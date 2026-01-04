První detaily odhaleny: Madura zajaly jednotky Delta Force za podpory CIA, akce se připravovala měsíce

Libor Novák

4. ledna 2026 15:36

Americká armáda, ilustrační fotografie
Americká armáda, ilustrační fotografie Foto: U.S. ARMY

Operace „Absolute Resolve“ (Absolutní odhodlání), která vedla k dopadení venezuelského diktátora Nicoláse Madura přímo v jeho sídle, byla vyvrcholením měsíců špionáže a utajovaného plánování. Donald Trump po úspěšném úderu prohlásil, že Spojené státy budou nyní Venezuelu „řídit“ po blíže neurčenou dobu, přičemž zdůraznil zájem o obrovské zásoby ropy a neodmítl ani možnost trvalejší vojenské přítomnosti.

Přípravy na zásah v Caracasu začaly již v polovině prosince, ale samotná vize odstranění Madura se zrodila mnohem dříve. Zatímco USA veřejně posilovaly své námořní síly v Karibiku, CIA v srpnu tajně vyslala do Venezuely malý tým.

Tento tým sledoval každý detail Madurova života – od toho, kde spí a co jí, až po zvyky jeho domácích mazlíčků. Klíčovou roli sehrál i informátor přímo ve venezuelské vládě, který Američanům potvrdil přesnou polohu prezidenta v osudnou noc.

Administrativa po celou dobu veřejně tvrdila, že jejím cílem není změna režimu, ale boj proti drogám a nelegální migraci. Tento postoj nyní vyvolává bouři v americkém Kongresu.

Demokratický senátor Andy Kim obvinil ministry Rubia a Hegsetha ze lži, protože zákonodárcům během prosincových brífinků tvrdili, že se žádná vojenská akce k odstranění Madura nechystá. Podle kritiků Trumpova administrativa Kongres záměrně obešla a o operaci ho neinformovala.

Před samotným dopadením Madura došlo k několika menším úderům, včetně útoku dronu na přístavní zařízení ovládané gangem Tren de Aragua. Trump se také pokusil o diplomatický nátlak; během listopadového telefonátu dal Madurovi ultimátum, aby dobrovolně odstoupil. Jelikož venezuelský lídr nereagoval a ignoroval „velkorysé nabídky“ k exilu, rozhodl se Bílý dům pro silové řešení.

Finální rozkaz vydal prezident Trump v pátek ve 22:46 tamního času ze svého sídla Mar-a-Lago. Operace se zúčastnilo 150 letadel startujících z 20 základen po celé západní polokouli. Kromě stíhaček a bombardérů, které vyřadily venezuelskou protivzdušnou obranu, byly nasazeny i kybernetické útoky. Ty podle Trumpa umožnily „vypnout světla“ v Caracasu, čímž výsadkový tým získal výhodu naprosté tmy.

Vrtulníky s elitními jednotkami Delta Force dorazily k Madurovu komplexu ve dvě hodiny ráno místního času. Přestože se dostaly pod palbu a jeden stroj byl zasažen, vojáci vtrhli dovnitř s využitím autogenů k proříznutí ocelových dveří.

Maduro se údajně pokusil utéct do bezpečné místnosti, ale americké komando bylo rychlejší. „Byl přemožen tak bleskově, že se ani nestihl schovat,“ popsal akci Trump, který vše sledoval v přímém přenosu.

V Kentucky byla dokonce postavena věrná kopie Madurova opevněného sídla v měřítku 1:1, kde elitní jednotky Delta Force trénovaly nejrychlejší cesty dovnitř.

Zatímco v New Yorku se připravuje soudní líčení, ulice Caracasu zůstaly v sobotu ráno liduprázdné. Ve vzduchu byl cítit střelný prach a většina obchodů i čerpacích stanic zůstala zavřená.

Obyvatelé města, zmatení a vystrašení nočními explozemi, se jen opatrně vydávali ven hledat základní potřeby. Budoucnost země je nejasná, přestože Trump věří, že viceprezidentka Delcy Rodríguezová bude spolupracovat.

Sám Trump sledoval celý zásah obklopen poradci v Mar-a-Lago, zatímco JD Vance se účastnil porad přes zabezpečený videohovor. Prezident přirovnal sledování živého přenosu z helmic vojáků ke sledování televizní show a neskrýval nadšení z „rychlosti a násilí“, s jakou byla akce provedena. Pro politika, který svou kariéru postavil na odporu k zahraničním intervencím, jde o paradoxní zlom, který nyní definuje jeho odkaz.

