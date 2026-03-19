Trump tvrdí, že o útocích na South Pars USA nevěděly. Pomáhaly je přitom zrealizovat, píše CNN

Americký prezident Donald Trump čelí vážným rozporům ohledně informovanosti své administrativy o izraelském útoku na íránské ložisko South Pars. Zatímco šéf Bílého domu veřejně prohlásil, že Spojené státy o operaci „vůbec nic nevěděly“, zdroje z Izraele i z řad amerických úředníků jeho tvrzení přímo popírají. Podle informací CNN byl úder na největší světové zásoby zemního plynu s Washingtonem koordinován.
Tento úder na South Pars je považován za zásadní zlom a nebezpečnou eskalaci dosavadního konfliktu. Izrael se v minulosti zaměřoval především na íránské sklady paliv, ale až do středy se vyhýbal přímým útokům na samotná těžební a produkční zařízení. Rozhodnutí zasáhnout toto strategické ložisko vyvolalo okamžitou a ničivou reakci Teheránu, která pocítil celý region.
Írán v odvetě napadl klíčová energetická zařízení v sousedních státech Perského zálivu. Nejvíce zasažen byl Katar, jehož hlavní energetický uzel Ras Laffan utrpěl podle oficiálních vyjádření Dauhá „rozsáhlé škody“. Analytici varují, že tyto vzájemné údery mohou vyústit v trvalý globální nedostatek zemního plynu a nestabilitu, která se dotkne spotřebitelů po celém světě.
V reakci na rostoucí napětí a volatilitu na trzích se špičky Trumpovy administrativy chystají na krizové jednání s představiteli ropného a plynárenského průmyslu. Viceprezident JD Vance, ministr energetiky Chris Wright a ministr vnitra Doug Burgum se tento týden zúčastní výročního zasedání Amerického ropného institutu (API) ve Washingtonu.
Hlavním tématem těchto rozhovorů má být role americké těžby při zajišťování spolehlivých dodávek energie v době, kdy světové trhy procházejí otřesy. Mluvčí API Andrea Woods potvrdila, že program setkání se připravoval měsíce, ale aktuální vývoj v Íránu a prudce rostoucí ceny paliv dodaly jednání zcela nový rozměr a naléhavost.
Administrativa se momentálně potýká nejen s následky útoků, ale i s neochotou ostatních zemí pomoci se zajištěním bezpečnosti v Hormuzském průlivu. Sám Donald Trump situaci ještě vyostřil, když pohrozil, že Spojené státy jsou připraveny íránské ložisko South Pars „masivně vyhodit do povětří“, pokud budou íránské útoky na katarská zařízení pokračovat.
Vnitrostátní dopady války v Íránu začínají pociťovat i američtí řidiči. Průměrná cena benzínu v USA za poslední týden vzrostla ze 3,59 na 3,88 dolaru za galon. Viceprezident JD Vance sice uznal, že vyšší ceny představují pro občany problém, zároveň je však označil za „dočasný výkyv“, který by se měl vyřešit během několika příštích týdnů.
Vance také naznačil, že vláda plánuje zavést další politické změny, které by měly ceny pohonných hmot opět stlačit dolů. Jaké konkrétní kroky Trumpova administrativa podnikne, však zatím zůstává nejasné. Jisté je, že energetická krize se stává jedním z nejpalčivějších témat domácí i zahraniční politiky Spojených států.
Rozpor mezi Trumpovými slovy a informacemi z diplomatických zdrojů naznačuje složitou hru za zavřenými dveřmi. Pokud se potvrdí, že USA o izraelském útoku na South Pars skutečně věděly nebo jej dokonce koordinovaly, mohlo by to zásadně ovlivnit vztahy Washingtonu s jeho arabskými spojenci, kteří se nyní ocitli v přímé linii íránské odvety.
Trump hrozí Íránu zničením největšího pole zemního plynu na světě
Trump podlehl lobbistům, Írán nechystal 11. září ani Pearl Harbor, říká končící šéf protiteroristického oddělení
Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel v úterý ostře reagoval na množící se hrozby ze strany Spojených států a prohlásil, že jakýkoli pokus o ovládnutí ostrova narazí na „nedobytný odpor“. Jeho slova přicházejí v kritické chvíli, kdy se Kuba vzpamatovává z celostátního kolapsu energetické sítě, který nechal 10 milionů lidí bez elektřiny. Díaz-Canel obvinil Washington, že využívá ekonomické slabosti země jako „pobuřující záminku“ k jejímu ovládnutí.
Zdroj: Libor Novák