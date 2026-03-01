Írán chce vybrat nového vůdce do dvou dní. Svrhněte islámskou republiku, dokud můžete, vyzval Íránce Pahlaví

Smrt íránského nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího vyvolala bouřlivé reakce jak v exilu, tak přímo v ulicích íránských měst. Rezá Pahlaví, syn posledního íránského šáha a bývalý korunní princ, který žije v exilu od revoluce v roce 1979, na sociální síti X prohlásil, že Chameneího smrt není „koncem“, ale začátkem nové éry. Vyzval Íránce, aby využili této historické příležitosti a dokud mohou, aby definitivně svrhli islámskou republiku.
Pahlaví, jenž se během nedávných protivládních protestů stal ústřední postavou opozice, apeloval na občany, aby se připravili na „masivní a rozhodnou přítomnost v ulicích“. Ve svém prohlášení vyzval lidi, aby v noci skandovali hesla ze svých domovů a projevili odpor vůči režimu. Již dříve se obrátil na íránské úředníky a ozbrojené složky, aby složili zbraně nebo je použili k obraně národa, nikoliv k ochraně „republiky zločinu“.
Atmosféra v samotném Íránu je podle svědectví, která získala stanice BBC Persian, směsicí úzkosti a euforie. Obyvatelé pod podmínkou anonymity popisují, že radostné oslavy vypukly v některých čtvrtích bezprostředně po prvních zprávách o úderech. „Lidé cítí úzkost a nadšení zároveň. S každou explozí někteří z oken křičeli radostí,“ uvedla Sahar z Teheránu s tím, že pro mnohé je smrt vůdce vnímána jako očištění země.
Jiní obyvatelé však upozorňují na to, že stát se stále snaží udržet kontrolu nad narativem i veřejným prostorem. Amir z Teheránu se domnívá, že načasování oznámení Chameneího smrti ve státní televizi těsně před ranními modlitbami bylo záměrné. Režim se tím podle něj snažil zabránit tomu, aby lidé okamžitě vyrazili do ulic protestovat. Zatímco část národa slaví, v centru Teheránu na náměstí Enqelab se shromáždily zástupy truchlících stoupenců režimu.
Mezi kritiky režimu panují také obavy z dalšího vývoje. Sina z Karadže vyjádřil obavu, že by Spojené státy mohly s íránskými představiteli uzavřít dohodu, která by úřadům umožnila obnovit represe. Přesto je podle svých slov připraven vyjít do ulic a demonstrovat za změnu, pokud k tomu situace dozraje. Mezi lidmi rezonuje nejistota, zda po odstranění špiček režimu nastane skutečná svoboda, nebo jen další vlna útlaku pod jiným vedením.
Íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí se snaží situaci uklidnit a v rozhovoru pro televizi Al-Džazíra uvedl, že nový nejvyšší vůdce by mohl být vybrán velmi rychle, pravděpodobně během jednoho nebo dvou dnů. Do té doby zemi spravuje dočasná rada, která má zabránit mocenskému vakuu. Arákčí zároveň označil íránské útoky na americké cíle za akt sebeobrany a odvetu za agresi vůči své zemi.
K národu promluvil prostřednictvím státní televize také íránský prezident Masúd Pezeškiján. V nahraném video vzkazu vyjádřil soustrast nad smrtí ajatolláha a potvrdil, že přechodná rada, jejímž je členem spolu s šéfem justice a ajatolláhem Aráfím, již zahájila svou činnost. Pezeškiján se snažil působit rozhodně a prohlásil, že ozbrojené síly země nepřátele „zklamou“ a v současné době úspěšně „drtí nepřátelské základny“.
Prezident rovněž na sociální síti X zdůraznil, že úmrtí nejvyššího vůdce nezlomí odhodlání vlády plnit své povinnosti a odpovědnost vůči islámské republice. I když přiznal, že „zármutek“ ze smrti vůdce zůstane v myslích lidí po dlouhou dobu, ujistil stoupence režimu, že státní aparát funguje dál. Írán se tak v těchto hodinách nachází na křižovatce mezi pokusem režimu o rychlou regeneraci a snahou opozice o jeho úplný rozvrat.
Západním Teheránem otřásly v sobotu večer další silné exploze. Agentura AFP s odvoláním na své zpravodajce v místě informovala o „sérii nových výbuchů“ v íránské metropoli. Podle íránské státní tiskové agentury IRNA jsou hlášeny útoky také z jihu země, konkrétně ze dvou čtvrtí v přístavním městě Búšehr, v jehož blízkosti se nachází íránská jaderná elektrárna.
Zdroj: Libor Novák