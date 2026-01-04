Svět s napětím sleduje dění ve Venezuele. Neskrývá znepokojení nad porušením státní suverenity

Světoví lídři reagují na dramatické události v Jižní Americe, kde Spojené státy během rozsáhlé vojenské operace zajaly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Zatímco Washington oslavuje konec „narkoteroristického režimu“, značná část mezinárodního společenství vyjadřuje hluboké znepokojení nad porušením státní suverenity a mezinárodního práva. Celý svět podle BBC nyní s napětím sleduje, zda tento bezprecedentní krok povede k demokratické transformaci, nebo uvrhne region do dlouhodobého chaosu.
Tradiční spojenci Venezuely, jako jsou Rusko, Čína a Írán, útok okamžitě a ostře odsoudili. Peking vyjádřil „hluboký šok“ a označil použití síly proti suverénnímu státu a jeho hlavě za nepřípustné. Moskva zašla ještě dál, když akci amerických sil přímo nazvala „aktem ozbrojené agrese“. Íránská diplomacie pak varovala, že takovéto „flagrantní porušování suverenity“ vytváří nebezpečný precedens, který ohrožuje stabilitu i v jiných částech světa.
V samotné Latinské Americe vyvolal zásah USA velmi smíšené a často emociální reakce. Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva prohlásil, že Washington překročil „nepřijatelnou linii“, a varoval, že ignorování mezinárodního práva je prvním krokem ke světu plnému násilí a nestability. Podobně se vyjádřil i kolumbijský prezident Gustavo Petro, který útok označil za přímý útok na suverenitu celého subkontinentu. Naopak kubánský lídr Miguel Díaz-Canel nešetřil ostrými slovy a hovořil o „kriminálním útoku“.
Naprostý protipól k těmto postojům představuje argentinský prezident Javier Milei, který je známý svými úzkými vazbami na Donalda Trumpa. Milei operaci veřejně oslavuje na sociálních sítích hesly o vítězství svobody. Podle něj je zajetí Madura vynikající zprávou pro celý svobodný svět, protože znamená kolaps diktátora, který se nelegitimně držel u moci navzdory prohraným volbám. Argentina tak stojí v regionu v podstatě osamocena ve své nekritické podpoře amerického postupu.
Evropští lídři volí opatrnější a diplomatičtější slovník. Britský premiér Keir Starmer sice uvedl, že jeho vláda nebude „ronit žádné slzy“ nad koncem Madurova režimu, zároveň se však odmítl jednoznačně vyjádřit k legálnosti celého útoku. Zdůraznil, že Spojené království nebylo do operace nijak zapojeno a že jako zastánce mezinárodního práva hodlá nejprve prověřit veškerá fakta. Francouzský prezident Emmanuel Macron pak zdůraznil, že nadcházející transformace ve Venezuele musí být především demokratická a respektovat vůli tamního lidu.
Německý kancléř Friedrich Merz označil právní stránku operace za „komplexní“ a varoval před vznikem politického vakua. Merz, který se k situaci vyjádřil krátce po návratu z jednání s evropskými partnery, apeloval na to, aby se ve Venezuele nepodařilo rozpoutat další vlnu nestability, která by mohla mít dopad na globální trhy. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová k tomu dodala, že prioritou EU zůstává bezpečnost evropských občanů v oblasti a ochrana principů Charty OSN.
Generální tajemník OSN António Guterres vyjádřil „hluboké zděšení“ nad tím, že nebyla respektována pravidla mezinárodního práva. Podle jeho mluvčího jde o alarmující eskalaci s nepředvídatelnými důsledky pro celou Ameriku. Zatímco se Maduro a jeho manželka připravují na soudní líčení v New Yorku, světoví diplomaté volají po zdrženlivosti. Donald Trump však zůstává neoblomný a prohlásil, že Spojené státy budou Venezuelu „řídit“, dokud nebude možné zajistit řádné předání moci legitimním zástupcům.
Související
USA hrozí druhý Irák, varují kritici. Trump ukázal odvahu, která nemá v historii obdoby, reaguje jeho okolí
Maduro byl umístěn do Metropolitního detekčního centra v Brooklynu
Aktuálně se děje
před 48 minutami
Svět s napětím sleduje dění ve Venezuele. Neskrývá znepokojení nad porušením státní suverenity
před 1 hodinou
Další provokace. Severní Korea odpálila několik balistických raket
před 3 hodinami
Britské a francouzské letectvo zaútočilo na pozice Islámského státu
před 4 hodinami
USA hrozí druhý Irák, varují kritici. Trump ukázal odvahu, která nemá v historii obdoby, reaguje jeho okolí
před 5 hodinami
Maduro byl umístěn do Metropolitního detekčního centra v Brooklynu
před 6 hodinami
Novinky o počasí v příštím týdnu. Meteorologové krotí optimismus
včera
Dívka hrdinkou. Po nehodě na Novojičínsku zařídila osmiletá holčička pomoc
včera
Brazilská fotbalová legenda Carlos je po akutní operaci srdce
včera
Pražská MHD do března omezí provoz. Metro bude výjimkou
včera
První letošní vražda už se stala i na Lounsku. Podezřelá osoba je po smrti
včera
Povedeme Venezuelu, dokud to bude potřeba, řekl Trump. Maduro půjde před soud
včera
Česko sleduje dění ve Venezuele. Macinka doufá v uklidnění situace
včera
Při tragickém požáru ve švýcarském baru se zranil Čech, potvrdilo ministerstvo
včera
Novoroční loučení na Stamford Bridge. Londýnskou Chelsea už netrénuje Maresca
včera
Maduro má v USA stanout před soudem, potvrdil Rubio
včera
Policisté už znají okolnosti útoku v Hradci Králové. Pachateli hrozí až 20 let
včera
Fotbalovou Slavii povede Trpišovský i se svými asistenty až do roku 2029
včera
Venezuela chce důkaz, že Maduro žije. Po celé zemi bude nasazena armáda
včera
Zimní počasí sužuje Česko. Meteorologové aktualizovali varování
včera
Babiš odhalil plány na příští týden. Pojede i na jednání koalice ochotných
Premiér Andrej Babiš (ANO) odhalil plány pro první ryze lednový týden. Kromě zasedání vlády či bezpečnostní rady státu ho čeká i jednání s dalšími představiteli takzvané koalice ochotných, která se snaží pomáhat Ukrajině. Babiš se také zúčastní obědu s prezidentem Petrem Pavlem.
Zdroj: Jan Hrabě