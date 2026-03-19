BBC: Evropská unie se nepoučila. Zaspala a probudila se v další energetické krizi

Libor Novák

19. března 2026 12:38

Ursula von der Leyenová, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025 Foto: MSC

Evropská unie se ocitla v dalším energetickém šoku, který silně připomíná krizi z roku 2022. Tehdy, po zahájení ruské invaze na Ukrajinu, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová hřímala proti manipulacím s trhem a slibovala odklon od nespolehlivých partnerů. O čtyři roky později však Evropa zjišťuje, že se nepoučila. Současný konflikt na Blízkém východě a uzavření Hormuzského průlivu odhalily, že kontinent pouze vyměnil jednu závislost za druhou.

Dnešní situace v Bruselu je podle analýzy BBC plná frustrace. Zatímco dříve byl hlavním dodavatelem plynu Rusko, dnes tuto roli převzaly Spojené státy a Norsko. Přestože se EU podařilo snížit dovoz ruské ropy na pouhá 2 % (proudící pouze do Maďarska a Slovenska), celková energetická bezpečnost zůstává křehká. Namísto koncepčních dlouhodobých plánů se evropští lídři na čtvrtečním summitu opět v panice přou o krátkodobá řešení, jak uklidnit voliče rozzladěné vysokými účty za energie.

Klíčovým hráčem se staly USA pod vedením Donalda Trumpa, které dnes pokrývají 57 % veškerého dovozu LNG do Unie. Tato závislost oslabuje vyjednávací pozici Evropy, což bylo patrné i při nedávné návštěvě německého kancléře Friedricha Merze ve Washingtonu. Kancléř mlčel, když Trump nevybíravě útočil na Španělsko kvůli odmítnutí poskytnout základny pro útoky na Írán. Prioritou Berlína je v tuto chvíli zřejmě udržení dodávek energie pro chřadnoucí německý průmysl, i za cenu narušení evropské jednoty.

Ekonomický tlak z Washingtonu navíc neustává. Prezident Trump využil energetické páky k prosazení historicky největší obchodní dohody, v níž se EU zavázala nakoupit americké technologie a energie za 750 miliard dolarů během tří let. Výměnou za to Trump pouze snížil hrozbu drastických 30% cel na polovinu. Von der Leyenová sice dohodu prezentuje jako strategický krok k nezávislosti na Rusku, kritici však poukazují na to, že Unie se tím dostala do pozice slabšího partnera, který je vydán na milost americké domácí politice.

Zranitelnost Evropy podtrhuje i současná blokáda Hormuzského průlivu. Přestože EU odtud přímo neodebírá kritické množství surovin, ceny ropy a plynu jsou globální. Jakmile se na trhu objeví nejistota, ceny v Evropě okamžitě reagují skokovým růstem – 2. března ropa zdražila o 8 % a plyn o 20 %. Experti varují, že sázka na globální trhy s LNG vystavuje Evropu neustálé volatilitě, kterou bohatší státy sice dokáží přeplatit, ale na úkor vlastní konkurenceschopnosti.

Rozpory uvnitř EU se prohlubují i v otázce ekologické politiky. Zatímco některé země volají po zrušení systému emisních povolenek (ETS), aby ulevily průmyslu, státy jako Španělsko nebo Dánsko varují před trestáním firem, které už do modernizace investovaly. Italská premiérka Giorgia Meloniová dokonce žádá okamžité pozastavení ETS pro výrobu elektřiny. Zcela jiným směrem jde belgický premiér Bart De Wever, který šokoval výzvou k normalizaci vztahů s Ruskem a návratu k levné energii, což označil za „zdravý rozum“.

Lekci z energetické bezpečnosti zatím Evropě uděluje Čína. Ta se na podobné geopolitické otřesy připravovala dlouhodobou strategií elektrifikace. Více než polovina aut prodaných v Číně je dnes na elektrický pohon a podíl elektřiny na celkové spotřebě energie tam přesahuje 30 %, zatímco v EU je to méně než čtvrtina. Čína tak snižuje svou expozici vůči nestabilním trhům s fosilními palivy, se kterými si evropská politika neví rady.

