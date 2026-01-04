Další provokace. Severní Korea odpálila několik balistických raket

Test severokorejské rakety
Severní Korea v neděli ráno odpálila několik balistických raket směrem do moře. K provokaci došlo jen několik hodin předtím, než jihokorejský prezident Lee Jae Myung odletěl na plánovanou návštěvu Číny. Soul i Tokio útok ostře odsoudily jako porušení rezolucí Rady bezpečnosti OSN a ohrožení stability v celém regionu.

Jihokorejský sbor náčelníků štábů uvedl, že střely byly vypáleny z oblasti hlavního města Pchjongjangu kolem 7:50 ráno tamního času. Rakety urazily vzdálenost přibližně 900 kilometrů a dosáhly výšky 50 kilometrů, než dopadly do mořských vod. Jihokorejské a americké úřady nyní podrobně analyzují technické parametry těchto střel.

Japonský ministr obrany Šindžiró Koizumi označil jaderný a raketový vývoj Severní Koreje za absolutně netolerovatelný. Soul okamžitě svolal mimořádné zasedání Rady národní bezpečnosti, aby koordinoval reakci se spojenci. Podle analytiků může načasování testu souviset i se sobotní americkou operací ve Venezuele, která v severokorejském režimu pravděpodobně vyvolala obavy z podobných zásahů Washingtonu.

Pchjongjang se dlouhodobě snaží o modernizaci svého arzenálu, což potvrzují i čerstvé zprávy tamních státních médií. Vůdce Kim Čong-un nedávno navštívil továrny na výrobu taktických řízených zbraní a nařídil navýšení jejich produkce o 250 %. Tento krok přichází jen několik týdnů před plánovaným sjezdem vládnoucí strany, kde se očekávají zásadní rozhodnutí v oblasti vojenského plánování.

Jihokorejský prezident Lee přesto doufá, že se mu v Pekingu podaří využít vlivu prezidenta Si Ťin-pchinga k uklidnění situace. Čína zůstává pro KLDR klíčovým ekonomickým partnerem, a právě její tlak by mohl být rozhodující pro návrat k diplomatickému řešení napětí na korejském poloostrově. Jde o první balistický test Severu od listopadu minulého roku.

před 48 minutami

Maduro, Nicolas

Svět s napětím sleduje dění ve Venezuele. Neskrývá znepokojení nad porušením státní suverenity

Světoví lídři reagují na dramatické události v Jižní Americe, kde Spojené státy během rozsáhlé vojenské operace zajaly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Zatímco Washington oslavuje konec „narkoteroristického režimu“, značná část mezinárodního společenství vyjadřuje hluboké znepokojení nad porušením státní suverenity a mezinárodního práva. Celý svět podle BBC nyní s napětím sleduje, zda tento bezprecedentní krok povede k demokratické transformaci, nebo uvrhne region do dlouhodobého chaosu.

před 1 hodinou

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Donald Trump

USA hrozí druhý Irák, varují kritici. Trump ukázal odvahu, která nemá v historii obdoby, reaguje jeho okolí

Americký prezident Donald Trump svým bleskovým zásahem proti Nicolási Madurovi rozehrál hru s vysokými sázkami, která však v mnohých vyvolává noční můry z dřívějších katastrofálních pokusů o změnu režimů. Zatímco miliony Američanů se první sobotu roku 2026 probudily s otázkou, zda jsou jejich synové a dcery ve válce, Trumpův krok již stihl otřást základy americké globální moci i zbytky ústavních omezení prezidentských pravomocí.

před 5 hodinami

Maduro, Nicolas

Maduro byl umístěn do Metropolitního detekčního centra v Brooklynu

Venezuelský prezident Nicolás Maduro se nachází ve vazbě v detekčním centru v New Yorku poté, co byl v sobotu zadržen během amerických úderů ve Venezuele. Maduro byl společně se svou manželkou a první dámou Cilií Floresovou přepraven z Caracasu do Stewartovy základny národní gardy v New Yorku a následně do Metropolitního detekčního centra v Brooklynu. Zde bude čelit obviněním souvisejícím s obchodováním s drogami, přičemž v minulosti opakovaně popíral, že by stál v čele drogového kartelu.

