Svět řeší nástupce Kim Čong-una. Poprvé v dynastii to nebude muž

Libor Novák

13. února 2026 10:38

Kim Čong-un
Kim Čong-un Foto: Kremlin.ru

Možná budoucí vůdkyně jedné z nejvíce izolovaných zemí světa, Severní Koreje, je obestřena tajemstvím a rostoucími spekulacemi. Mladá dospívající dívka, o které se věří, že se jmenuje Kim Ču-e, se v posledních letech objevuje po boku svého otce Kim Čong-una stále častěji. Podle některých odborníků ji severokorejský diktátor systematicky připravuje na roli své nástupkyně, což potvrzují i její účasti na vysoce sledovaných státních a vojenských akcích.

Teorie o jejím nástupnictví získala na síle tento čtvrtek, kdy jihokorejská zpravodajská služba (NIS) informovala o tom, že Kim Čong-un pravděpodobně vstoupil do fáze oficiální nominace své dcery jako budoucí vůdkyně. Tato informace zazněla během uzavřeného brífinku pro jihokorejské poslance. Podle dostupných zpráv se Kim Ču-e již neúčastní akcí pouze jako doprovod, ale začíná projevovat vlastní názory na určitá politická opatření, což naznačuje její rostoucí vliv v hierarchii režimu.

Severní Korea zůstává jednou z nejrepresivnějších a nejuzavřenějších zemí světa, kde jsou informace o vládnoucí rodině Kimů přísně střeženy. Pandemie covidu-19 tuto izolaci ještě prohloubila, jelikož země neprodyšně uzavřela své hranice a většinu diplomatických misí i neziskových organizací donutila k odchodu. Zpravodajské služby se proto upínají ke každému detailu a veřejnému vystoupení, které by mohlo napovědět více o budoucnosti dynastie, jež zemi vládne po generace.

Dalším klíčovým momentem pro sledování role Kim Ču-e bude významné politické shromáždění očekávané koncem února. Půjde o první podobné setkání po pěti letech, na kterém by mohlo dojít k personálním změnám ve vedení státu a stanovení nových priorit. Analytici budou pozorně sledovat nejen to, zda se dívka schůze zúčastní, ale také jaký protokol jí bude přidělen a zda získá nějaké symbolické tituly, které by potvrdily její výsadní postavení.

Zatímco západní experti se domnívají, že Kim Čong-un má tři děti a Ču-e je prostředním z nich, tyto informace nelze oficiálně ověřit. Svět se o existenci dcery poprvé dozvěděl v roce 2013 díky kontroverzní návštěvě bývalé hvězdy NBA Dennise Rodmana v Pchjongjangu. Rodman tehdy prozradil, že v náručí držel jejich dítě jménem Ču-e a mluvil s Kimovou manželkou. Od té doby zůstávala dívka ve stínu až do roku 2022, kdy se poprvé objevila na veřejnosti při testu mezikontinentální balistické rakety.

Fotografie z tehdejšího odpalu rakety Hwasong-17 obletěly svět a ukázaly diktátora, jak drží za ruku mladou dívku s culíkem a ofinou na pozadí obří zbraně. Od té doby se její veřejná přítomnost stala pravidelnou, zejména u příležitosti vojenských přehlídek. V září loňského roku dokonce doprovázela svého otce na jeho první veřejnou zahraniční cestu do Pekingu, kde se Kim Čong-un po boku Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga účastnil vojenské přehlídky demonstrující sílu autoritářských režimů.

Státní média o ní pravidelně referují jako o „milované“ či „vznešené dceři“, což je terminologie vyhrazená pouze pro nejužší špičky dynastie. Ostatní případné děti Kim Čong-una zůstávají veřejnosti zcela skryty. Tato exkluzivní viditelnost Kim Ču-e vede mnohé k přesvědčení, že je jedinou vyvolenou pro budoucí převzetí moci, zatímco anonymita jejích sourozenců jim může teoreticky umožňovat vzdělávání v zahraničí, podobně jako kdysi jejich otci ve Švýcarsku.

