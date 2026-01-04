Babiš prezidentovi navrhne Turka do čela ministerstva životního prostředí, potvrdil Havlíček

Vztahy uvnitř nové vládní koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů se vyostřují. Přestože prezident Petr Pavel dal jasně najevo, že Filipa Turka do čela ministerstva životního prostředí jmenovat nechce, Andrej Babiš na jeho nominaci trvá. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka je toto rozhodnutí stále aktuální a premiér ho hodlá hlavě státu oficiálně předložit. Uvedl to v pořadu Otázky Václava Moravce.
Hnutí ANO svůj postoj vysvětluje nutností dodržovat koaliční dohodu. Motoristé, za které Turek kandidoval, totiž na svém nominantovi trvají a nehodlají hledat náhradu. V současnosti resort provizorně řídí předseda Motoristů Petr Macinka, který má na starosti i ministerstvo zahraničí.
Prezident Pavel však v prosinci po osobní schůzce s Turkem konstatoval, že ho jeho vysvětlení nepřesvědčila. Podle Hradu by premiér měl dbát na ochranu ústavních hodnot, se kterými jsou Turkovy dřívější aktivity údajně v rozporu. Pokud by Babiš na nominaci trval, prezident naznačil, že by mohl přistoupit k výjimečnému kroku a kandidáta vůbec nejmenovat.
Filip Turek se ocitl pod palbou kritiky zejména kvůli minulosti na sociálních sítích, kvůli níž čelí obviněním z rasistických a homofobních projevů, za které se sice částečně omluvil, ale u části z nich popírá, že by byl jejich autorem. Objevily se také informace, že před lety vyhrožoval pracovníkovi saúdskoarabské ambasády. Pochybnosti vzbuzuje i jeho přiznání o vlastněných aktivech.
Konečné slovo v tomto sporu by mohlo padnout už v úterý 6. ledna 2026, kdy se má uskutečnit tradiční novoroční oběd prezidenta s premiérem. Právě tam chce Andrej Babiš své stanovisko hlavě státu finálně potvrdit.
Andrej Babiš , Filip Turek , Petr Pavel
