okamžik ve válečnictví nastal před 115 lety. Letadlo přistálo na lodi

Psal se 18. leden roku 1911, když se jednomu americkému letci podařilo něco, co se dosud nikomu nepovedlo – přistál se svým letadlem na palubě lodi. Tento jeho odvážný kousek se stal přelomem v dějinách vojenství. Letec, který provedl tento kurážný čin, se jako průkopník válečného letectví příliš neproslavil, zemřel totiž ještě téhož roku.

včera

včera

Grónsko

Experti kroutí hlavou. Ani oni netuší, proč vlastně Trump potřebuje Grónsko

Americký prezident Donald Trump přišel s novým, ryze vojenským argumentem pro své kontroverzní ambice ovládnout Grónsko. Podle jeho posledních vyjádření je vlastnictví tohoto dánského autonomního území „zcela zásadní“ pro vybudování ambiciózního protiraketového štítu známého jako Golden Dome (Zlatá kopule). Analytici a experti na obranu však upozorňují, že pro realizaci tohoto nákladného projektu není nutné největší ostrov světa anektovat.

včera

Jonas Gahr Støre, norský premiér

Norsko smetlo Trumpův dopis ze stolu: My o Nobelově ceně nerozhodujeme, vzkázalo

Americký prezident Donald Trump poslal norskému premiérovi Jonasi Gahru Støreovi dopis, který vyvolal v diplomatických kruzích značné pozdvižení. Trump v něm přímo spojil své nátlakové kroky vůči Grónsku se skutečností, že mu za rok 2025 nebyla udělena Nobelova cena za mír. Obsah listu, o kterém jako první informovala stanice CBS News, potvrdil i sám norský premiér.

včera

včera

Zasedání nové vlády

Vláda odmítla zálohování PET lahví a plechovek, schválila Den české vlajky

Vláda Andreje Babiše na svém pondělním zasedání rázně odmítla zavedení povinného zálohování PET lahví a plechovek. Návrh, který připravil bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík, označil současný šéf resortu Petr Macinka za pokus o protlačení agendy minulé pětikoaliční vlády. Podle hnutí Motoristé sobě i hnutí ANO není systém plošných záloh v tuto chvíli prioritou.

včera

Andrej Babiš

"Koupil jsem si glóbus za 15 tisíc, abych viděl, kde je." Babiš se odmítl postavit za Grónsko

Premiér Andrej Babiš (ANO) se na pondělní tiskové konferenci vyjádřil k aktuálně nejpalčivějšímu tématu světové diplomacie – snaze amerického prezidenta Donalda Trumpa získat do vlastnictví Grónsko. Na přímý dotaz, zda může jednoznačně prohlásit, že Česká republika stojí v tomto sporu za autonomním územím Dánska, Babiš odpověděl negativně. Podle něj není situace černobílá a Praha v tuto chvíli preferuje cestu vyjednávání a vnitroalianční dohody namísto kategorických deklarací.

včera

včera

včera

Větrný rukáv

Větrné počasí trvá. Meteorologové prodloužili výstrahu

Větrné počasí bude v Česku pokračovat až do půlky pracovního týdne. Vyplývá to z aktuálního znění výstrahy na silný vítr, jejíž platnost Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) prodloužil do středečního rána. Vítr bude v nárazech dosahovat rychlosti až 80 kilometrů za hodinu. 

včera

Demonstrace v Íránu

16 tisíc mrtvých, 300 tisíc zraněných, tisíce lidí přišly o zrak. Írán podle lékařů skutečná čísla obětí demonstrací tají

Íránský režim se ocitl pod palbou mezinárodní kritiky kvůli brutálnímu potlačování celonárodních protestů, které si podle nových zpráv lékařů vyžádalo životy nejméně 16 500 lidí. Zpráva, o které informoval britský list The Sunday Times, popisuje situaci v zemi jako „naprostý masakr“. Údaje shromážděné sítí lékařů přímo v terénu naznačují, že kromě tisíců mrtvých bylo více než 330 000 dalších osob zraněno.

včera

Tomio Okamura

Letouny Ukrajině neprodáme, oznámil po jednání koalice Okamura

Česká republika své bitevníky L-159 na Ukrajinu nepošle. Po pondělním jednání koaliční rady to potvrdil předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD). Vláda se shodla na tom, že stroje nebudou Kyjevu darovány a nepřipadá v úvahu ani jejich prodej. Hlavním argumentem kabinetu je potřeba zachovat tyto letouny ve výzbroji naší armády pro zajištění vlastní obrany.

Aktualizováno včera

Střelba na úřadě na Děčínsku. Na místě jsou mrtví a zranění

Policie zasahuje v pondělí dopoledne na městském úřadě ve Chřibské na Děčínsku. Došlo tam ke střelbě. Na místě už momentálně nehrozí další nebezpečí, pachatel byl zneškodněn. Kromě útočníka zemřela nejméně jedna další osoba. Šest lidí pak utrpělo zranění. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy