Další provokace. Severní Korea odpálila několik balistických raket

Severní Korea v neděli ráno odpálila několik balistických raket směrem do moře. K provokaci došlo jen několik hodin předtím, než jihokorejský prezident Lee Jae Myung odletěl na plánovanou návštěvu Číny. Soul i Tokio útok ostře odsoudily jako porušení rezolucí Rady bezpečnosti OSN a ohrožení stability v celém regionu.
Jihokorejský sbor náčelníků štábů uvedl, že střely byly vypáleny z oblasti hlavního města Pchjongjangu kolem 7:50 ráno tamního času. Rakety urazily vzdálenost přibližně 900 kilometrů a dosáhly výšky 50 kilometrů, než dopadly do mořských vod. Jihokorejské a americké úřady nyní podrobně analyzují technické parametry těchto střel.
Japonský ministr obrany Šindžiró Koizumi označil jaderný a raketový vývoj Severní Koreje za absolutně netolerovatelný. Soul okamžitě svolal mimořádné zasedání Rady národní bezpečnosti, aby koordinoval reakci se spojenci. Podle analytiků může načasování testu souviset i se sobotní americkou operací ve Venezuele, která v severokorejském režimu pravděpodobně vyvolala obavy z podobných zásahů Washingtonu.
Pchjongjang se dlouhodobě snaží o modernizaci svého arzenálu, což potvrzují i čerstvé zprávy tamních státních médií. Vůdce Kim Čong-un nedávno navštívil továrny na výrobu taktických řízených zbraní a nařídil navýšení jejich produkce o 250 %. Tento krok přichází jen několik týdnů před plánovaným sjezdem vládnoucí strany, kde se očekávají zásadní rozhodnutí v oblasti vojenského plánování.
Jihokorejský prezident Lee přesto doufá, že se mu v Pekingu podaří využít vlivu prezidenta Si Ťin-pchinga k uklidnění situace. Čína zůstává pro KLDR klíčovým ekonomickým partnerem, a právě její tlak by mohl být rozhodující pro návrat k diplomatickému řešení napětí na korejském poloostrově. Jde o první balistický test Severu od listopadu minulého roku.
29. prosince 2025 20:24
Křehké příměří mezi Thajskem a Kambodžou dostává po pár hodinách vážné trhliny