Čtvrteční summit v Bruselu tak pravděpodobně přinese jen dočasné náplasti v podobě cenových stropů nebo daňových úlev. Skutečná energetická nezávislost zůstává v nedohlednu, dokud bude Evropa reagovat na každou krizi až ve chvíli, kdy už hoří. Jak uzavírají analytici, rok 2026 je jen dalším opakováním historie, kdy jsme stejně zranitelní jako během ropných krizí minulého století.

včera

Zákazníci jsou stále agresivnější. Známý obchodní řetězec chystá nová opatření

Související

Viktor Orbán

Naděje na ukončení sporu s Orbánem? EU a Ukrajina dosáhly průlomu v otázce ropovodu Družba

Evropská unie a Ukrajina dosáhly průlomu v otázce oprav ropovodu Družba, což by mohlo ukončit vleklý spor s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Brusel a Kyjev doufají, že tento ústřícny krok přiměje Maďarsko odblokovat klíčovou půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur a schválit 20. balíček sankcí proti Rusku. Rozhodující jednání lídrů EU začínají již tento čtvrtek.

Více souvisejících

EU (Evropská unie) Ursula von der Leyenová

Aktuálně se děje

před 22 minutami

před 1 hodinou

USS Preble vypálila střelu s plochou dráhou letu Tomahawk.

Válka s Íránem stojí USA astronomické částky

Válka s Íránem, která nebyla nikdy oficiálně vyhlášena, s sebou nese astronomické finanční náklady, které podle nových analýz rostou tempem zhruba půl miliardy dolarů denně. Jen za prvních šest dní bojů utratily Spojené státy neuvěřitelných 12,7 miliardy dolarů. Aktuální odhady naznačují, že celkový účet již pravděpodobně překročil hranici 18 miliard dolarů a vteřinová ručička válečných výdajů se nezastavuje.

před 2 hodinami

Donald Trump

Trump hrozí Íránu zničením největšího pole zemního plynu na světě

Během posledních hodin došlo k výraznému vyostření konfliktu na Blízkém východě, který trvá již téměř tři týdny. Americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu, že Spojené státy jsou připraveny zcela zničit ložisko South Pars, což je největší pole zemního plynu na světě. Tato hrozba přišla v reakci na íránské útoky cílící na energetickou infrastrukturu v Kataru.

Joe Kent

Trump podlehl lobbistům, Írán nechystal 11. září ani Pearl Harbor, říká končící šéf protiteroristického oddělení

Bývalý šéf protiteroristického oddělení v administrativě Donalda Trumpa Joe Kent vystoupil ve středu s prohlášením týkajícím se zpravodajských informací o Íránu. Učinil tak pouze jeden den poté, co se rozhodl na svou funkci v rámci vládního aparátu rezignovat. Podle jeho slov neexistovaly žádné indicie, které by naznačovaly, že se Teherán chystá k masivnímu úderu.

před 3 hodinami

Ilustrační fotografie.

Koubek zveřejnil svoji první nominaci. Na baráž s Irskem se Šulcem, Daridou i Klimentem

Jeho nominace patřila mezi ty dlouho očekávané. Aby také ne, když byla jeho první a zrovna na tak důležité souboje, jakými bude baráž o fotbalové mistrovství světa. Řeč je o novém trenérovi české fotbalové reprezentace Miroslavu Koubkovi, který v úterý oznámil, koho nominoval na barážový zápas s Irskem a na případné barážové finále. Podle očekávání v týmu nalezneme opory Pavla Šulce, Tomáše Součka či Patrika Schicka. Stejně tak nikoho nepřekvapí povolání velezkušeného záložníka Vladimíra Daridy, jenž se tak vrací do reprezentace po téměř pěti letech. Překvapivějším návratem do národního týmu je ten v podání útočníka Jana Klimenta, který bude v reprezentačním dresu k vidění po roce.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 6 hodinami

včera

včera

O2 arena

Za dva roky bude v Praze k vidění velký hokejový svátek. Světový pohár s hvězdami NHL

