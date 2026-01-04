Ulice Venezuely ztichly. Lidé se odvažují jen na nákupy, bojí se chaosu a rabování

Venezuela prochází dramatickým zvratem. Po dvanácti letech u moci byl v noci na sobotu 3. ledna 2026 dopaden a odvezen ze země prezident Nicolás Maduro. Operace amerických speciálních jednotek Delta Force, která si podle odhadů vyžádala nejméně 40 obětí, zanechala zemi v šoku a nejistotě. Ulice hlavního města Caracasu jsou v neděli 4. ledna nezvykle tiché, slyšet je jen zpěv ptáků a lidé se ven odvažují jen kvůli nákupu nejnutnějších zásob.
Venezuela se po nečekaném zajetí a odvozu Madura ocitá v naprosté nejistotě. Operace amerických speciálních sil, která ukončila dvanáctileté panování tohoto politika, zanechala zemi v šoku. Ulice metropole Caracasu i dalších velkých měst zůstávají nezvykle tiché a lidé se ven odvažují jen ve chvíli, kdy si potřebují zajistit nejnutnější životní potřeby. Atmosféra v zemi je v tuto chvíli směsí ochromujícího strachu, nejistoty a u některých skupin obyvatelstva i tichého očekávání změn.
Prvořadým úkolem většiny Venezuelanů se v posledních hodinách stalo předzásobení potravinami a léky. Před supermarkety a lékárnami se tvoří dlouhé fronty, ve kterých lidé trpělivě čekají na cokoli, co by jim pomohlo přečkat případné období chaosu nebo rabování. Mnozí z nich se obávají, že klid v ulicích je pouze dočasný a že s přicházejícími dny může dojít k ozbrojeným střetům mezi zbývajícími složkami režimu a opozicí či cizími jednotkami.
Obyvatelé měst jako Maracay nebo Maracaibo popisují svá bydliště jako města duchů, kde se většina sousedů raději zamkla ve svých domovech a sleduje zprávy. Mezi lidmi panuje rozpolcenost ohledně toho, že o budoucnosti jejich země se nyní rozhoduje v Bílém domě. Zatímco část populace vidí v americkém zásahu naději na konec ekonomické mizérie, jiní pociťují hořkost a nesouhlasí s tím, aby nad Venezuelou přebíral kontrolu cizí stát.
Prezident Donald Trump totiž na tiskové konferenci prohlásil, že Spojené státy budou zemi dočasně řídit, dokud nebude možný bezpečný přechod k novému vedení. Tento záměr zahrnuje i příchod velkých amerických těžařských společností, které mají pomoci obnovit zdevastovaný ropný průmysl. Pro mnoho hrdých Venezuelanů je však představa dočasné americké správy těžko stravitelná a vyvolává obavy z návratu koloniálních pořádků.
Klíčovým faktorem pro další vývoj bude postoj venezuelské armády, která byla dosud pilířem Madurovy moci. Generálové se zatím k situaci staví nejednoznačně a čeká se, zda zachovají věrnost ideologii chavismu, nebo se přikloní k nové realitě. Právě na jejich rozhodnutí závisí, zda bude tranzice probíhat relativně v klidu, nebo zda se země propadne do občanské války.
Dočasná prezidentka Delcy Rodríguez, kterou do úřadu jmenoval tamní Nejvyšší soud, zatím vystupuje s bojovnou rétorikou a útok na Madura označuje za agresi. Překvapivě však Donald Trump naznačil, že i s ní by bylo možné jednat o uspořádání voleb, což do celé situace vnáší další vrstvu nejasností. Lidé v Caracasu se tak ptají, komu mohou v tuto chvíli vlastně věřit a jaký je skutečný plán pro jejich budoucnost.
Státní média stále vysílají vzkazy věrných stoupenců režimu, kteří se označují za děti Huga Cháveze a slibují, že svou suverenitu nedají lacino. Tito lidé vnímají Spojené státy jako světového četníka, který nemá právo zasahovat do vnitřních záležitostí jiných národů. Tento odpor je hluboce zakořeněn v části společnosti a představuje pro budoucí stabilitu země značné riziko.
Navzdory politickému zemětřesení se úřady snaží navodit zdání normality a oznámily, že hlavní mezinárodní letiště zůstává v provozu. Také pondělní jmenování nového Národního shromáždění má proběhnout podle plánu. Za touto fasádou běžného provozu se však skrývá národ, který napjatě zadržuje dech a čeká, co přinese příští ráno.
