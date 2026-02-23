Předpověď počasí do víkendu. Obrat k lepšímu přijde ve středu

Poslední dny meteorologické zimy připadají do týdne, který právě začíná. Podle meteorologů přinese hodně oblačnosti a také srážek. Změna nastane od středy, lidé se mohou těšit na většinou slunečné a bezesrážkové počasí.
Dnes bude na většině území oblačno až zataženo, hrozí občasný déšť a přeháňky. Nad 1000 metrů nad mořem se očekává sněžení. Nejvyšší denní teploty vystoupají až na 13 °C. Má být také poměrně větrno, v Čechách dosáhnou nárazy rychlosti kolem 15 metrů za sekundu.
"Úterý odstartuje v podobném duchu jako pondělí, hlavně v noci bude hodně oblačnosti a srážky se vyskytnou na většině území. V polohách nad 900 m, v severovýchodní polovině území nad 600 m budou srážky smíšené nebo sněhové. Během dne bude srážek postupně ubývat a odpoledne a večer postupně ustanou," uvedli meteorologové. Maxima tentokrát vyšplhají na 11 °C.
V dalších dnech už se čeká slunečnější počasí. Jen ve středu a ve čtvrtek se místy vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost. "Víc oblačnosti a místní přeháňky nebo déšť, na horách i sněhové srážky by mohla přinést sobota, kdy nás pravděpodobně částečně ovlivní brázda nízkého tlaku vzduchu od severozápadu," sdělil hydrometeorologický ústav.
"Teploty budou na danou roční dobu nadprůměrné. Minimální teploty se budou pohybovat od +3 do -3 °C ve středu a čtvrtek, v dalších dnech většinou od 5 do 0 °C. Maximální denní teploty budou nejčastěji v rozmezí od 8 do 13 °C, ale ve čtvrtek a v pátek se budou maxima pohybovat od 10 do 15, v Čechách ojediněle až do 17 °C," dodali meteorologové.
Počasí v Česku se otepluje již v současnosti a relativně teplo má být i během příštího víkendu na přelomu února a března. Nejvyšší teploty dokonce překročí 15 stupňů, vyplývá z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
