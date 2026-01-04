Maduro byl umístěn do Metropolitního detekčního centra v Brooklynu

Venezuelský prezident Nicolás Maduro se nachází ve vazbě v detekčním centru v New Yorku poté, co byl v sobotu zadržen během amerických úderů ve Venezuele. Maduro byl společně se svou manželkou a první dámou Cilií Floresovou přepraven z Caracasu do Stewartovy základny národní gardy v New Yorku a následně do Metropolitního detekčního centra v Brooklynu. Zde bude čelit obviněním souvisejícím s obchodováním s drogami, přičemž v minulosti opakovaně popíral, že by stál v čele drogového kartelu.
Maduro skončil v americké vazbě. K jeho zadržení došlo během sobotních úderů Spojených států na Venezuelu, po nichž byl Maduro společně se svou manželkou, první dámou Cilií Floresovou, letecky přepraven z Caracasu do New Yorku. Podle dostupných informací letadlo s manželským párem přistálo na základně Stewart Air National Guard Base v sobotu v noci, odkud byli oba převezeni do Metropolitního detekčního centra v Brooklynu.
V tomto nápravném zařízení v Brooklynu, které je známé tím, že hostí vysoce sledované vězně, jako jsou Sean „Diddy“ Combs nebo Ghislaine Maxwellová, bude Maduro čelit obviněním z obchodu s drogami. Americká justice jej již dříve vinila z vedení drogového kartelu, což ovšem venezuelský vůdce vytrvale popíral. Aktuální situace však naznačuje, že Spojené státy jsou tentokrát rozhodnuty dovést soudní proces až do konce.
V reakci na tyto události vyhlásila venezuelská vláda stav národní nouze a oficiálně odsoudila zásah jako projev nepřípustné vojenské agrese. Nejvyšší soud země se pokusil zajistit kontinuitu moci jmenováním viceprezidentky Delcy Rodríguezové prozatímní prezidentkou. Ta má podle oficiálního vyjádření garantovat administrativní chod země a zajistit komplexní obranu národa v této kritické chvíli.
Americký prezident Donald Trump k celé operaci uvedl, že Spojené státy budou Venezuelu fakticky řídit do té doby, než bude možné zajistit bezpečný a řádný přechod k novému uspořádání. Trump také zmínil budoucí roli amerických ropných společností, které mají podle jeho slov pomoci opravit zničenou infrastrukturu a začít zemi opět přinášet finanční zisky.
Tyto výroky však vyvolaly vlnu pochybností u řady pozorovatelů. Korespondent Tom Bateman například upozornil, že Trumpova slova mohou signalizovat spíše zájem o drancování ropného bohatství Venezuely než upřímnou snahu o obnovu demokracie a spravedlnosti v zemi. Tato interpretace rozděluje nejen politology, ale i světovou veřejnost.
Podporu americkému postupu vyjádřil ministr obrany Pete Hegseth, který v rozhovoru pro CBS News označil Trumpa za prezidenta činů a zdůraznil, že právě USA budou nyní určovat budoucí podmínky pro Venezuelu. Současně s vojenskými kroky se začíná normalizovat doprava v regionu, když ministr dopravy Sean Duffy oznámil znovuotevření vzdušného prostoru nad Karibikem.
Mezinárodní společenství reaguje na pád Madurova režimu velmi rozmanitě. Zatímco britský premiér Sir Keir Starmer prohlásil, že Spojené království nebude nad koncem Madura plakat a zaměří se na vyjednávání o mírovém předání moci, brazilský prezident Lula označil americké akce za překročení nepřijatelné linie. Lula zároveň vyzval k razantní reakci celého mezinárodního společenství.
Tradiční spojenci Venezuely, jako jsou Rusko a Čína, vyjádřili nad postupem Washingtonu hluboké pobouření a vyzvali k okamžitému propuštění Madura. Podobně varovně se vyjádřil i generální tajemník OSN António Guterres, který vyjádřil znepokojení nad vytvořením nebezpečného precedentu a apeloval na důsledné dodržování mezinárodního práva ze strany všech zúčastněných aktérů.
Zdroj: Lucie Podzimková