Ne všichni odborníci jsou však přesvědčeni o tom, že je nástupnictví již rozhodnutou věcí. Existují názory, že časté ukazování dcery může být pouze promyšleným PR tahem, který má přitáhnout mezinárodní pozornost. Do chvíle, než Kim Čong-un, kterému je odhadem něco přes čtyřicet let, bude muset skutečně předat žezlo, zbývá pravděpodobně ještě mnoho času. Mezitím se dynamika moci v Pchjongjangu může mnohokrát změnit.

včera

Si Ťin-pching prolomil mlčení. Poprvé se vyjádřil k čistkám ve velení armády

Související

Test severokorejské rakety

Další provokace. Severní Korea odpálila několik balistických raket

Severní Korea v neděli ráno odpálila několik balistických raket směrem do moře. K provokaci došlo jen několik hodin předtím, než jihokorejský prezident Lee Jae Myung odletěl na plánovanou návštěvu Číny. Soul i Tokio útok ostře odsoudily jako porušení rezolucí Rady bezpečnosti OSN a ohrožení stability v celém regionu.
Donald Trump a Kim Čong-un

Trump se nebrání dalšímu setkání s "rakeťákem" Kim Čong-unem

Americký prezident Donald Trump se nechal slyšet, že by se během nadcházející asijské cesty rád setkal se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem. Pokud by k setkání došlo, Trump by tak navázal na společné rozhovory, které uskutečnil během prvního mandátu v Bílém domě. 

Více souvisejících

Severní Korea (KLDR) Kim Čong-un

Aktuálně se děje

před 51 minutami

Kim Čong-un

Svět řeší nástupce Kim Čong-una. Poprvé v dynastii to nebude muž

Možná budoucí vůdkyně jedné z nejvíce izolovaných zemí světa, Severní Koreje, je obestřena tajemstvím a rostoucími spekulacemi. Mladá dospívající dívka, o které se věří, že se jmenuje Kim Ču-e, se v posledních letech objevuje po boku svého otce Kim Čong-una stále častěji. Podle některých odborníků ji severokorejský diktátor systematicky připravuje na roli své nástupkyně, což potvrzují i její účasti na vysoce sledovaných státních a vojenských akcích.

před 1 hodinou

Místopředseda vlády, ministr zahraničních věcí a ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé sobě).

Albaneseová označil Izrael za „společného nepřítele lidstva“. Macinka ji vyzval k rezignaci

Ministr zahraničí Petr Macinka se v pátek připojil k ostré mezinárodní kritice italské diplomatky Francesky Albaneseové, která v OSN působí jako zvláštní zpravodajka pro lidská práva na palestinských územích. Macinka, jenž zastupuje stranu Motoristé sobě, ji otevřeně vyzval k rezignaci kvůli jejím výrokům na nedávné konferenci v Kataru. Albaneseová tam v souvislosti s konfliktem v Pásmu Gazy hovořila o existenci „společného nepřítele lidstva“, což bylo interpretováno jako přímý útok na Izrael.

před 2 hodinami

Ilustrační foto

Trump zasadil boji s oteplováním smrtelnou ránu. Éra klimatických regulací je definitivně u konce

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek v Bílém domě pojal své oznámení o rozsáhlém zrušení federální klimatické politiky jako politický triumf nad „radikální“ ekologickou agendou Demokratické strany. Tento krok, který patří k nejvýznamnějším v jeho druhém funkčním období, zrušil vědecké zjištění z roku 2009 z dob Baracka Obamy. To po dobu téměř sedmnácti let sloužilo jako právní základ pro snižování emisí z automobilů a elektráren s odůvodněním, že znečištění poškozuje veřejné zdraví.

před 3 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

„Největší deregulace v americké historii.“ Trump zrušil vědecké rozhodnutí omezující plyny oteplující planetu

Americký prezident Donald Trump přistoupil k zásadnímu kroku a zrušil vědecké rozhodnutí z éry Baracka Obamy, které tvořilo základ pro veškerá federální opatření omezující plyny oteplující planetu. Takzvaný „endangerment finding“ neboli zjištění o ohrožení z roku 2009 konstatovalo, že řada skleníkových plynů představuje hrozbu pro veřejné zdraví. Toto rozhodnutí se stalo právním pilířem snah o snižování emisí, zejména v oblasti motorových vozidel.

před 4 hodinami

Počasí

Počasí se ochladí, očekávají se i sněhové srážky

Počasí v Česku bude ještě dnes na únor nebývale teplé, ale na obzoru už je zásadní změna. Meteorologové dokonce vyhlížejí nebezpečné jevy, které mají nastat o víkendu. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X. 

včera

Ceny Anděl, ilustrační fotografie.

