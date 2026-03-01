Írán vypálil rakety směrem ke Kypru, varuje Británie

Britský ministr obrany John Healey uvedl, že dvě íránské rakety byly vypáleny směrem ke Kypru, kde má Velká Británie své strategické vojenské základny. Přestože se vláda nedomnívá, že by tyto střely mířily na základny úmyslně, podle Healeyho to jasně ukazuje na „naprostou bezhlavost“ íránské odvety. Ministr situaci popsal jako velmi vážnou a neustále se zhoršující, s rostoucím rizikem dalších nekontrolovaných útoků ze strany Teheránu.
Kromě ohrožení na Kypru ministr v rozhovoru pro Sky News uvedl, že v bezprostředním nebezpečí se ocitlo také 300 britských vojáků na základně v Bahrajnu. Některé z íránských raket a dronů dopadly jen několik set metrů od míst, kde se personál nacházel. Podle Healeyho jde o jasný důkaz, že íránský režim útočí široce po celém regionu, což vyžaduje rozhodné kroky ze strany mezinárodního společenství.
Odhalení přichází jen den poté, co britský premiér Keir Starmer potvrdil, že nařídil vzlet britských letadel k obranným operacím nad Blízkým východem. Cílem těchto misí je ochrana spojenců a zajištění regionální stability. Starmer o situaci hovořil také s kyperským prezidentem Nikosem Christodoulidesem, kterého ujistil, že Kypr není přímým cílem útoků a že mezi oběma zeměmi probíhá neustálá koordinace.
John Healey zopakoval výzvy premiéra, aby Írán okamžitě zastavil své raketové údery a upustil od svých zbrojních programů. V souvislosti se smrtí nejvyššího vůdce ajatolláha Chameneího, který zahynul při úvodní vlně americko-izraelských útoků, ministr poznamenal, že „jen málokdo bude jeho úmrtí oplakávat“. Režim podle něj dlouhodobě destabilizuje region a sponzoruje terorismus po celém světě.
Ministr dále připomněl, že Írán stál za dvaceti pokusy o teroristické útoky přímo v britských ulicích, zavinil smrt tisíců vlastních občanů a dodal Rusku 50 000 dronů pro agresi proti Ukrajině. Healey zdůraznil, že takovému režimu nesmí být nikdy dovoleno získat jadernou zbraň. Zároveň však odmítl komentovat právní stránku útoků USA a Izraele s tím, že mu nepřísluší hodnotit kroky spojenců, ale hovoří za Velkou Británii.
Co se týče zapojení britských sil, Healey vysvětlil, že britské letouny operující z Kataru a Kypru mají za úkol chránit tyto země před drony a raketami. Pokud však letci spatří cíle mířící na jiné státy, jsou připraveni je sestřelit. Ministr zdůraznil, že veškerá činnost britské armády probíhá striktně v rámci mezinárodního práva a je součástí koordinované regionální obrany.
Vnitrostátní politická scéna v Británii však zůstává nejednotná. Stínová ministryně zahraničí za konzervativce Priti Patelová se dotázala, proč nebyl premiér Starmer v přípravě na útoky aktivnější a zda byly britské základny využity pro samotné ofenzivní údery. Vyzvala také vládu k okamžitému vyhoštění íránského velvyslance z Londýna jako reakci na agresi Teheránu.
Naopak lídr Strany zelených Zack Polanski kritizoval nedostatek diplomatického úsilí. Podle jeho názoru neexistují důkazy, že by Británie brala jednání s Íránem vážně, než došlo k útoku. Varoval, že britská veřejnost si nepřeje další válku v regionu, a vyzval k deeskalaci konfliktu skrze zapojení třetích zemí místo bombardování, které situaci jen zhoršuje.
Související
Írán zahájil další vlnu raketových útoků. Nad Abú Dhabí se ozývají silné exploze
Co teď čeká Írán? Zemi povede vytvořená rada, čeká ji boj o přežití režimu
Írán , Velká Británie , Kypr
Aktuálně se děje
před 19 minutami
Írán vypálil rakety směrem ke Kypru, varuje Británie
před 56 minutami
Česká republika je připravena okamžitě vyslat repatriační letadla pro své občany, oznámil Babiš
před 1 hodinou
Írán zahájil další vlnu raketových útoků. Nad Abú Dhabí se ozývají silné exploze
před 1 hodinou
OBRAZEM: Tradiční Matějská pouť opět rozzářila pražské Výstaviště
před 2 hodinami
Co teď čeká Írán? Zemi povede vytvořená rada, čeká ji boj o přežití režimu
před 3 hodinami
„Nezapomeneme na 7. říjen.“ Izraelská armáda opět udeřila v srdci Teheránu, Írán slibuje pomstu
před 3 hodinami
Po smrti je nejen ajatolláh. Zahynula Chameneího dcera, zeť, vnouče a 40 íránských představitelů
před 4 hodinami
Írán zahájil rozsáhlou vlnu útoků napříč celým Blízkým východem
před 6 hodinami
Rozzuření Íránci se pokusili vtrhnout na americké velvyslanectví
před 7 hodinami
Počasí: Příští týden jarní teploty setrvají, bude až 15 stupňů
včera
Ajatolláh Alí Chameneí je po smrti
včera
TOI: Íránské revoluční gardy zřejmě zablokovaly jednu z nejdůležitějších námořních cest světa, Hormuzský průliv
Aktualizováno včera
Chameneí je po smrti, tvrdí izraelské úřady
včera
Útok na Írán byl největší leteckou operací v historii Izraele. Mrtvých jsou stovky
včera
Izraelské letectvo zahájilo další nálety na Írán. Exploze zní v Teheránu i u jaderné elektrárny
Aktualizováno včera
Írán zahájil novou vlnu raketových útoků po celém Blízkém východě. Zasáhl luxusní hotel v Dubaji
včera
Trump: Zaútočili jsme, protože Írán vyvíjí rakety schopné zasáhnout USA. Podle rozvědky to není pravda, tvrdí CNN
včera
Válka na Blízkém východě: Íránský ministr i šéf revolučních gard jsou po smrti. Britská letadla jsou ve vzduchu, zasedne RB OSN
včera
Chameneí mohl být při útoku na Írán zabit, tvrdí Izrael. Teherán to popírá
včera
Na dívčí školu v Íránu měly dopadnout tři rakety. Mrtvých je přes 50, tvrdí Teherán
Počet obětí po zásahu dívčí školy v Íránu vzrostl na 53. Tuto informaci zveřejnila íránská státní tisková agentura IRNA s odkazem na mluvčího tamního ministerstva školství. Podle vyjádření Alího Farhádího se škola dnes stala terčem tří raketových útoků, které kromě desítek mrtvých zanechaly také 63 zraněných.
Zdroj: Libor Novák