Estébáci pronásledovali herce Töpfera. Policie je po letech obvinila

Policie v úterý informovala o případu, který se týká osoby známého herce Tomáše Topfera. Kriminalisté obvinili několik osob podezřelých z toho, že za minulého režimu ve službách Státní bezpečnosti (StB) pronásledovali Töpfera.
Případem se zabývají kriminalisté z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, kteří obvinili čtyři bývalé důstojníky StB ze zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci. "V 70. a 80. letech měli systematicky pronásledovat herce Tomáše Töpfera," uvedla policie na sociální síti X.
Töpfer v 70. a 80. letech minulého století vystřídal řadu divadelních scén, působil například v dnešním Národním divadle moravskoslezském, v Divadle E. F. Buriana či Divadle na Vinohradech.
Policisté k případu dodali, že trestní odpovědnost prověřovali celkem u dvanácti osob. Osm z nich ale již zemřelo. Kauzu dozoruje Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1.
Töpfer absolvoval studium herectví na brněnské konzervatoři a pražské DAMU, kde absolvoval v roce 1972. Kariéru začínal v ostravském Divadle Petra Bezruče, přes Šumperk či Ústí nad Labem se v 80. letech vrátil do rodné Prahy. Po sametové revoluci se výrazně zasloužil o obnovu nuselského Divadla Na Fidlovačce. Od roku 2012 je ředitelem vinohradského divadla.
Známý herec se také angažuje v politice. Za ODS byl mezi lety 2006 až 2012 senátorem za obvod Praha 4. Do horní parlamentní komory se vrátil v roce 2022, kdy se jako kandidát občanských demokratů stal senátorem za Brno-město.
