Töpfer se vyjádřil k obvinění estébáků, kteří ho pronásledovali. Sám nic neinicioval

Policie v uplynulých dnech obvinila několik někdejších pracovníků Státní bezpečnosti (StB), kteří podle zjištění kriminalistů pronásledovali známého herce Tomáše Topfera. Senátor zmínil, že sám žádné vyšetřování neinicioval.
Případem se zabývají kriminalisté z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, kteří obvinili čtyři bývalé důstojníky StB ze zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci. "V 70. a 80. letech měli systematicky pronásledovat herce Tomáše Töpfera," uvedla policie na sociální síti X.
Töpfer vysvětlil, že kauza se rozhodně neřeší z jeho vlastní iniciativy. "Tohle udělal úřad pro vyšetřování, který se dostal k mému spisu. Jinak já jsem o nic nežádal, nikoho jsem nežaloval, aby to teda nevyznělo, že mám nějaký pocit zadostiučinění. To dělá úřad vyšetřování komunismu," uvedl v rozhovoru pro Radiožurnál.
Populární herec připustil, že do jisté míry jde o satisfakci. "Ale mám z toho takzvaně smíšené pocity," podotkl. "Já jsem rád, že každé svinstvo a každý hřích vyplave dříve nebo později na povrch, že se před ním ti, kteří ho páchali, neschovají ani po 40 letech. Je to sice hezké, ale zadruhé je to ve společenské situaci, ve které si říkám, jestli to vůbec ještě někoho zajímá," dodal.
Policisté k případu dodali, že trestní odpovědnost prověřovali celkem u dvanácti osob. Osm z nich ale již zemřelo. Kauzu dozoruje Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1.
Töpfer absolvoval studium herectví na brněnské konzervatoři a pražské DAMU, kde absolvoval v roce 1972. Kariéru začínal v ostravském Divadle Petra Bezruče, přes Šumperk či Ústí nad Labem se v 80. letech vrátil do rodné Prahy. Po sametové revoluci se výrazně zasloužil o obnovu nuselského Divadla Na Fidlovačce. Od roku 2012 je ředitelem vinohradského divadla.
Známý herec se také angažuje v politice. Za ODS byl mezi lety 2006 až 2012 senátorem za obvod Praha 4. Do horní parlamentní komory se vrátil v roce 2022, kdy se jako kandidát občanských demokratů stal senátorem za Brno-město.
