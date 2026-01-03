Pražská MHD do března omezí provoz. Metro bude výjimkou

Městská hromadná doprava v hlavním městě bude až do konce února jezdit v prodloužených intervalech. Oznámila to Pražská integrovaná doprava (PID), přestože někteří cestující dali najevo svou nevoli. Dopravce tvrdí, že poptávka v úvodních měsících roku není taková.
"Od 5. 1. do 1. 3. bude jako loni mírně omezen provoz pražské MHD kvůli každodoročnímu poklesu poptávky cca o 15 % oproti podzimu, na který je běžný rozsah dimenzován. Letos nově neomezíme metro, mírné prodloužení intervalů se tak týká pouze tramvají a části autobusů MHD," uvedla PID na sociální síti X.
Dopravce vysvětlil, že bez omezení v úvodu roku by v rámci schváleného rozpočtu nemohl posilovat období, kdy je zájem cestujících zvýšený. "Například o adventních víkendech," zmínila společnost.
Už od čtvrtka platí v pražské hromadné dopravě platit nové přepravní podmínky. V pondělí na to upozornila Pražská integrovaná doprava (PID) na síti X. Změny musí vzít v potaz především lidé, kteří do vozidel nastupují s jednostopými dopravními prostředky.
"Od 1. ledna budete nově moci nastoupit s kolem do každých dveří metra (kromě prvních ve směru jízdy). Pokud však máte elektrokolo nebo elektrokoloběžku, do metra už s ní z bezpečnostních důvodů nesmíte. Výjimkou budou elektrokola s vyjmutou baterií," sdělila PID.
