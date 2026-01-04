USA hrozí druhý Irák, varují kritici. Trump ukázal odvahu, která nemá v historii obdoby, reaguje jeho okolí

Libor Novák

4. ledna 2026 9:39

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump svým bleskovým zásahem proti Nicolási Madurovi rozehrál hru s vysokými sázkami, která však v mnohých vyvolává noční můry z dřívějších katastrofálních pokusů o změnu režimů. Zatímco miliony Američanů se první sobotu roku 2026 probudily s otázkou, zda jsou jejich synové a dcery ve válce, Trumpův krok již stihl otřást základy americké globální moci i zbytky ústavních omezení prezidentských pravomocí.

Oficiálním zdůvodněním operace je tvrzení, že Maduro stál v čele „kartelového státu“, který skrze obchod s drogami přímo ohrožuje bezpečnost Spojených států. Kritici však namítají, že Trump roli Venezuely v narkoterorismu záměrně zveličuje. Jeho neskrývaná radost z používání „velké hole“ na vlastním geopolitickém dvorku spíše naznačuje ambicióznější motivy, než je pouhý boj proti zločinu.

Šok z celého zásahu umocňuje fakt, že Trumpova politická filozofie byla dosud zakořeněna v odporu k operacím typu „vystřel a zapomeň“. Nyní se zdá, že heslo „Amerika na prvním místě“ nekončí, ale naopak dostalo obrovské dávky adrenalinu. Trump v Mar-a-Lago varoval, že americká dominance na západní polokouli už nikdy nebude zpochybněna, čímž oživil vzpomínky na éru svrhávání nepohodlných lídrů ve prospěch loutkových vlád.

Pokud by Trumpův hazard vyšel, mohl by přinést stabilitu regionu, návrat uprchlíků a oslabení vlivu Ruska a Číny. Úspěšná operace bez amerických obětí na životech navíc posiluje jeho kult silného muže u republikánských voličů. Riziko je však obrovské. Demokraté již nyní operaci ostře kritizují jako zneužití moci a obcházení Kongresu, který jako jediný může vyhlásit válku.

Sobotní tisková konference v Mar-a-Lago, kde Trump triumfálně oznamoval Madurovo zadržení, byla podle mnohých nasáklá pýchou. Mnohým připomněla moment „mise splněna“ George W. Bushe v roce 2003, krátce předtím, než se Irák propadl do krvavého chaosu. Venezuela se svými 31 miliony obyvatel a rozvrácenou ekonomikou je ideálním kandidátem na podobný společenský kolaps.

Trumpovy plány pro budoucnost země jsou sice vágní, ale ve své upřímnosti šokující. „Budeme tu zemi řídit, dokud neproběhne řádný přechod,“ prohlásil prezident a nezapomněl zmínit ropu. Americké těžařské firmy mají převzít kontrolu nad zdroji, které si Spojené státy podle Trumpa „měly vzít už dávno“. Jde o moderní formu kolonialismu, která se už ani nesnaží skrývat za diplomatické fráze.

Zatímco venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová mluví o „únosu“ prezidenta a Čína s Ruskem vyjadřují znepokojení, americký ministr obrany Pete Hegseth nešetří chválou. Podle něj Trump ukázal odvahu, která nemá v historii obdoby. Demokraté v Senátu, vedení Jackem Reedem, však varují, že prezident bude muset nést plnou odpovědnost za jakékoliv následné krveprolití.

Předpovědět další vývoj je téměř nemožné. Scénář z Iráku se nemusí opakovat, protože Venezuela postrádá náboženské a kmenové rozbroje, které zničily Bagdád. Na druhou stranu se Trump svým zásahem stal přímým vlastníkem budoucnosti Venezuely. Ať už přijde mír, občanská válka nebo jen jiný typ diktatury pod taktovkou Washingtonu, zodpovědnost padá na hlavu 47. amerického prezidenta.

před 1 hodinou

Maduro byl umístěn do Metropolitního detekčního centra v Brooklynu

Maduro, Nicolas

Maduro byl umístěn do Metropolitního detekčního centra v Brooklynu

Venezuelský prezident Nicolás Maduro se nachází ve vazbě v detekčním centru v New Yorku poté, co byl v sobotu zadržen během amerických úderů ve Venezuele. Maduro byl společně se svou manželkou a první dámou Cilií Floresovou přepraven z Caracasu do Stewartovy základny národní gardy v New Yorku a následně do Metropolitního detekčního centra v Brooklynu. Zde bude čelit obviněním souvisejícím s obchodováním s drogami, přičemž v minulosti opakovaně popíral, že by stál v čele drogového kartelu.
Donald Trump na tiskové konferenci potvrdil zadržení Nicolase Madura. (3.1.2026)

Povedeme Venezuelu, dokud to bude potřeba, řekl Trump. Maduro půjde před soud

Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci potvrdil, že vojáci zadrželi prezidenta Venezuely Nicolase Madura. Na jedné z amerických lodí je momentálně přepravován do USA. Podle Trumpa se nyní Američané chopí moci v jihoamerické zemi. Očekává přitom, že americké společnosti budou investovat do tamního ropného průmyslu. 