Otázkou zůstává, co přesně znamená, že USA budou Venezuelu „řídit“. Trump zmínil blíže neurčenou „skupinu“, která by měla spravovat zemi s 31 miliony obyvatel. Navzdory chaosu a kritice ze strany regionálních mocností, jako je Brazílie, si prezident věří. Na dotazy ohledně neúspěchů předchozích amerických pokusů o svržení diktátorů odpověděl sebejistě: „To bylo za jiných prezidentů. Se mnou máme dokonalou bilanci vítězství.“

Zadržený Maduro a jeho manželka Cilia Floresová byli nejprve převezeni na loď USS Iwo Jima a následně přes základnu Guantánamo dopraveni do New Yorku. Zde budou čelit obviněním z narkoterorismu a pašování drog, na která USA vypsaly odměnu 50 milionů dolarů již před lety. Trumpův ministr zahraničí Marco Rubio zdůraznil, že Maduro měl mnoho šancí se tomuto scénáři vyhnout, ale zvolil si cestu konfrontace.

Budoucí vývoj ve Venezuele může výrazně ovlivnit stabilitu v celém regionu. Zatímco Trumpova základna může oslavovat sílu Ameriky, bezpečnostní experti varují před dlouhodobými následky okupace nebo politického vakua. Pokud spojenci Madura odmítnou předat moc, hrozí další eskalace a nasazení pozemních jednotek, čehož se podle svých slov Trump nebojí.

Celá operace ukázala neuvěřitelnou technologickou a zpravodajskou převahu USA, ale zároveň obnažila hluboké politické rozpory ve Washingtonu. Zatímco armáda slaví úspěšnou misi bez obětí na životech svých vojáků, Kongres se připravuje na vyšetřování toho, zda administrativa při brífincích záměrně neuváděla zákonodárce v omyl.

před 2 hodinami

Svět s napětím sleduje dění ve Venezuele. Neskrývá znepokojení nad porušením státní suverenity

Související

Maduro, Nicolas

Svět s napětím sleduje dění ve Venezuele. Neskrývá znepokojení nad porušením státní suverenity

Světoví lídři reagují na dramatické události v Jižní Americe, kde Spojené státy během rozsáhlé vojenské operace zajaly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Zatímco Washington oslavuje konec „narkoteroristického režimu“, značná část mezinárodního společenství vyjadřuje hluboké znepokojení nad porušením státní suverenity a mezinárodního práva. Celý svět podle BBC nyní s napětím sleduje, zda tento bezprecedentní krok povede k demokratické transformaci, nebo uvrhne region do dlouhodobého chaosu.
Maduro, Nicolas

Maduro byl umístěn do Metropolitního detekčního centra v Brooklynu

Venezuelský prezident Nicolás Maduro se nachází ve vazbě v detekčním centru v New Yorku poté, co byl v sobotu zadržen během amerických úderů ve Venezuele. Maduro byl společně se svou manželkou a první dámou Cilií Floresovou přepraven z Caracasu do Stewartovy základny národní gardy v New Yorku a následně do Metropolitního detekčního centra v Brooklynu. Zde bude čelit obviněním souvisejícím s obchodováním s drogami, přičemž v minulosti opakovaně popíral, že by stál v čele drogového kartelu.

Více souvisejících

Nicolas Maduro USA (Spojené státy americké) Americká armáda (U.S. ARMY)

Aktuálně se děje

před 12 minutami

Americká armáda, ilustrační fotografie

První detaily odhaleny: Madura zajaly jednotky Delta Force za podpory CIA, akce se připravovala měsíce

Operace „Absolute Resolve“ (Absolutní odhodlání), která vedla k dopadení venezuelského diktátora Nicoláse Madura přímo v jeho sídle, byla vyvrcholením měsíců špionáže a utajovaného plánování. Donald Trump po úspěšném úderu prohlásil, že Spojené státy budou nyní Venezuelu „řídit“ po blíže neurčenou dobu, přičemž zdůraznil zájem o obrovské zásoby ropy a neodmítl ani možnost trvalejší vojenské přítomnosti.

před 53 minutami

Filip Turek dorazil za prezidentem Petrem Pavlem. (22.12.2025)

Babiš prezidentovi navrhne Turka do čela ministerstva životního prostředí, potvrdil Havlíček

Vztahy uvnitř nové vládní koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů se vyostřují. Přestože prezident Petr Pavel dal jasně najevo, že Filipa Turka do čela ministerstva životního prostředí jmenovat nechce, Andrej Babiš na jeho nominaci trvá. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka je toto rozhodnutí stále aktuální a premiér ho hodlá hlavě státu oficiálně předložit. Uvedl to v pořadu Otázky Václava Moravce.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Maduro, Nicolas

Svět s napětím sleduje dění ve Venezuele. Neskrývá znepokojení nad porušením státní suverenity

Světoví lídři reagují na dramatické události v Jižní Americe, kde Spojené státy během rozsáhlé vojenské operace zajaly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Zatímco Washington oslavuje konec „narkoteroristického režimu“, značná část mezinárodního společenství vyjadřuje hluboké znepokojení nad porušením státní suverenity a mezinárodního práva. Celý svět podle BBC nyní s napětím sleduje, zda tento bezprecedentní krok povede k demokratické transformaci, nebo uvrhne region do dlouhodobého chaosu.

