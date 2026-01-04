Zásah ve Venezuele způsobil v USA a Británii politické zemětřesení. Starmer čelí vlně kritiky

Britský premiér Keir Starmer čelí vlně kritiky poté, co v rozhovoru pro BBC odmítl jednoznačně odsoudit americký vojenský úder na Venezuelu a zajetí Nicoláse Madura. Opoziční strany i část jeho vlastních poslanců ho obviňují z přílišné podřízenosti administrativě Donalda Trumpa, zatímco Washingtonem otřásají spory o legálnost celé operace.
V pořadu Sunday with Laura Kuenssberg Starmer opakovaně prohlásil, že prozatím „shromažďuje fakta“ a odmítá vynášet soudy nad situací, která se vyvíjí každou hodinou. Přestože zdůraznil, že je celoživotním zastáncem mezinárodního práva, na přímý dotaz, zda byl útok na suverénní zemi legální, neodpověděl. Potvrdil pouze, že Spojené království nebylo do akce nijak zapojeno a že hodlá o dalším postupu nejprve hovořit s Trumpem a dalšími spojenci.
Zatímco Londýn vyčkává, ve Spojených státech vyvolal zásah politické zemětřesení. Vůdce demokratů v Senátu Chuck Schumer označil operaci za „bezohlednou“ a obvinil Trumpovu administrativu, že Kongresu během prosincových brífinků záměrně lhala. Podle Schumera byli zákonodárci ujišťováni, že se žádná změna režimu v Caracasu nechystá. Nyní demokraté plánují prosadit rezoluci o válečných pravomocech, která by prezidentovi znemožnila další vojenské akce bez výslovného souhlasu zákonodárců.
Bílý dům se obviněním zatajování informací brání. Ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že Kongres byl informován okamžitě po zahájení mise a že předběžné oznámení nebylo možné kvůli riziku ohrožení životů vojáků. Sám Donald Trump k tomu dodal, že v Kongresu „všechno příliš uniká do médií“, což by operaci zmařilo.
Ostrý hlas proti útoku zazněl také od bývalé viceprezidentky Kamaly Harrisové. Ta na síti X označila Trumpovo počínání za „nezákonné a nerozumné“. Podle ní nejde o boj proti drogám nebo za demokracii, ale o ropu a snahu Donalda Trumpa hrát si na „regionálního siláka“. Harrisová varovala, že destabilizace celého regionu vyjde americké rodiny draho a že země nepotřebuje další nekonečnou válku.
Keir Starmer tak zůstává pod tlakem ze dvou stran. Doma je kritizován za nedostatek morální odvahy postavit se kontroverznímu kroku USA, zatímco mezinárodně se snaží udržet funkční vztahy s Washingtonem v době ekonomické nejistoty. Jeho opatrná rétorika však pro mnohé naznačuje, že Británie v éře „nového Trumpa“ ztrácí svou roli nezávislého obránce globálních pravidel.
Venezuela oznámila okamžité nasazení vojenských jednotek po celé zemi. Zároveň požaduje důkaz, že prezident Nicolas Maduro žije. Američané v sobotu oznámili, že ho během úderu proti venezuelským vojenským zařízením zadrželi a odvezli ze země.
Zdroj: Lucie Podzimková