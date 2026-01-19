Český lev představil nominované. Ceny budou předány za dva měsíce

Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) dnes oznámila nominace 33. ročníku výročních cen Český lev. V rámci 24 statutárních kategorií do druhého kola hlasování postoupilo 32 filmů, televizních seriálů a minisérií z celkového počtu 94 děl uvedených v premiéře v roce 2025. Nejvíce nominací posbíraly snímky Franz, Sbormistr, Karavan, Letní škola, 2001, Nahoře nebe, v dolině já a minisérie Studna.
Slavnostní ceremoniál udílení cen Český lev se uskuteční 14. března poprvé v prostorách Kongresového centra Praha. V přímém přenosu jej tradičně nabídne Česká televize na programu ČT1. Večerem bude televizní diváky i hosty v sále provázet stand-up komička Bianca Cristovao. Kreativní supervize večera bude opět v rukách Matěje Chlupáčka.
Hlasování členů ČFTA, sdružující přední filmové a televizní profesionály, o nominacích na ceny Český lev za rok 2025 probíhalo od 1. prosince 2025 do 11. ledna 2026. S 15 nominacemi vstoupil do závěrečného klání film Agnieszky Holland Franz, inspirovaný životem, dílem a fantazií spisovatele Franze Kafky. 13 nominací obdržel snímek Sbormistr Ondřeje Provazníka, jenž otevírá téma zneužívání v prostředí světově proslulého dívčího sboru.
Následně s 11 nominacemi postoupila poetická road movie o svobodě, různých podobách lásky i touze konečně začít žít Zuzany Kirchnerové Karavan. 8 nominací akademici přidělili celovečernímu hranému debutu Dužana Duonga Letní škola, 2001, který přináší autentický pohled do vietnamské komunity v Čechách. Se sedmi nominacemi postupuje do druhého kola hlasování minimalistické drama o dospívání v zapadlé slovenské vesnici Nahoře nebe, v dolině já rovněž debutující Kataríny Gramatové.
S pěti nominacemi uspěla minisérie Studna TV NOVA v režii Terezy Kopáčové a po čtyřech nominacích mají shodně hraný film Šimona Koudely Fichtelberg, minisérie z produkce TV NOVA Král Šumavy 2 - Agent chodec v režii Damiána Vondráška a dokumentární film Raději zešílet v divočině v režii Mira Rema. Tři nominace pak získal film České televize Máma v režii Jiřího Stracha. V hereckých kategoriích mají po dvou nominacích Anna Geislerová za role ve filmu Karavan a v seriálu Ratolesti, Elizaveta Maximová za televizní film Máma a seriál Děcko a Ivan Trojan za role ve filmech Franz a Neporazitelní.
Českého lva za nejlepší celovečerní hraný film a shodně v kategoriích nejlepší režie a nejlepší scénář mohou získat filmy Franz, Karavan, Letní škola, 2001, Nahoře nebe, v dolině já a Sbormistr. V kategorii nejlepší dokumentární film získaly nominace snímky Co s Péťou?, Dům bez východu, Raději zešílet v divočině, Ta druhá a Velký vlastenecký výlet. V kategorii nejlepší minisérie nebo seriál uspěly v rámci nominací minisérie Král Šumavy 2 - Agent chodec, Moloch a Studna i seriály OKTOPUS II a Ratolesti. Z nominací se může těšit také pětice animovaných filmů I Died in Irpin, Kámen Osudu, malý film o znásilnění, Pohádky po babičce a Vlček. V březnu si lví sošku může odnést i jeden z pěti krátkých filmů: Cestovatel, Hej, Češi!, Kulturní fronta, Pes a vlk, nebo První hlídka.
Nejlepší herečkou v hlavní roli se může v březnu stát Anna Geislerová (Karavan), Quỳnh Lan Lê (Letní škola, 2001), Elizaveta Maximová (Máma), Lucie Fingerhutová (Na druhé straně léta), nebo Kateřina Falbrová (Sbormistr). Šance na lví sošku mají za vedlejší role Jenovéfa Boková (Franz), Juliána Brutovská a Jana Plodková (Karavan), Sophia Šporclová (Máma) a Maya Kintera (Sbormistr). Nominací pro nejlepšího herce v hlavní roli se mohou pyšnit Idan Weiss (Franz), David Vodstrčil (Karavan), Michal Záchenský (Nahoře nebe, v dolině já), Hynek Čermák (Neporazitelní) a Juraj Loj (Sbormistr). Želízko v ohni v kategorii nejlepší herec ve vedlejší roli mají Peter Kurth (Franz), Ivan Trojan (Franz, Neporazitelní), Josef Trojan (Franz) a dále Dũng Nguyễn (Letní škola, 2001).
Ocenění pro nejlepší herečku v hlavní roli v seriálovém díle mohou získat Judit Pecháček (Děcko), Anna Geislerová (Ratolesti) a Johana Matoušková (Studna). Nejlepším hercem v hlavní roli v seriálovém díle se mohou stát Oskar Hes (Král Šumavy 2 - Agent chodec), Miroslav Krobot (OKTOPUS II) a David Švehlík (Studna). V kategoriích vedlejších rolí v seriálových dílech akademiky nejvíce zaujali Elizaveta Maximová (Děcko), Kristýna Ryška a Jan Nedbal (Král Šumavy 2 - Agent chodec), Tatiana Dyková Vilhelmová (Limity), Miroslav Donutil (Moloch) a Filip František Červenka (Studna).
V rámci slavnostního večera bude udělena i nestatutární Cena Magnesia za nejlepší studentský film, jež je pravidelně udělována ve spolupráci s Mattoni 1873 a Státním fondem audiovize. Cenu, která je spojena s finanční odměnou od společnosti Mattoni 1873 ve výši 100 000 Kč, si může v březnu odnést Nebe Motýlová (malý film o znásilnění), Terézia Halamová (Pes a vlk), Stefan Lambert (Píchlé duše), Marie-Magdalena Kochová (Věž), nebo Philippe Kastner (Vlček).
Během nominační tiskové konference ČFTA byly rovněž předány nestatutární ceny Českého lva. Snímek Na plech režiséra a scenáristy Martina Pohla získal Cenu filmových fanoušků, kterou uděluje ČFTA ve spolupráci s filmovým portálem ČSFD.cz. Cenu za nejlepší filmový plakát obdržel Michal Čermín, autor plakátu k filmu Franz.
Akademici ČFTA hodnotili celkem 38 celovečerních hraných filmů, 15 dokumentárních filmů, které vybrala předvýběrová komise sestavená ze členů akademie z celkového počtu 36 snímků, 15 animovaných či loutkových filmů, dále vysílateli/producenty přihlášených 14 seriálů a minisérií, které byly v průběhu loňského roku uvedeny na televizních obrazovkách či online platformách, a také 12 krátkých filmů, které vybrala z 36 přihlášených snímků předvýběrová komise složená z akademiků. Ceny Český lev jsou udělovány ve 24 statutárních kategoriích, prezídium ČFTA pak každoročně oceňuje mimořádný přínos české kinematografii a může udělit i cenu za mimořádný počin v oblasti audiovize.
