Do Česka míří saharský prach. Na zem se nedostane, může ale ovlivnit teploty

V Česku už na přelomu února a března panuje jarní počasí. Nic se na tom nezmění ani o víkendu, kdy se navíc nad území republiky dostane saharský prach. Upozornil na to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Vyšší koncentrace saharského prachu se ve vyšších hladinách atmosféry nad Českem začnou vyskytovat během nedělního dne a setrvají tam i na začátku příštího týdne. Prach se do našich končin dostane podél své nejběžnější trajektorie, tedy po okraji rozsáhlé tlakové výše od jihozápadu z oblasti severozápadní Afriky.
"Srážky neočekáváme víceméně žádné (jen opravdu s malou pravděpodobností slabé během neděle), takže nečekáme, že by se dostával ve srážkách jemný saharský písek i na zem. O čistotu vašich oken a kapot aut se tak nemusíte bát," uvedli meteorologové.
Prach se běžně v našich zeměpisných šířkách podepisuje především na automobilech a oknech. V případě, že se s dešťovými srážkami snese na zem, musí být obezřetní zejména řidiči. Prach totiž dokáže poškodit lak na karosérii.
Tentokrát může návštěvník ze Sahary ovlivnit nedělní a pondělní odpolední maximální teploty. "Mohou být mírně nižší. A obloha také nebude tak modrá," dodal hydrometeorologický ústav.
