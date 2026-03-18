Washington odmítá, že by američtí vojáci byli zodpovědní za útoky na íránská ropná pole. Uvedla to zpravodajská stanice CNN, která se odvolává na vyjádření nejmenovaného amerického činitele. K útokům na ropná pole nicméně došlo, na svědomí je zřejmě má Izrael.
Íránská státní média ve středu informovala, že americké a izraelské síly zaútočily na některá zařízení sloužící ke zpracování ropy a zemního plynu. Americký činitel, který se zpravodajskou stanicí hovořil, pro CNN řekl, že za útoky je zodpovědný Izrael.
Izraelský zdroj předtím potvrdil pro CNN, že izraelská armáda zaútočila na zařízení Asaluyeh v jihozápadním Íránu. Jiný izraelský informátor tvrdil, že úder proti zařízení South Pars byl proveden ve spolupráci se Spojenými státy americkými.
Útoky na ropná pole mohou zvýšit ceny ropy na globálním trhu a tím pádem i ceny následných produktů. Zvednout se tak dále mohou i ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích po celém světě, včetně České republiky.
Vliv na ceny ropy má i současná situace v Hormuzském průlivu, kde se od začátku americko-izraelské operace proti íránskému režimu výrazně zkomplikoval bezpečný tranzit ropy prostřednictvím tankerů.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Související
Írán , Americká armáda (U.S. ARMY) , Izraelská armáda , USA (Spojené státy americké) , Izrael
Aktuálně se děje
před 1 minutou
před 18 minutami
Pravda o útocích na ropná pole. Američané se distancují, ozvali se také Izraelci
před 1 hodinou
před 2 hodinami
před 3 hodinami
před 4 hodinami
před 5 hodinami
před 6 hodinami
před 7 hodinami
před 8 hodinami
před 9 hodinami
před 9 hodinami
před 10 hodinami
před 11 hodinami
před 12 hodinami
před 13 hodinami
včera
včera
včera
včera
Zdroj: Libor Novák