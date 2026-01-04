První detaily odhaleny: Madura zajaly jednotky Delta Force za podpory CIA, akce se připravovala měsíce

Operace „Absolute Resolve“ (Absolutní odhodlání), která vedla k dopadení venezuelského diktátora Nicoláse Madura přímo v jeho sídle, byla vyvrcholením měsíců špionáže a utajovaného plánování. Donald Trump po úspěšném úderu prohlásil, že Spojené státy budou nyní Venezuelu „řídit“ po blíže neurčenou dobu, přičemž zdůraznil zájem o obrovské zásoby ropy a neodmítl ani možnost trvalejší vojenské přítomnosti.
Přípravy na zásah v Caracasu začaly již v polovině prosince, ale samotná vize odstranění Madura se zrodila mnohem dříve. Zatímco USA veřejně posilovaly své námořní síly v Karibiku, CIA v srpnu tajně vyslala do Venezuely malý tým.
Tento tým sledoval každý detail Madurova života – od toho, kde spí a co jí, až po zvyky jeho domácích mazlíčků. Klíčovou roli sehrál i informátor přímo ve venezuelské vládě, který Američanům potvrdil přesnou polohu prezidenta v osudnou noc.
Administrativa po celou dobu veřejně tvrdila, že jejím cílem není změna režimu, ale boj proti drogám a nelegální migraci. Tento postoj nyní vyvolává bouři v americkém Kongresu.
Demokratický senátor Andy Kim obvinil ministry Rubia a Hegsetha ze lži, protože zákonodárcům během prosincových brífinků tvrdili, že se žádná vojenská akce k odstranění Madura nechystá. Podle kritiků Trumpova administrativa Kongres záměrně obešla a o operaci ho neinformovala.
Před samotným dopadením Madura došlo k několika menším úderům, včetně útoku dronu na přístavní zařízení ovládané gangem Tren de Aragua. Trump se také pokusil o diplomatický nátlak; během listopadového telefonátu dal Madurovi ultimátum, aby dobrovolně odstoupil. Jelikož venezuelský lídr nereagoval a ignoroval „velkorysé nabídky“ k exilu, rozhodl se Bílý dům pro silové řešení.
Finální rozkaz vydal prezident Trump v pátek ve 22:46 tamního času ze svého sídla Mar-a-Lago. Operace se zúčastnilo 150 letadel startujících z 20 základen po celé západní polokouli. Kromě stíhaček a bombardérů, které vyřadily venezuelskou protivzdušnou obranu, byly nasazeny i kybernetické útoky. Ty podle Trumpa umožnily „vypnout světla“ v Caracasu, čímž výsadkový tým získal výhodu naprosté tmy.
Vrtulníky s elitními jednotkami Delta Force dorazily k Madurovu komplexu ve dvě hodiny ráno místního času. Přestože se dostaly pod palbu a jeden stroj byl zasažen, vojáci vtrhli dovnitř s využitím autogenů k proříznutí ocelových dveří.
Maduro se údajně pokusil utéct do bezpečné místnosti, ale americké komando bylo rychlejší. „Byl přemožen tak bleskově, že se ani nestihl schovat,“ popsal akci Trump, který vše sledoval v přímém přenosu.
V Kentucky byla dokonce postavena věrná kopie Madurova opevněného sídla v měřítku 1:1, kde elitní jednotky Delta Force trénovaly nejrychlejší cesty dovnitř.
Zatímco v New Yorku se připravuje soudní líčení, ulice Caracasu zůstaly v sobotu ráno liduprázdné. Ve vzduchu byl cítit střelný prach a většina obchodů i čerpacích stanic zůstala zavřená.
Obyvatelé města, zmatení a vystrašení nočními explozemi, se jen opatrně vydávali ven hledat základní potřeby. Budoucnost země je nejasná, přestože Trump věří, že viceprezidentka Delcy Rodríguezová bude spolupracovat.
Sám Trump sledoval celý zásah obklopen poradci v Mar-a-Lago, zatímco JD Vance se účastnil porad přes zabezpečený videohovor. Prezident přirovnal sledování živého přenosu z helmic vojáků ke sledování televizní show a neskrýval nadšení z „rychlosti a násilí“, s jakou byla akce provedena. Pro politika, který svou kariéru postavil na odporu k zahraničním intervencím, jde o paradoxní zlom, který nyní definuje jeho odkaz.
Otázkou zůstává, co přesně znamená, že USA budou Venezuelu „řídit“. Trump zmínil blíže neurčenou „skupinu“, která by měla spravovat zemi s 31 miliony obyvatel. Navzdory chaosu a kritice ze strany regionálních mocností, jako je Brazílie, si prezident věří. Na dotazy ohledně neúspěchů předchozích amerických pokusů o svržení diktátorů odpověděl sebejistě: „To bylo za jiných prezidentů. Se mnou máme dokonalou bilanci vítězství.“
Zadržený Maduro a jeho manželka Cilia Floresová byli nejprve převezeni na loď USS Iwo Jima a následně přes základnu Guantánamo dopraveni do New Yorku. Zde budou čelit obviněním z narkoterorismu a pašování drog, na která USA vypsaly odměnu 50 milionů dolarů již před lety. Trumpův ministr zahraničí Marco Rubio zdůraznil, že Maduro měl mnoho šancí se tomuto scénáři vyhnout, ale zvolil si cestu konfrontace.
Budoucí vývoj ve Venezuele může výrazně ovlivnit stabilitu v celém regionu. Zatímco Trumpova základna může oslavovat sílu Ameriky, bezpečnostní experti varují před dlouhodobými následky okupace nebo politického vakua. Pokud spojenci Madura odmítnou předat moc, hrozí další eskalace a nasazení pozemních jednotek, čehož se podle svých slov Trump nebojí.
Celá operace ukázala neuvěřitelnou technologickou a zpravodajskou převahu USA, ale zároveň obnažila hluboké politické rozpory ve Washingtonu. Zatímco armáda slaví úspěšnou misi bez obětí na životech svých vojáků, Kongres se připravuje na vyšetřování toho, zda administrativa při brífincích záměrně neuváděla zákonodárce v omyl.
