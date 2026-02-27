Je nemocný a má nízké IQ. Trump se velmi ostře pustil do De Nira

Americký prezident Donald Trump se v souvislosti s kritikou političek, které si dovolily mu oponovat během úterního projevu, pustil do slavného herce Roberta De Nira. Filmovou hvězdu označil za člověka s nízkým IQ.
Trump v úterý pronesl rekordně dlouhý projev ke stavu Unie. Zatímco republikáni mu opakovaně tleskali vestoje, demokraté reagovali vsedě. Zhruba 50 křesel dokonce zůstalo prázdných, protože někteří demokratičtí zákonodárci se rozhodli pro bojkot.
Během vystoupení došlo i k vypjatým momentům. Jedna z kongresmanek, konkrétně Rashida Tlaibová, neváhala zakřičet, že Trump lže, když tvrdí, že vyřešil osm válečných konfliktů. "Zabili jste Američany," ozvala se zase politička Ilhan Omarová, když prezident oceňoval zásahy ICE v Minnesotě.
Šéf Bílého domu v příspěvku na síti Truth Social označil obě političky za šílené a hodil je do jednoho pytle se slavným hercem. "USA mohou jen poškodit, nedokážou jakkoliv pomoci. Měly by nastoupit na loď s Robertem De Nirem, dalším nemocným a dementním člověkem s extrémně nízkým IQ," napsal.
De Niro podle Trumpa vůbec netuší, co říká a dělá. Některé jeho výroky označil za kriminální. "Když jsem ho minulou noc viděl brečet jako dítě, uvědomil jsem si, že je možná ještě nemocnější než šílená Rosie O'Donnellová, která je teď v Irsku a snaží se zjistit, jak by se mohla vrátit do USA," pokračoval prezident.
"Jediný rozdíl mezi De Nirem a Rosie je, že ona je možná o něco chytřejší než on. Dobrou zprávou je, že Amerika je teď větší, lepší, bohatší a silnější než kdy dřív, z čehož oni šílí," dodal Trump.
