Při nové vlně útoků bylo zasaženo ústředí íránské státní televize. Internet v zemi prakticky nefunguje

Íránská státní televize oznámila, že části jejího ústředí zasáhla nová vlna útoků, které připsala „americko-sionistickému nepříteli“. Informaci přinesla moderátorka ve vysílání zpravodajského kanálu IRINN v neděli večer s tím, že k úderu na komplex IRIB došlo před malou chvílí. Navzdory útoku vysílání prozatím pokračuje v běžném režimu a technici aktuálně prověřují rozsah způsobených škod.
Tento incident následuje po dřívějších spekulacích na sociálních sítích, které úřady původně popíraly. Nejde o první podobný útok, neboť sídlo vysílatele bylo terčem již během íránsko-izraelského konfliktu v červnu 2025. Tehdy musela moderátorka opustit studio v přímém přenosu poté, co se po explozích začal hroutit strop místnosti.
Souběžně s vojenskými operacemi došlo v Íránu k rozsáhlému omezení internetového připojení. Podle údajů společnosti Kentik, která monitoruje globální provoz, klesla konektivita v zemi o 99 % krátce po zahájení masivních úderů USA a Izraele a následné íránské odvetě. Aktivní zůstává pouze minimum účtů, převážně patřících vládním činitelům, zatímco běžní uživatelé se snaží využívat VPN k zachování alespoň částečného spojení se světem.
Situace na bojišti si vyžádala další oběti na obou stranách. Americké velitelství Centcom potvrdilo smrt tří vojáků a pět vážně zraněných. Íránské revoluční gardy sice tvrdí, že zasáhly letadlovou loď USS Lincoln balistickými raketami, USA však tuto informaci popřely s tím, že střely dopadly daleko od cíle. Izrael naopak hlásí devět mrtvých po raketovém útoku na město Bejt Šemeš, což označuje za nejtragičtější incident aktuálního konfliktu.
Tragické zprávy přicházejí také z íránského města Mínáb, kde po zásahu dívčí školy zemřelo podle tamních představitelů 153 lidí. Izraelská armáda se však k žádné operaci v této oblasti nehlásí. Konflikt se nadále rozšiřuje do regionu, Spojené arabské emiráty oznámily tři oběti íránských útoků a nálet dronů na svou námořní základnu.
Vnitropolitickou situaci v Íránu navíc komplikuje úmrtí nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího. Ministr zahraničí Abbás Arákčí uvedl, že nový vůdce by mohl být vybrán během jednoho až dvou dnů, přičemž zemi do té doby vede prozatímní výbor.
Íránské revoluční gardy začaly podle informací z námořních kruhů blokovat jednu z nejdůležitějších námořních cest světa. Oficiální zástupce námořní mise Evropské unie Aspides uvedl, že plavidla v oblasti přijímají radiové vysílání na vlnách VHF, ve kterém íránské gardy důrazně oznamují, že „žádné lodi není dovoleno proplout Hormuzským průlivem“.
Zdroj: Libor Novák