Ceny Anděl mají za sebou další kolo hlasování. Známe nominované

Česká hudební akademie rozhodla ve druhém hlasovacím kole o nominacích na Ceny Anděl Coca-Cola 2025. Tři šance na výhru mají pražské rapové trio GUFRAU a Victor Kal., se dvěma nominacemi jim sekundují Michal Prokop a Framus Five, Ben Cristovao, Mňága a Žďorp, Calin s Ewou Farnou, James Cole s Ideou nebo Dorota Barová. Slavnostním předáváním 11. dubna provedou Libor Bouček a Martin „Mikýř” Mikyska.

včera

včera

Hokej, ilustrační fotografie.

Pro Čechy to nebude jednoduchý turnaj. Hokejisté na úvod prohráli s Kanadou 0:5

Na letošních zimních olympijských hrách v Miláně se ve čtvrtek poprvé představili v rámci hokejového turnaje nabitého hvězdami kanadsko-americké NHL i čeští hokejisté. A za prvního soupeře nemohli mít asi těžšího protivníka. Byla jím hvězdně nabitá Kanada a už od úvodního vhazování bylo znát, že svěřence kouče Radima Rulíka čeká fyzicky náročný zápas. Přestože první třetina z českého pohledu vypadala ještě slibně, od jejího závěru už to byla postupem času právě kolébka hokeje, která čím dál více dominovala a dospěla tak k jasnému vítězství a výsledku 0:5. V závěru si už hrála s českým týmem jako kočka s myší a Čechům tak nezbývalo nic jiného, než tento duel hodit za hlavu a začít se připravovat na Francii.

včera

včera

Martina Sáblíková

Sáblíková se po nemoci rozloučila na olympiádě s oblíbenými pěti kilometry

Poté, co musela česká rychlobruslařská legenda Martina Sáblíková v úvodu právě probíhajících zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo oželet kvůli nemoci závod na tříkilometrové trati, se nedalo čekat, že v závodě na její nejoblíbenější pětikilometrové trati dojde na zázraky. Chtěla se závodu zúčastnit už jen proto, že je na posledních olympijských hrách a že se chtěla se svou oblíbenou tratí rozloučit. Představila se až v poslední rozjížďce s italskou hvězdou Francescou Lollobrigidaovou, která potvrdila, že načasovala svoji formu nejlépe, jak jen mohla. Po tříkilometrové trati, kde triumfovala s olympijským rekordem, ovládla v Miláně i pětikilometrovou trať. Své oslabené české soupeřce ujela o parník a bere zlato i z tohoto závodu. Sáblíkové čas 7:07,08 stačil až na 11. místě.

včera

včera

Olympiáda, ilustrační fotografie.

Zabystřanova jízda stačila na 17. místo. Nejlepší sdruženář v TOP 20, muži v curlingu byli blízko senzaci

Středeční pátý soutěžní den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo měl na programu opět řadu soutěží, přičemž jednou z těch očekávaných bylo lyžařské super-G mužů. To proto, že mnozí ještě mají v paměti prosincové nečekané vítězství Jana Zabystřana ve Val Gardeně. Jenže i když mohli Češi větřit naději, že by mohlo dojít k podobné senzaci i pod pěti kruhy, nakonec se museli vrátit do reality. Zabystřanův výkon tentokrát stačil na 17. místo. To na svahu v Bormiu potřetí na této olympiádě triumfoval Švýcar Franjo von Almenn, který si tak píše na těchto hrách svůj příběh. Zabystřan nebyl jediným českým olympionikem, který se umístil v TOP 20. Povedlo se to i českému sdruženáři Jiřímu Konvalinkovi, jenž skončil dvacátý. Po smíšených dvojicích svůj turnaj v curlingu začali muži, a i tady má Česká republika své zástupce. Při svém olympijském debutu navíc neměla blízko k senzační výhře nad USA, s těmi ale nakonec prohrála nejtěsnějším možným rozdílem 7:8.

