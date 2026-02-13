Svět řeší nástupce Kim Čong-una. Poprvé v dynastii to nebude muž

Možná budoucí vůdkyně jedné z nejvíce izolovaných zemí světa, Severní Koreje, je obestřena tajemstvím a rostoucími spekulacemi. Mladá dospívající dívka, o které se věří, že se jmenuje Kim Ču-e, se v posledních letech objevuje po boku svého otce Kim Čong-una stále častěji. Podle některých odborníků ji severokorejský diktátor systematicky připravuje na roli své nástupkyně, což potvrzují i její účasti na vysoce sledovaných státních a vojenských akcích.
Teorie o jejím nástupnictví získala na síle tento čtvrtek, kdy jihokorejská zpravodajská služba (NIS) informovala o tom, že Kim Čong-un pravděpodobně vstoupil do fáze oficiální nominace své dcery jako budoucí vůdkyně. Tato informace zazněla během uzavřeného brífinku pro jihokorejské poslance. Podle dostupných zpráv se Kim Ču-e již neúčastní akcí pouze jako doprovod, ale začíná projevovat vlastní názory na určitá politická opatření, což naznačuje její rostoucí vliv v hierarchii režimu.
Severní Korea zůstává jednou z nejrepresivnějších a nejuzavřenějších zemí světa, kde jsou informace o vládnoucí rodině Kimů přísně střeženy. Pandemie covidu-19 tuto izolaci ještě prohloubila, jelikož země neprodyšně uzavřela své hranice a většinu diplomatických misí i neziskových organizací donutila k odchodu. Zpravodajské služby se proto upínají ke každému detailu a veřejnému vystoupení, které by mohlo napovědět více o budoucnosti dynastie, jež zemi vládne po generace.
Dalším klíčovým momentem pro sledování role Kim Ču-e bude významné politické shromáždění očekávané koncem února. Půjde o první podobné setkání po pěti letech, na kterém by mohlo dojít k personálním změnám ve vedení státu a stanovení nových priorit. Analytici budou pozorně sledovat nejen to, zda se dívka schůze zúčastní, ale také jaký protokol jí bude přidělen a zda získá nějaké symbolické tituly, které by potvrdily její výsadní postavení.
Zatímco západní experti se domnívají, že Kim Čong-un má tři děti a Ču-e je prostředním z nich, tyto informace nelze oficiálně ověřit. Svět se o existenci dcery poprvé dozvěděl v roce 2013 díky kontroverzní návštěvě bývalé hvězdy NBA Dennise Rodmana v Pchjongjangu. Rodman tehdy prozradil, že v náručí držel jejich dítě jménem Ču-e a mluvil s Kimovou manželkou. Od té doby zůstávala dívka ve stínu až do roku 2022, kdy se poprvé objevila na veřejnosti při testu mezikontinentální balistické rakety.
Fotografie z tehdejšího odpalu rakety Hwasong-17 obletěly svět a ukázaly diktátora, jak drží za ruku mladou dívku s culíkem a ofinou na pozadí obří zbraně. Od té doby se její veřejná přítomnost stala pravidelnou, zejména u příležitosti vojenských přehlídek. V září loňského roku dokonce doprovázela svého otce na jeho první veřejnou zahraniční cestu do Pekingu, kde se Kim Čong-un po boku Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga účastnil vojenské přehlídky demonstrující sílu autoritářských režimů.
Státní média o ní pravidelně referují jako o „milované“ či „vznešené dceři“, což je terminologie vyhrazená pouze pro nejužší špičky dynastie. Ostatní případné děti Kim Čong-una zůstávají veřejnosti zcela skryty. Tato exkluzivní viditelnost Kim Ču-e vede mnohé k přesvědčení, že je jedinou vyvolenou pro budoucí převzetí moci, zatímco anonymita jejích sourozenců jim může teoreticky umožňovat vzdělávání v zahraničí, podobně jako kdysi jejich otci ve Švýcarsku.
Ne všichni odborníci jsou však přesvědčeni o tom, že je nástupnictví již rozhodnutou věcí. Existují názory, že časté ukazování dcery může být pouze promyšleným PR tahem, který má přitáhnout mezinárodní pozornost. Do chvíle, než Kim Čong-un, kterému je odhadem něco přes čtyřicet let, bude muset skutečně předat žezlo, zbývá pravděpodobně ještě mnoho času. Mezitím se dynamika moci v Pchjongjangu může mnohokrát změnit.
