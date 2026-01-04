Britské a francouzské letectvo v sobotu večer podniklo společný úder na podzemní zařízení v Sýrii, které využívali ozbrojenci z Islámského státu.
Podle prohlášení britského ministerstva obrany byly cílem přístupové tunely do komplexu nacházejícího se v hornaté oblasti nedaleko historického města Palmýra. K útoku byly využity naváděné pumy, které měly za úkol eliminovat hrozbu plynoucí z aktivit této teroristické organizace v centrální části země.
Do operace se zapojily britské bojové letouny Typhoon FGR4, kterým během mise asistoval tankovací letoun Voyager. Prvotní analýzy naznačují, že zásah byl úspěšný a cíle se podařilo efektivně zasáhnout. Podzemní prostory sloužily pravděpodobně jako sklad zbraní a výbušnin, přičemž ministerstvo zdůraznilo, že v bezprostředním okolí útoku se nenacházeli žádní civilisté.
Britský ministr obrany John Healey k akci uvedl, že Spojené království je odhodláno stát bok po boku se svými spojenci a potlačit jakékoli snahy o oživení Islámského státu. Poděkoval také příslušníkům ozbrojených sil za jejich podíl na eliminaci nebezpečných teroristů, kteří podle jeho slov ohrožují západní způsob života.
Západní letectvo v regionu pravidelně hlídkuje, aby zabránilo obnovení moci této radikální skupiny, která v Sýrii ovládala rozsáhlá území až do roku 2019.
Související
Další incident: Ruská špionážní loď použila lasery proti pilotům RAF
Andrew ztratí i poslední armádní poctu. Vládě to nařídil král Karel
Armáda U.K. , Armáda Francie , Royal Air Force
Aktuálně se děje
před 48 minutami
Svět s napětím sleduje dění ve Venezuele. Neskrývá znepokojení nad porušením státní suverenity
před 1 hodinou
Další provokace. Severní Korea odpálila několik balistických raket
před 3 hodinami
Britské a francouzské letectvo zaútočilo na pozice Islámského státu
před 4 hodinami
USA hrozí druhý Irák, varují kritici. Trump ukázal odvahu, která nemá v historii obdoby, reaguje jeho okolí
před 5 hodinami
Maduro byl umístěn do Metropolitního detekčního centra v Brooklynu
před 6 hodinami
Novinky o počasí v příštím týdnu. Meteorologové krotí optimismus
včera
Dívka hrdinkou. Po nehodě na Novojičínsku zařídila osmiletá holčička pomoc
včera
Brazilská fotbalová legenda Carlos je po akutní operaci srdce
včera
Pražská MHD do března omezí provoz. Metro bude výjimkou
včera
První letošní vražda už se stala i na Lounsku. Podezřelá osoba je po smrti
včera
Povedeme Venezuelu, dokud to bude potřeba, řekl Trump. Maduro půjde před soud
včera
Česko sleduje dění ve Venezuele. Macinka doufá v uklidnění situace
včera
Při tragickém požáru ve švýcarském baru se zranil Čech, potvrdilo ministerstvo
včera
Novoroční loučení na Stamford Bridge. Londýnskou Chelsea už netrénuje Maresca
včera
Maduro má v USA stanout před soudem, potvrdil Rubio
včera
Policisté už znají okolnosti útoku v Hradci Králové. Pachateli hrozí až 20 let
včera
Fotbalovou Slavii povede Trpišovský i se svými asistenty až do roku 2029
včera
Venezuela chce důkaz, že Maduro žije. Po celé zemi bude nasazena armáda
včera
Zimní počasí sužuje Česko. Meteorologové aktualizovali varování
včera
Babiš odhalil plány na příští týden. Pojede i na jednání koalice ochotných
Premiér Andrej Babiš (ANO) odhalil plány pro první ryze lednový týden. Kromě zasedání vlády či bezpečnostní rady státu ho čeká i jednání s dalšími představiteli takzvané koalice ochotných, která se snaží pomáhat Ukrajině. Babiš se také zúčastní obědu s prezidentem Petrem Pavlem.
Zdroj: Jan Hrabě