před 3 hodinami

Test severokorejské rakety

Další provokace. Severní Korea odpálila několik balistických raket

Severní Korea v neděli ráno odpálila několik balistických raket směrem do moře. K provokaci došlo jen několik hodin předtím, než jihokorejský prezident Lee Jae Myung odletěl na plánovanou návštěvu Číny. Soul i Tokio útok ostře odsoudily jako porušení rezolucí Rady bezpečnosti OSN a ohrožení stability v celém regionu.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Donald Trump

USA hrozí druhý Irák, varují kritici. Trump ukázal odvahu, která nemá v historii obdoby, reaguje jeho okolí

Americký prezident Donald Trump svým bleskovým zásahem proti Nicolási Madurovi rozehrál hru s vysokými sázkami, která však v mnohých vyvolává noční můry z dřívějších katastrofálních pokusů o změnu režimů. Zatímco miliony Američanů se první sobotu roku 2026 probudily s otázkou, zda jsou jejich synové a dcery ve válce, Trumpův krok již stihl otřást základy americké globální moci i zbytky ústavních omezení prezidentských pravomocí.

před 7 hodinami

Maduro, Nicolas

Maduro byl umístěn do Metropolitního detekčního centra v Brooklynu

Venezuelský prezident Nicolás Maduro se nachází ve vazbě v detekčním centru v New Yorku poté, co byl v sobotu zadržen během amerických úderů ve Venezuele. Maduro byl společně se svou manželkou a první dámou Cilií Floresovou přepraven z Caracasu do Stewartovy základny národní gardy v New Yorku a následně do Metropolitního detekčního centra v Brooklynu. Zde bude čelit obviněním souvisejícím s obchodováním s drogami, přičemž v minulosti opakovaně popíral, že by stál v čele drogového kartelu.

před 8 hodinami

Počasí

Novinky o počasí v příštím týdnu. Meteorologové krotí optimismus

Čeští meteorologové se rozhodli reagovat na tvrzení v některých médiích, že příští týden může přinést výraznou sněhovou nadílku či ledovku. Druhý jev se zdá být zcela vyloučen. Ani se sněhovými srážkami to ale moc nadějně nevypadá. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Brazilská fotbalová legenda Carlos je po akutní operaci srdce

Jedna z největších brazilských fotbalových legend Roberto Carlos je podle španělských médií po neplánované akutní operaci srdce. Jak totiž média uvádějí, bývalý obránce Realu Madrid a brazilský reprezentant ji musel podstoupit během své dovolené v Brazílii, kde navštívil nemocnici v Sao Paulu původně kvůli vyšetření nohy. Právě v ní měli lékaři zjistit krevní sraženinu a v návaznosti na to i to, že srdce nepracuje tak, jak by mělo.

včera

Tramvaje v zimě, ilustrační foto

Pražská MHD do března omezí provoz. Metro bude výjimkou

Městská hromadná doprava v hlavním městě bude až do konce února jezdit v prodloužených intervalech. Oznámila to Pražská integrovaná doprava (PID), přestože někteří cestující dali najevo svou nevoli. Dopravce tvrdí, že poptávka v úvodních měsících roku není taková. 

včera

včera

Donald Trump na tiskové konferenci potvrdil zadržení Nicolase Madura. (3.1.2026)

Povedeme Venezuelu, dokud to bude potřeba, řekl Trump. Maduro půjde před soud

Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci potvrdil, že vojáci zadrželi prezidenta Venezuely Nicolase Madura. Na jedné z amerických lodí je momentálně přepravován do USA. Podle Trumpa se nyní Američané chopí moci v jihoamerické zemi. Očekává přitom, že americké společnosti budou investovat do tamního ropného průmyslu. 

včera

včera

včera

Stadion Chelsea

Novoroční loučení na Stamford Bridge. Londýnskou Chelsea už netrénuje Maresca

Na Nový rok se rozhodl anglický velkoklub Chelsea FC rozvázat spolupráci se svým trenérem Italem Enzem Marescou. Stalo se tak po roce a půl a poté, co s klubem dokázal vyhrát Konferenční ligu i mistrovství světa klubů. Na podzim se však londýnskému klubu přestalo dařit výsledkově, navíc se zhoršoval vztah mezi Marescou a klubovým vedením.

včera

Nicolas Maduro

Maduro má v USA stanout před soudem, potvrdil Rubio

Zadržený venezuelský prezident Nicolas Maduro má ve Spojených státech amerických stanout před soudem. Po telefonním hovoru se šéfem diplomacie Marcem Rubiem to uvedl senátor Mike Lee. Svět přitom stále čeká na další podrobnosti, které snad zazní na očekávané tiskové konferenci. 

včera

včera

Fotbalovou Slavii povede Trpišovský i se svými asistenty až do roku 2029

Do nového kalendářního roku 2026 vstupují fanoušci fotbalové Slavie s jistotou, že minimálně další tři roky povede jejich miláčky trenér Jindřich Trpišovský. Ten totiž přímo na Vánoce podepsal spolu se svými asistenty Zdeňkem Houšteckým a Štěpánem Kolářem, majícím na starost brankáře, nové smlouvy až do roku 2029.

Zdroj: David Holub

Další zprávy