před 6 hodinami

Novinky o počasí v příštím týdnu. Meteorologové krotí optimismus

Čeští meteorologové se rozhodli reagovat na tvrzení v některých médiích, že příští týden může přinést výraznou sněhovou nadílku či ledovku. Druhý jev se zdá být zcela vyloučen. Ani se sněhovými srážkami to ale moc nadějně nevypadá. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

včera

Brazilská fotbalová legenda Carlos je po akutní operaci srdce

Jedna z největších brazilských fotbalových legend Roberto Carlos je podle španělských médií po neplánované akutní operaci srdce. Jak totiž média uvádějí, bývalý obránce Realu Madrid a brazilský reprezentant ji musel podstoupit během své dovolené v Brazílii, kde navštívil nemocnici v Sao Paulu původně kvůli vyšetření nohy. Právě v ní měli lékaři zjistit krevní sraženinu a v návaznosti na to i to, že srdce nepracuje tak, jak by mělo.

včera

Pražská MHD do března omezí provoz. Metro bude výjimkou

Městská hromadná doprava v hlavním městě bude až do konce února jezdit v prodloužených intervalech. Oznámila to Pražská integrovaná doprava (PID), přestože někteří cestující dali najevo svou nevoli. Dopravce tvrdí, že poptávka v úvodních měsících roku není taková. 

včera

včera

Povedeme Venezuelu, dokud to bude potřeba, řekl Trump. Maduro půjde před soud

Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci potvrdil, že vojáci zadrželi prezidenta Venezuely Nicolase Madura. Na jedné z amerických lodí je momentálně přepravován do USA. Podle Trumpa se nyní Američané chopí moci v jihoamerické zemi. Očekává přitom, že americké společnosti budou investovat do tamního ropného průmyslu. 

včera

včera

včera

Novoroční loučení na Stamford Bridge. Londýnskou Chelsea už netrénuje Maresca

Na Nový rok se rozhodl anglický velkoklub Chelsea FC rozvázat spolupráci se svým trenérem Italem Enzem Marescou. Stalo se tak po roce a půl a poté, co s klubem dokázal vyhrát Konferenční ligu i mistrovství světa klubů. Na podzim se však londýnskému klubu přestalo dařit výsledkově, navíc se zhoršoval vztah mezi Marescou a klubovým vedením.

včera

Maduro má v USA stanout před soudem, potvrdil Rubio

Zadržený venezuelský prezident Nicolas Maduro má ve Spojených státech amerických stanout před soudem. Po telefonním hovoru se šéfem diplomacie Marcem Rubiem to uvedl senátor Mike Lee. Svět přitom stále čeká na další podrobnosti, které snad zazní na očekávané tiskové konferenci. 

včera

včera

Fotbalovou Slavii povede Trpišovský i se svými asistenty až do roku 2029

Do nového kalendářního roku 2026 vstupují fanoušci fotbalové Slavie s jistotou, že minimálně další tři roky povede jejich miláčky trenér Jindřich Trpišovský. Ten totiž přímo na Vánoce podepsal spolu se svými asistenty Zdeňkem Houšteckým a Štěpánem Kolářem, majícím na starost brankáře, nové smlouvy až do roku 2029.

včera

včera

včera

Babiš odhalil plány na příští týden. Pojede i na jednání koalice ochotných

Premiér Andrej Babiš (ANO) odhalil plány pro první ryze lednový týden. Kromě zasedání vlády či bezpečnostní rady státu ho čeká i jednání s dalšími představiteli takzvané koalice ochotných, která se snaží pomáhat Ukrajině. Babiš se také zúčastní obědu s prezidentem Petrem Pavlem.