Už dříve bylo známo, že v roce 2028 se po 12 letech uskuteční Světový pohár, hokejový turnaj s nejlepšími hokejisty světa organizovaný kanadsko-americkou NHL. Nyní přišli zástupci nejslavnější hokejové soutěže na světě s velice zajímavou informací pro české hokejové fanoušky. Kromě dvou kanadských měst Calgary a Edmontonu se očekávaný hokejový svátek uskuteční i v Praze. Rozhodnutí o tom padlo na zasedání generálních manažerů v Palm Beach na Floridě.

včera

Donald Trump

Trump v neomalenosti vůči spojencům překonal Brežněva

Donald Trump verbálně zaútočil na americké spojence, kteří odmítli jeho apely, aby se dodatečně zapojili do Spojenými státy a Izraelem rozpoutané války proti Íránu. Členové NATO podle šéfa Bílého domu pouze požívají amerických bezpečnostních garancí, avšak „v případě nouze“ pro svého patrona „nic neudělají“. Vzhledem ke způsobu, jakým Trumpova administrativa současný konflikt na Blízkém východě zahájila, jde o prohlášení, které v míře neomalenosti převyšuje přístup Brežněvova vedení k členským státům Varšavské smlouvy po sovětské invazi do Afghánistánu v roce 1979.

včera

Rulík dovedl národní tým k vítězství na MS v roce 2024.

Rozhodnuto. Trenér Rulík po sezóně skončí u národního týmu a bude trénovat Kladno

To, o čem se v posledních dnech spekulovalo, se v úterý, tedy v den, kdy měl kouč hokejového národního týmu Radim Rulík dle prezidenta Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Aloise Hadamczika definitivně přijít s rozhodnutím o své budoucnosti v reprezentaci, nakonec potvrdilo. Rulík na společné úterní tiskové konferenci s Hadamczikem oznámil, že po této sezóně u hokejové reprezentace skutečně skončí. Již se také potvrdilo, že od příští sezóny společně se svými dosavadními dvěma asistenty z reprezentace Markem Židlickým a Ondřejem Pavelcem bude nově trénovat extraligové Kladno.

včera

včera

včera

Ilustrační foto

USA a Izrael zasáhly největší naleziště plynu na světě. Ceny ropy prudce rostou, NATO řeší, co s Hormuzským průlivem

Světové trhy s energiemi zažívají dramatický otřes. Ceny ropy ve středu prudce vzrostly a překonaly hranici 108 dolarů za barel. Hlavním impulsem pro tento skok byly zprávy o prvních přímých útocích na íránská těžební a zpracovatelská zařízení, včetně největšího naleziště zemního plynu na světě. Podle dostupných informací stojí za těmito údery koordinovaná operace Spojených států a Izraele.

včera

Obchody

Zákazníci jsou stále agresivnější. Známý obchodní řetězec chystá nová opatření

Oblíbený obchodní řetězec BILLA připravuje na Slovensku výrazné změny, které pocítí každý, kdo vstoupí do jeho prodejen. Společnost se rozhodla zpřísnit bezpečnostní pravidla v reakci na alarmující nárůst kriminality a stále agresivnější chování části veřejnosti. Minulý rok se ukázal jako kritický, neboť největší obchodní sítě zaznamenaly nárůst krádeží až o 100 procent.

včera

včera

Miguel Diaz-Canel

Kuba odporuje Trumpovi. Pokus o ovládnutí ostrova narazí na nedobytný odpor, varuje prezident

Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel v úterý ostře reagoval na množící se hrozby ze strany Spojených států a prohlásil, že jakýkoli pokus o ovládnutí ostrova narazí na „nedobytný odpor“. Jeho slova přicházejí v kritické chvíli, kdy se Kuba vzpamatovává z celostátního kolapsu energetické sítě, který nechal 10 milionů lidí bez elektřiny. Díaz-Canel obvinil Washington, že využívá ekonomické slabosti země jako „pobuřující záminku“ k jejímu ovládnutí.

včera

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy