Trump tvrdí, že o útocích na South Pars USA nevěděly. Pomáhaly je přitom zrealizovat, píše CNN

Libor Novák

19. března 2026 13:31

Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump čelí vážným rozporům ohledně informovanosti své administrativy o izraelském útoku na íránské ložisko South Pars. Zatímco šéf Bílého domu veřejně prohlásil, že Spojené státy o operaci „vůbec nic nevěděly“, zdroje z Izraele i z řad amerických úředníků jeho tvrzení přímo popírají. Podle informací CNN byl úder na největší světové zásoby zemního plynu s Washingtonem koordinován.

Tento úder na South Pars je považován za zásadní zlom a nebezpečnou eskalaci dosavadního konfliktu. Izrael se v minulosti zaměřoval především na íránské sklady paliv, ale až do středy se vyhýbal přímým útokům na samotná těžební a produkční zařízení. Rozhodnutí zasáhnout toto strategické ložisko vyvolalo okamžitou a ničivou reakci Teheránu, která pocítil celý region.

Írán v odvetě napadl klíčová energetická zařízení v sousedních státech Perského zálivu. Nejvíce zasažen byl Katar, jehož hlavní energetický uzel Ras Laffan utrpěl podle oficiálních vyjádření Dauhá „rozsáhlé škody“. Analytici varují, že tyto vzájemné údery mohou vyústit v trvalý globální nedostatek zemního plynu a nestabilitu, která se dotkne spotřebitelů po celém světě.

V reakci na rostoucí napětí a volatilitu na trzích se špičky Trumpovy administrativy chystají na krizové jednání s představiteli ropného a plynárenského průmyslu. Viceprezident JD Vance, ministr energetiky Chris Wright a ministr vnitra Doug Burgum se tento týden zúčastní výročního zasedání Amerického ropného institutu (API) ve Washingtonu.

Hlavním tématem těchto rozhovorů má být role americké těžby při zajišťování spolehlivých dodávek energie v době, kdy světové trhy procházejí otřesy. Mluvčí API Andrea Woods potvrdila, že program setkání se připravoval měsíce, ale aktuální vývoj v Íránu a prudce rostoucí ceny paliv dodaly jednání zcela nový rozměr a naléhavost.

Administrativa se momentálně potýká nejen s následky útoků, ale i s neochotou ostatních zemí pomoci se zajištěním bezpečnosti v Hormuzském průlivu. Sám Donald Trump situaci ještě vyostřil, když pohrozil, že Spojené státy jsou připraveny íránské ložisko South Pars „masivně vyhodit do povětří“, pokud budou íránské útoky na katarská zařízení pokračovat.

Vnitrostátní dopady války v Íránu začínají pociťovat i američtí řidiči. Průměrná cena benzínu v USA za poslední týden vzrostla ze 3,59 na 3,88 dolaru za galon. Viceprezident JD Vance sice uznal, že vyšší ceny představují pro občany problém, zároveň je však označil za „dočasný výkyv“, který by se měl vyřešit během několika příštích týdnů.

Vance také naznačil, že vláda plánuje zavést další politické změny, které by měly ceny pohonných hmot opět stlačit dolů. Jaké konkrétní kroky Trumpova administrativa podnikne, však zatím zůstává nejasné. Jisté je, že energetická krize se stává jedním z nejpalčivějších témat domácí i zahraniční politiky Spojených států.

Rozpor mezi Trumpovými slovy a informacemi z diplomatických zdrojů naznačuje složitou hru za zavřenými dveřmi. Pokud se potvrdí, že USA o izraelském útoku na South Pars skutečně věděly nebo jej dokonce koordinovaly, mohlo by to zásadně ovlivnit vztahy Washingtonu s jeho arabskými spojenci, kteří se nyní ocitli v přímé linii íránské odvety.

před 2 hodinami

Válka s Íránem stojí USA astronomické částky

Související

Donald Trump

Trump hrozí Íránu zničením největšího pole zemního plynu na světě

Během posledních hodin došlo k výraznému vyostření konfliktu na Blízkém východě, který trvá již téměř tři týdny. Americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu, že Spojené státy jsou připraveny zcela zničit ložisko South Pars, což je největší pole zemního plynu na světě. Tato hrozba přišla v reakci na íránské útoky cílící na energetickou infrastrukturu v Kataru.
Joe Kent

Trump podlehl lobbistům, Írán nechystal 11. září ani Pearl Harbor, říká končící šéf protiteroristického oddělení

Bývalý šéf protiteroristického oddělení v administrativě Donalda Trumpa Joe Kent vystoupil ve středu s prohlášením týkajícím se zpravodajských informací o Íránu. Učinil tak pouze jeden den poté, co se rozhodl na svou funkci v rámci vládního aparátu rezignovat. Podle jeho slov neexistovaly žádné indicie, které by naznačovaly, že se Teherán chystá k masivnímu úderu.

Více souvisejících

Donald Trump Írán USA (Spojené státy americké)

Aktuálně se děje

před 48 minutami

před 1 hodinou

Ursula von der Leyenová, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

BBC: Evropská unie se nepoučila. Zaspala a probudila se v další energetické krizi

Evropská unie se ocitla v dalším energetickém šoku, který silně připomíná krizi z roku 2022. Tehdy, po zahájení ruské invaze na Ukrajinu, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová hřímala proti manipulacím s trhem a slibovala odklon od nespolehlivých partnerů. O čtyři roky později však Evropa zjišťuje, že se nepoučila. Současný konflikt na Blízkém východě a uzavření Hormuzského průlivu odhalily, že kontinent pouze vyměnil jednu závislost za druhou.

před 2 hodinami

USS Preble vypálila střelu s plochou dráhou letu Tomahawk.