včera

včera

James Van Der Beek

Zemřel herec Van Der Beek, proslavil ho seriál Dawsonův svět

Z Hollywoodu přišla ve středu smutná zpráva. Ve věku pouhých 48 let zemřel populární herec James Van Der Beek, který v posledních letech života bojoval s rakovinou tlustého střeva. O úmrtí herce informovala světová média, například britská stanice BBC. 

včera

Casey Wasserman

Šéf olympiády flirtoval s Epsteinovou spolupracovnicí. Celebrity mu vypovídají smlouvy, ve funkci přesto zůstane

Casey Wasserman, jedna z nejvlivnějších postav amerického sportovního průmyslu, zůstane ve funkci předsedy organizačního výboru olympijských her v Los Angeles pro rok 2028 (LA28). Rozhodlo o tom výkonné kolegium správní rady po přezkoumání Wassermanových vazeb na usvědčeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina a jeho společnici Ghislaine Maxwellovou. Informace o jejich kontaktu se na veřejnost dostaly prostřednictvím dokumentů zveřejněných ministerstvem spravedlnosti USA koncem ledna.

včera

včera

Hokej, ilustrační fotografie.

Začal hokejový turnaj mužů. Slováci se postarali o senzaci, Švédové se trápili

Po ženách ve středu vstoupili do olympijského hokejového turnaje v Miláně muži, jejichž turnaj je ozdoben hvězdami z kanadsko-americké NHL, které se pod pěti kruhy objevují poprvé po 12 letech. Jako první se na turnaji představili Slováci a Finové – medailisté z posledních her v Pekingu, přičemž naši východní sousedé obhajují bronz a Seveřané zlato. Navzdory tomu, že Finové disponují pro tento turnaj kvalitnějším týmem než Slováci, byli to právě naši východní sousedé, kteří favorita na úvod turnaje dokonale zaskočili. Nejen díky dvěma trefám Juraje Slafkovského, slovenské posily z NHL, ale i skvěle chytajícímu Samuelu Hlavajovi dospěli k zaslouženě jasné výhře 4:1. Další Seveřané – Švédové – se také ve svém duelu trápili. Přestože byli střelecky aktivnější, dlouho byl zápas s Itálií vyrovnaný, až ve třetí třetině odskočili na konečných 5:2.

včera

Petr Pavel

Češi nejvíce věří Pavlovi. Nejméně Turkovi, Macinkovi a Okamurovi

První letošní šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), které proběhlo na přelomu ledna a února 2026, přineslo podrobný vhled do rozložení důvěry české veřejnosti vůči vrcholným politikům. Na vrcholu žebříčku popularity se s výrazným náskokem drží prezident republiky Petr Pavel. Tomu vyjádřilo důvěru 62 procent dotázaných, což z něj činí jediného politika v průzkumu, kterému věří téměř dvě třetiny občanů.

včera

Eva Decroix vystřídala Pavla Blažka v čele ministerstva spravedlnosti. (10.6.2025)

Političky Richterová a Decroix dostaly výhrůžné dopisy. Věc bude řešit policie

Političky Olga Richterová (Piráti) a Eva Decroix (ODS) čelí vlně brutální agrese. Obě poslankyně obdržely vulgární anonymní dopisy plné výhrůžek fyzickým násilím a urážek nejhrubšího zrna. Podle poštovního razítka na obálkách byla tato psaní odeslána z Karviné, přičemž vše nasvědčuje tomu, že mají stejného autora.

včera

Češi vystoupit z EU nechtějí, ukazuje průzkum

V české veřejnosti po loňských říjnových volbách posílily segmenty, které si nepřejí odchod z Evropské unie. Podle nejnovějších dat analytického ústavu STEM pro Zastoupení Evropské komise v ČR přibylo lidí spokojených s naším členstvím i těch, kteří by v případném referendu hlasovali pro setrvání. Tento posun lze pravděpodobně přisoudit umírněnému tónu předvolební kampaně, kdy se hlavní politické síly vyhýbaly ostrým střetům na téma unijní politiky.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy