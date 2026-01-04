Britské a francouzské letectvo zaútočilo na pozice Islámského státu

Libor Novák

4. ledna 2026 10:45

Stíhačky Tornádo britské Royal Air Force
Stíhačky Tornádo britské Royal Air Force

Britské a francouzské letectvo v sobotu večer podniklo společný úder na podzemní zařízení v Sýrii, které využívali ozbrojenci z Islámského státu. 

Podle prohlášení britského ministerstva obrany byly cílem přístupové tunely do komplexu nacházejícího se v hornaté oblasti nedaleko historického města Palmýra. K útoku byly využity naváděné pumy, které měly za úkol eliminovat hrozbu plynoucí z aktivit této teroristické organizace v centrální části země.

Do operace se zapojily britské bojové letouny Typhoon FGR4, kterým během mise asistoval tankovací letoun Voyager. Prvotní analýzy naznačují, že zásah byl úspěšný a cíle se podařilo efektivně zasáhnout. Podzemní prostory sloužily pravděpodobně jako sklad zbraní a výbušnin, přičemž ministerstvo zdůraznilo, že v bezprostředním okolí útoku se nenacházeli žádní civilisté.

Britský ministr obrany John Healey k akci uvedl, že Spojené království je odhodláno stát bok po boku se svými spojenci a potlačit jakékoli snahy o oživení Islámského státu. Poděkoval také příslušníkům ozbrojených sil za jejich podíl na eliminaci nebezpečných teroristů, kteří podle jeho slov ohrožují západní způsob života.

Západní letectvo v regionu pravidelně hlídkuje, aby zabránilo obnovení moci této radikální skupiny, která v Sýrii ovládala rozsáhlá území až do roku 2019.

31. prosince 2025 13:38

Izrael stanovil nová pravidla pro humanitární organizace. Některé skončí

Další incident: Ruská špionážní loď použila lasery proti pilotům RAF

Ruská špionážní loď Jantar poprvé použila lasery, aby narušila činnost pilotů britského Královského letectva (RAF), kteří sledovali její aktivitu v blízkosti vod Spojeného království. Britský ministr obrany John Healey označil tento „hluboce nebezpečný“ krok za incident, který vláda bere „extrémně vážně“. Plavidlo, které je součástí ruského Hlavního ředitelství pro hlubokomořský výzkum (GUGI), se podle něj pohybovalo na sever od Skotska a v posledních týdnech vstoupilo do vod Spojeného království již podruhé tento rok.

