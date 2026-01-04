USA přebírají kontrolu nad venezuelskými ropnými rezervami. Co to ve skutečnosti znamená?

Libor Novák

4. ledna 2026 17:58

Těžba ropy
Těžba ropy

Prezident USA Donald Trump oznámil, že Spojené státy přebírají kontrolu nad venezuelskými ropnými rezervami. Tento krok, který následuje po bleskovém dopadení Nicoláse Madura, má za cíl otevřít cestu obřím americkým korporacím k miliardovým investicím. Plánem je kompletní rekonstrukce tamního ropného průmyslu, který je po letech socialistického hospodaření v katastrofálním stavu.

Venezuela disponuje největšími prokázanými zásobami ropy na světě, které podle Amerického úřadu pro energetické informace (EIA) činí neuvěřitelných 303 miliard barelů. To představuje přibližně jednu pětinu celosvětových rezerv. Přestože země doslova leží na černém zlatě, její současná produkce klesla na pouhý jeden milion barelů denně, což tvoří méně než jedno procento globální těžby.

Donald Trump na tiskové konferenci v Mar-a-Lago popsal venezuelskou ropnou infrastrukturu jako „totální trosku“. Slíbil, že největší americké ropné společnosti vstoupí do země, aby opravily zchátralé potrubní systémy, z nichž některé nebyly modernizovány pět desetiletí. Podle odhadů státní společnosti PDVSA by návrat k vrcholné produkci vyžadoval investice ve výši 58 miliard dolarů.

Pro globální energetický trh může být tento krok „historickou událostí“. Analytici upozorňují, že odemknutí venezuelského potenciálu by mohlo dlouhodobě udržet ceny pohonných hmot na nízké úrovni. To však představuje dvousečnou zbraň: levnější ropa by mohla odradit některé americké těžaře od vlastní produkce, která je nákladnější. Trh s ropou se navíc aktuálně potýká s obavami z nadměrné nabídky.

Důležitým faktorem je specifická kvalita venezuelské ropy. Jde o těžkou, sirnatou ropu, která vyžaduje pokročilé technické vybavení pro rafinaci. Zatímco americká ropa je lehká a sladká, ideální pro výrobu benzínu, ta venezuelská je klíčová pro produkci nafty, asfaltu a paliv pro těžký průmysl. Právě nedostatek nafty na světových trzích byl v posledních letech způsoben sankcemi uvalenými na Venezuelu.

Většina amerických rafinérií na pobřeží Mexického zálivu byla historicky konstruována právě pro zpracování venezuelské těžké ropy. Pro tyto podniky je výrazně efektivnější a levnější využívat surovinu od souseda z Karibiku než domácí zdroje. „Pokud vše půjde hladce a americké firmy se vrátí k obnově, může to změnit pravidla hry na celém globálním trhu,“ míní Phil Flynn z Price Futures Group.

Odborníci však varují před přehnaným optimismem ohledně rychlosti změn. Bob McNally ze společnosti Rapidan Energy Group upozorňuje, že realita může zaostávat za očekáváním investorů. „Venezuela může být obrovským hráčem, ale ne dříve než za pět až deset let,“ vysvětluje. Klíčové bude, zda se podaří v zemi udržet stabilitu a vyhnout se rozsáhlým sociálním nepokojům.

Zatímco Trump signalizuje návrat k politice „budování národů“, trhy budou v nadcházejících dnech pozorně sledovat každý detail. Helima Croftová z RBC Capital Markets zdůrazňuje, že k prohlášení mise za úspěšnou je zapotřebí mnohem více informací. Budoucnost světových cen ropy nyní závisí na tom, zda Trump dokáže proměnit venezuelský ropný sektor v efektivní motor ekonomiky, jak slibuje.

před 43 minutami

Operace USA ve Venezuele změní svět. Odstartuje dominový efekt

Donald Trump Venezuela ropa

