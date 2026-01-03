Jedna z největších brazilských fotbalových legend Roberto Carlos je podle španělských médií po neplánované akutní operaci srdce. Jak totiž média uvádějí, bývalý obránce Realu Madrid a brazilský reprezentant ji musel podstoupit během své dovolené v Brazílii, kde navštívil nemocnici v Sao Paulu původně kvůli vyšetření nohy. Právě v ní měli lékaři zjistit krevní sraženinu a v návaznosti na to i to, že srdce nepracuje tak, jak by mělo.
Lékaři se tak proto rozhodli k okamžitému zákroku. Ten trval tři hodiny a poté musel dvaapadesátiletý Brazilec zůstat v nemocnici dva dny na pozorování. „Je mi fajn, jsem pečlivě sledovaný,“ cituje brazilskou legendu španělský deník AS.
Připomeňme, že ve své době se Roberto Carlos řadil k nejlepším obráncům na světě a pověstné byly především jeho tvrdé střely z přímých kopů. Celkem 11 let pak oblékal dres Realu Madrid, s nímž dokázal vyhrát čtyřikrát ovládnout španělskou ligu, třikrát pak s Bílým baletem ovládl i Ligu mistrů. Vedle Realu Madrid na klubové úrovni nastupoval také za Fenerbahce Istanbul, Corinthians nebo Anži Machačkala.
V národním dresu Brazílie pak dosáhl dvou titulů na mistrovství Jižní Ameriky (1997 a 1999), stříbra na mistrovství světa ve Francii 1998 a výrazně pak dopomohl ke zlatu na mistrovství světa v roce 2002 v Jižní Koreji a Japonsku.
Související
Novoroční loučení na Stamford Bridge. Londýnskou Chelsea už netrénuje Maresca
Fotbalová liga hlásí první zimní přestupy. Posily vítají Plzeň, Olomouc i Pardubice
Aktuálně se děje
před 40 minutami
Brazilská fotbalová legenda Carlos je po akutní operaci srdce
před 1 hodinou
Pražská MHD do března omezí provoz. Metro bude výjimkou
před 2 hodinami
První letošní vražda už se stala i na Lounsku. Podezřelá osoba je po smrti
před 3 hodinami
Povedeme Venezuelu, dokud to bude potřeba, řekl Trump. Maduro půjde před soud
před 4 hodinami
Česko sleduje dění ve Venezuele. Macinka doufá v uklidnění situace
před 5 hodinami
Při tragickém požáru ve švýcarském baru se zranil Čech, potvrdilo ministerstvo
před 5 hodinami
Novoroční loučení na Stamford Bridge. Londýnskou Chelsea už netrénuje Maresca
před 6 hodinami
Maduro má v USA stanout před soudem, potvrdil Rubio
před 7 hodinami
Policisté už znají okolnosti útoku v Hradci Králové. Pachateli hrozí až 20 let
před 7 hodinami
Fotbalovou Slavii povede Trpišovský i se svými asistenty až do roku 2029
před 8 hodinami
Venezuela chce důkaz, že Maduro žije. Po celé zemi bude nasazena armáda
před 9 hodinami
Zimní počasí sužuje Česko. Meteorologové aktualizovali varování
před 9 hodinami
Babiš odhalil plány na příští týden. Pojede i na jednání koalice ochotných
před 10 hodinami
Máme Madura, tvrdí Trump. Američané ho měli zadržet i s manželkou
před 10 hodinami
Tragédii ve Švýcarsku nejspíš způsobily prskavky. Vyšetřování pokračuje
Aktualizováno před 11 hodinami
Trump nařídil útok na vojenská zařízení ve Venezuele. Exploze otřásají Caracasem
před 11 hodinami
Pavel reagoval na Okamurův projev. Budí to znepokojení, přiznal prezident
před 13 hodinami
Policisté objasnili první letošní vraždu v Olomouckém kraji
před 14 hodinami
Počasí o víkendu: V sobotu místy hrozí sněhové jazyky, v neděli budou srážky výjimečné
včera
Tesla přišla o pozici světové jedničky v prodeji elektromobilů
Americká automobilka Tesla přišla o pozici světové jedničky v prodeji elektromobilů. Na trůnu ji vystřídal čínský konkurent BYD, který v uplynulém roce zaznamenal strmý vzestup. Pro firmu Elona Muska byl rok 2025 velmi náročný, provázený nejen rostoucí konkurencí z Asie, ale i kontroverzemi kolem politických aktivit jejího šéfa, což se projevilo na poklesu prodejů druhým rokem v řadě.
Zdroj: Libor Novák