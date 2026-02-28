TOI: Íránské revoluční gardy zřejmě zablokovaly jednu z nejdůležitějších námořních cest světa, Hormuzský průliv

Íránské revoluční gardy začaly podle informací z námořních kruhů blokovat jednu z nejdůležitějších námořních cest světa. Oficiální zástupce námořní mise Evropské unie Aspides uvedl, že plavidla v oblasti přijímají radiové vysílání na vlnách VHF, ve kterém íránské gardy důrazně oznamují, že „žádné lodi není dovoleno proplout Hormuzským průlivem“.
Tato zpráva serveru Times of Israel přichází v době extrémního napětí, ačkoliv Teherán zatím oficiálně žádný takový rozkaz nepotvrdil. Představitel mise EU, který hovořil s agenturou Reuters pod podmínkou anonymity, zdůraznil, že Írán hrozil uzavřením této úzké vodní cesty již řadu let jako odvetou za jakýkoliv útok na islámskou republiku.
Hormuzský průliv představuje úzký, ale naprosto klíčový námořní koridor, který odděluje Írán od Arabského poloostrova a spojuje Perský záliv s otevřeným oceánem. Jeho strategický význam spočívá především v tom, že se jedná o nejdůležitější trasu pro vývoz ropy na celé planetě. Každý den tudy proplouvají tankery přepravující přibližně pětinu veškeré světové produkce této suroviny z nalezišť v Saúdské Arábii, Iráku či Kuvajtu k odběratelům po celém světě.
Kromě ropy je tato cesta naprosto zásadní také pro globální trh se zemním plynem, zejména pro dodávky zkapalněného plynu LNG z Kataru. Vzhledem k tomu, že je průliv v nejužším místě široký jen několik desítek kilometrů, je doprava v něm velmi snadno zranitelná. Jakékoliv narušení plynulosti provozu v tomto bodě má okamžitý dopad na světové trhy a vyvolává prudké výkyvy cen energií, což z něj činí jeden z nejcitlivějších geopolitických bodů světa.
Írán si je tohoto výsadního postavení dobře vědom a dlouhodobě využívá hrozbu uzavření průlivu jako svůj nejsilnější diplomatický i vojenský argument. Pro mezinárodní společenství je svobodná plavba touto úžinou kritickým zájmem, protože její zablokování by mohlo vést k hluboké hospodářské krizi a ochromení průmyslu v mnoha zemích. Průliv je tak trvalým ohniskem napětí mezi Teheránem a západními mocnostmi, které se snaží zajistit energetickou bezpečnost světa.
Související
Íránská zbraň proti USA: Co by nastalo, kdyby Teherán uzavřel Hormuzský průliv?
Mimořádná zpráva Íránská odveta na americký útok je tady. Zasáhněte, žádají USA Čínu
Aktuálně se děje
před 57 minutami
TOI: Íránské revoluční gardy zřejmě zablokovaly jednu z nejdůležitějších námořních cest světa, Hormuzský průliv
Aktualizováno před 1 hodinou
Chameneí je po smrti, tvrdí izraelské úřady
před 3 hodinami
Útok na Írán byl největší leteckou operací v historii Izraele. Mrtvých jsou stovky
před 4 hodinami
Izraelské letectvo zahájilo další nálety na Írán. Exploze zní v Teheránu i u jaderné elektrárny
Aktualizováno před 5 hodinami
Írán zahájil novou vlnu raketových útoků po celém Blízkém východě. Zasáhl luxusní hotel v Dubaji
před 5 hodinami
Trump: Zaútočili jsme, protože Írán vyvíjí rakety schopné zasáhnout USA. Podle rozvědky to není pravda, tvrdí CNN
před 6 hodinami
Válka na Blízkém východě: Íránský ministr i šéf revolučních gard jsou po smrti. Britská letadla jsou ve vzduchu, zasedne RB OSN
před 6 hodinami
Chameneí mohl být při útoku na Írán zabit, tvrdí Izrael. Teherán to popírá
před 8 hodinami
Na dívčí školu v Íránu měly dopadnout tři rakety. Mrtvých je přes 50, tvrdí Teherán
před 9 hodinami
Blízký východ je útoky „zděšen“. Není to naše válka, vzkazuje
před 10 hodinami
Cílem útoků USA a Izraele se stala Chameneího kancelář i prezidentský palác
před 11 hodinami
První reakce na útoky v Íránu: Blízký východ se ocitá na pokraji katastrofy, varuje svět
před 12 hodinami
Blízký východ v plamenech. Íránské rakety dopadají na Katar, Kuvajt, SAE i Bahrajn, Izrael zahájil nové nálety
před 12 hodinami
Pákistán vyhlásil Afghánistánu válku. Spustil rozsáhlou operaci Spravedlivý hněv
před 13 hodinami
Armáda se připravuje na rozsáhlou operaci v Íránu. Teherán odmítli šance na ukončení jaderných ambicí, prohlásil Trump
před 14 hodinami
Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán
před 16 hodinami
Počasí bude o víkendu kopírovat trend z posledních dní
včera
Expremiér Nečas se rozvedl s druhou manželkou
včera
Je nemocný a má nízké IQ. Trump se velmi ostře pustil do De Nira
včera
V kauze RP Invest utopili peníze i známí lidé. K poškozeným patří i Klempíř
Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) uzavřela vyšetřování případu RP Invest a navrhla obžalobu jedné osoby pro podezření z podvodu. Dotyčný měl jiné lidi připravit o více než 700 milionů korun. Naletěly mu údajné osobnosti z politiky či sportu.
Zdroj: Jan Hrabě