Válka s Íránem stojí USA astronomické částky

Válka s Íránem, která nebyla nikdy oficiálně vyhlášena, s sebou nese astronomické finanční náklady, které podle nových analýz rostou tempem zhruba půl miliardy dolarů denně. Jen za prvních šest dní bojů utratily Spojené státy neuvěřitelných 12,7 miliardy dolarů. Aktuální odhady naznačují, že celkový účet již pravděpodobně překročil hranici 18 miliard dolarů a vteřinová ručička válečných výdajů se nezastavuje.

před 3 hodinami

Donald Trump

před 4 hodinami

před 4 hodinami

Joe Kent

před 4 hodinami

Ilustrační fotografie.

Koubek zveřejnil svoji první nominaci. Na baráž s Irskem se Šulcem, Daridou i Klimentem

Jeho nominace patřila mezi ty dlouho očekávané. Aby také ne, když byla jeho první a zrovna na tak důležité souboje, jakými bude baráž o fotbalové mistrovství světa. Řeč je o novém trenérovi české fotbalové reprezentace Miroslavu Koubkovi, který v úterý oznámil, koho nominoval na barážový zápas s Irskem a na případné barážové finále. Podle očekávání v týmu nalezneme opory Pavla Šulce, Tomáše Součka či Patrika Schicka. Stejně tak nikoho nepřekvapí povolání velezkušeného záložníka Vladimíra Daridy, jenž se tak vrací do reprezentace po téměř pěti letech. Překvapivějším návratem do národního týmu je ten v podání útočníka Jana Klimenta, který bude v reprezentačním dresu k vidění po roce.

před 5 hodinami

před 5 hodinami

před 7 hodinami

včera

včera

O2 arena

Za dva roky bude v Praze k vidění velký hokejový svátek. Světový pohár s hvězdami NHL

Už dříve bylo známo, že v roce 2028 se po 12 letech uskuteční Světový pohár, hokejový turnaj s nejlepšími hokejisty světa organizovaný kanadsko-americkou NHL. Nyní přišli zástupci nejslavnější hokejové soutěže na světě s velice zajímavou informací pro české hokejové fanoušky. Kromě dvou kanadských měst Calgary a Edmontonu se očekávaný hokejový svátek uskuteční i v Praze. Rozhodnutí o tom padlo na zasedání generálních manažerů v Palm Beach na Floridě.

včera

Donald Trump

Trump v neomalenosti vůči spojencům překonal Brežněva

Donald Trump verbálně zaútočil na americké spojence, kteří odmítli jeho apely, aby se dodatečně zapojili do Spojenými státy a Izraelem rozpoutané války proti Íránu. Členové NATO podle šéfa Bílého domu pouze požívají amerických bezpečnostních garancí, avšak „v případě nouze“ pro svého patrona „nic neudělají“. Vzhledem ke způsobu, jakým Trumpova administrativa současný konflikt na Blízkém východě zahájila, jde o prohlášení, které v míře neomalenosti převyšuje přístup Brežněvova vedení k členským státům Varšavské smlouvy po sovětské invazi do Afghánistánu v roce 1979.

včera

Rulík dovedl národní tým k vítězství na MS v roce 2024.

Rozhodnuto. Trenér Rulík po sezóně skončí u národního týmu a bude trénovat Kladno

To, o čem se v posledních dnech spekulovalo, se v úterý, tedy v den, kdy měl kouč hokejového národního týmu Radim Rulík dle prezidenta Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Aloise Hadamczika definitivně přijít s rozhodnutím o své budoucnosti v reprezentaci, nakonec potvrdilo. Rulík na společné úterní tiskové konferenci s Hadamczikem oznámil, že po této sezóně u hokejové reprezentace skutečně skončí. Již se také potvrdilo, že od příští sezóny společně se svými dosavadními dvěma asistenty z reprezentace Markem Židlickým a Ondřejem Pavelcem bude nově trénovat extraligové Kladno.

včera

včera

včera

Ilustrační foto

USA a Izrael zasáhly největší naleziště plynu na světě. Ceny ropy prudce rostou, NATO řeší, co s Hormuzským průlivem

Světové trhy s energiemi zažívají dramatický otřes. Ceny ropy ve středu prudce vzrostly a překonaly hranici 108 dolarů za barel. Hlavním impulsem pro tento skok byly zprávy o prvních přímých útocích na íránská těžební a zpracovatelská zařízení, včetně největšího naleziště zemního plynu na světě. Podle dostupných informací stojí za těmito údery koordinovaná operace Spojených států a Izraele.

včera

Obchody

Zákazníci jsou stále agresivnější. Známý obchodní řetězec chystá nová opatření

Oblíbený obchodní řetězec BILLA připravuje na Slovensku výrazné změny, které pocítí každý, kdo vstoupí do jeho prodejen. Společnost se rozhodla zpřísnit bezpečnostní pravidla v reakci na alarmující nárůst kriminality a stále agresivnější chování části veřejnosti. Minulý rok se ukázal jako kritický, neboť největší obchodní sítě zaznamenaly nárůst krádeží až o 100 procent.

včera

včera

Kuba odporuje Trumpovi. Pokus o ovládnutí ostrova narazí na nedobytný odpor, varuje prezident

Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel v úterý ostře reagoval na množící se hrozby ze strany Spojených států a prohlásil, že jakýkoli pokus o ovládnutí ostrova narazí na „nedobytný odpor“. Jeho slova přicházejí v kritické chvíli, kdy se Kuba vzpamatovává z celostátního kolapsu energetické sítě, který nechal 10 milionů lidí bez elektřiny. Díaz-Canel obvinil Washington, že využívá ekonomické slabosti země jako „pobuřující záminku“ k jejímu ovládnutí.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy