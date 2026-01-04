USA hrozí druhý Irák, varují kritici. Trump ukázal odvahu, která nemá v historii obdoby, reaguje jeho okolí

Americký prezident Donald Trump svým bleskovým zásahem proti Nicolási Madurovi rozehrál hru s vysokými sázkami, která však v mnohých vyvolává noční můry z dřívějších katastrofálních pokusů o změnu režimů. Zatímco miliony Američanů se první sobotu roku 2026 probudily s otázkou, zda jsou jejich synové a dcery ve válce, Trumpův krok již stihl otřást základy americké globální moci i zbytky ústavních omezení prezidentských pravomocí.
Oficiálním zdůvodněním operace je tvrzení, že Maduro stál v čele „kartelového státu“, který skrze obchod s drogami přímo ohrožuje bezpečnost Spojených států. Kritici však namítají, že Trump roli Venezuely v narkoterorismu záměrně zveličuje. Jeho neskrývaná radost z používání „velké hole“ na vlastním geopolitickém dvorku spíše naznačuje ambicióznější motivy, než je pouhý boj proti zločinu.
Šok z celého zásahu umocňuje fakt, že Trumpova politická filozofie byla dosud zakořeněna v odporu k operacím typu „vystřel a zapomeň“. Nyní se zdá, že heslo „Amerika na prvním místě“ nekončí, ale naopak dostalo obrovské dávky adrenalinu. Trump v Mar-a-Lago varoval, že americká dominance na západní polokouli už nikdy nebude zpochybněna, čímž oživil vzpomínky na éru svrhávání nepohodlných lídrů ve prospěch loutkových vlád.
Pokud by Trumpův hazard vyšel, mohl by přinést stabilitu regionu, návrat uprchlíků a oslabení vlivu Ruska a Číny. Úspěšná operace bez amerických obětí na životech navíc posiluje jeho kult silného muže u republikánských voličů. Riziko je však obrovské. Demokraté již nyní operaci ostře kritizují jako zneužití moci a obcházení Kongresu, který jako jediný může vyhlásit válku.
Sobotní tisková konference v Mar-a-Lago, kde Trump triumfálně oznamoval Madurovo zadržení, byla podle mnohých nasáklá pýchou. Mnohým připomněla moment „mise splněna“ George W. Bushe v roce 2003, krátce předtím, než se Irák propadl do krvavého chaosu. Venezuela se svými 31 miliony obyvatel a rozvrácenou ekonomikou je ideálním kandidátem na podobný společenský kolaps.
Trumpovy plány pro budoucnost země jsou sice vágní, ale ve své upřímnosti šokující. „Budeme tu zemi řídit, dokud neproběhne řádný přechod,“ prohlásil prezident a nezapomněl zmínit ropu. Americké těžařské firmy mají převzít kontrolu nad zdroji, které si Spojené státy podle Trumpa „měly vzít už dávno“. Jde o moderní formu kolonialismu, která se už ani nesnaží skrývat za diplomatické fráze.
Zatímco venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová mluví o „únosu“ prezidenta a Čína s Ruskem vyjadřují znepokojení, americký ministr obrany Pete Hegseth nešetří chválou. Podle něj Trump ukázal odvahu, která nemá v historii obdoby. Demokraté v Senátu, vedení Jackem Reedem, však varují, že prezident bude muset nést plnou odpovědnost za jakékoliv následné krveprolití.
Předpovědět další vývoj je téměř nemožné. Scénář z Iráku se nemusí opakovat, protože Venezuela postrádá náboženské a kmenové rozbroje, které zničily Bagdád. Na druhou stranu se Trump svým zásahem stal přímým vlastníkem budoucnosti Venezuely. Ať už přijde mír, občanská válka nebo jen jiný typ diktatury pod taktovkou Washingtonu, zodpovědnost padá na hlavu 47. amerického prezidenta.
Související
Maduro byl umístěn do Metropolitního detekčního centra v Brooklynu
Povedeme Venezuelu, dokud to bude potřeba, řekl Trump. Maduro půjde před soud
Aktuálně se děje
před 10 minutami
USA hrozí druhý Irák, varují kritici. Trump ukázal odvahu, která nemá v historii obdoby, reaguje jeho okolí
před 1 hodinou
Maduro byl umístěn do Metropolitního detekčního centra v Brooklynu
před 2 hodinami
Novinky o počasí v příštím týdnu. Meteorologové krotí optimismus
včera
Dívka hrdinkou. Po nehodě na Novojičínsku zařídila osmiletá holčička pomoc
včera
Brazilská fotbalová legenda Carlos je po akutní operaci srdce
včera
Pražská MHD do března omezí provoz. Metro bude výjimkou
včera
První letošní vražda už se stala i na Lounsku. Podezřelá osoba je po smrti
včera
Povedeme Venezuelu, dokud to bude potřeba, řekl Trump. Maduro půjde před soud
včera
Česko sleduje dění ve Venezuele. Macinka doufá v uklidnění situace
včera
Při tragickém požáru ve švýcarském baru se zranil Čech, potvrdilo ministerstvo
včera
Novoroční loučení na Stamford Bridge. Londýnskou Chelsea už netrénuje Maresca
včera
Maduro má v USA stanout před soudem, potvrdil Rubio
včera
Policisté už znají okolnosti útoku v Hradci Králové. Pachateli hrozí až 20 let
včera
Fotbalovou Slavii povede Trpišovský i se svými asistenty až do roku 2029
včera
Venezuela chce důkaz, že Maduro žije. Po celé zemi bude nasazena armáda
včera
Zimní počasí sužuje Česko. Meteorologové aktualizovali varování
včera
Babiš odhalil plány na příští týden. Pojede i na jednání koalice ochotných
včera
Máme Madura, tvrdí Trump. Američané ho měli zadržet i s manželkou
včera
Tragédii ve Švýcarsku nejspíš způsobily prskavky. Vyšetřování pokračuje
Aktualizováno včera
Trump nařídil útok na vojenská zařízení ve Venezuele. Exploze otřásají Caracasem
Americký prezident Donald Trump dal armádě pokyn k útokům na vojenská zařízení ve Venezuele. Exploze jsou hlášeny například z Caracasu, hlavního města jihoamerického státu. Trump v poslední době tlačí na odstoupení venezuelského protějška Nicolase Madura, jehož Bílý dům viní z napomáhání s pašováním drog do USA.
Zdroj: Lucie Podzimková