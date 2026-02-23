Předpověď počasí do víkendu. Obrat k lepšímu přijde ve středu

Jan Hrabě

Jan Hrabě

23. února 2026 7:00

Jaro na Petříně
Jaro na Petříně Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Poslední dny meteorologické zimy připadají do týdne, který právě začíná. Podle meteorologů přinese hodně oblačnosti a také srážek. Změna nastane od středy, lidé se mohou těšit na většinou slunečné a bezesrážkové počasí. 

Dnes bude na většině území oblačno až zataženo, hrozí občasný déšť a přeháňky. Nad 1000 metrů nad mořem se očekává sněžení. Nejvyšší denní teploty vystoupají až na 13 °C. Má být také poměrně větrno, v Čechách dosáhnou nárazy rychlosti kolem 15 metrů za sekundu. 

"Úterý odstartuje v podobném duchu jako pondělí, hlavně v noci bude hodně oblačnosti a srážky se vyskytnou na většině území. V polohách nad 900 m, v severovýchodní polovině území nad 600 m budou srážky smíšené nebo sněhové. Během dne bude srážek postupně ubývat a odpoledne a večer postupně ustanou," uvedli meteorologové. Maxima tentokrát vyšplhají na 11 °C. 

V dalších dnech už se čeká slunečnější počasí. Jen ve středu a ve čtvrtek se místy vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost. "Víc oblačnosti a místní přeháňky nebo déšť, na horách i sněhové srážky by mohla přinést sobota, kdy nás pravděpodobně částečně ovlivní brázda nízkého tlaku vzduchu od severozápadu," sdělil hydrometeorologický ústav.

"Teploty budou na danou roční dobu nadprůměrné. Minimální teploty se budou pohybovat od +3 do -3 °C ve středu a čtvrtek, v dalších dnech většinou od 5 do 0 °C. Maximální denní teploty budou nejčastěji v rozmezí od 8 do 13 °C, ale ve čtvrtek a v pátek se budou maxima pohybovat od 10 do 15, v Čechách ojediněle až do 17 °C," dodali meteorologové. 

včera

Novinky o počasí. Meteorologové rozšířili varování před povodněmi

Související

Více souvisejících

Počasí Jaro ČHMÚ

Aktuálně se děje

před 11 minutami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Putin fakticky rozpoutal třetí světovou válku, nejde mu jen o Ukrajinu, prohlásil Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro BBC vyjádřil pevné přesvědčení, že Vladimir Putin již fakticky rozpoutal třetí světovou válku. Podle jeho slov se ruský vůdce nespokojí pouze s Ukrajinou, ale usiluje o vnucení jiného způsobu života celému světu a změnu hodnot, které si lidé sami zvolili. Jedinou možnou odpovědí na tuto hrozbu je podle Zelenského vyvinutí intenzivního vojenského a ekonomického tlaku, který by Moskvu donutil k ústupu.

před 1 hodinou

včera

Policie ČR, ilustrační fotografie.

Neobyčejný případ pro kriminalisty. Policie objasnila únos na Náchodsku

Kriminalisté objasnili mimořádně závažný případ násilné a majetkové trestné činnosti, který svou brutalitou i rozsahem přesahuje běžný rámec kriminality. Dva muži jsou podezřelí ze surového napadení, zbavení osobní svobody, vydírání a zároveň i majetkové a drogové kriminality. Zadržet je musela zásahová jednotka. 

včera

Ilustrační fotografie.

Anderssonová nedala na padesátce nikomu šanci, Švédky ovládly i curling. U-rampu zase Číňanky

Poslední šestnáctý soutěžní den 25. her zimní olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo nabídl závěrečné boje o cenné kovy. Výrazně se v tento den zapsala švédská olympijská výprava. Nejprve padesátikilometrový závod v běžeckém lyžování vyhrála Ebba Anderssonová, která si tak na závěr her zařídila o dost příjemnější vzpomínku na Milán a Cortinu, než kdyby vzpomínala jen na to, že při štafetě dvakrát spadla a zkomplikovala tak Švédsku cestu za medailí. Švédská zlatá radost se v neděli konala i v Cortině po finále ženských curlingových týmů, které vyhrály Švédky nad Švýcarkami 6:5. U-rampa žen byla zase pod nadvládou Číňanek, neboť skončily v tomto závodě na prvním i druhém místě. V závodech mužských čtyřbobů pak - stejně jako ve dvojbobech - zvítězil Němec Johannes Lochner.

včera

Ilustrační fotografie.

Podvodníci mají novou metodu, upozornila ČSSZ

V Česku je důležité si neustále dávat pozor na podvodníky. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zaznamenala další pokusy o získání osobních údajů klientů prostřednictvím falešných e-mailů. Podvodníci se vydávají za pracovníky úřadu a nabádají klienty k reakci pod záminkou získání finančních prostředků.

včera

Olympijský hokejový stadion v Miláně

Američané gólem v prodloužení potvrdili nadvládu nad světovým hokejem i na olympiádě

Na závěr 25. her zimní olympiády se již tradičně pod pěti kruhy v zimním provedení konalo velké hokejové finále. Došlo v něm k očekávanému zámořskému souboji mezi Kanadou a USA, což se čekalo především díky účasti hráčů z kanadsko-americké NHL na těchto hrách. Celý turnaj nabídl skvělý hokej, možná ten nejlepší za posledních 12 let, a finále nezůstalo v tomto ohledu pozadu. Byl to zápas vyrovnaný natolik, že ho muselo rozhodnout až prodloužení. V něm se trefil Jack Hughes a potvrdil tak, že v tomto utkání byly Spojené státy přeci jenom o špetku lepší. Po posledním světovém šampionátu tak tedy vyhrávají i olympiádu a potvrzují svoji nadvládu nad světovým hokejem. 

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Martina Sáblíková

Českými vlajkonoši pro závěrečný ceremoniál budou rychlobruslaři Sáblíková a Jílek

Z českého pohledu to byly především jejich hry. Na Milán rozhodně jen tak nezapomenou, ovšem každý z jiného důvodu. Zatímco pro Martinu Sáblíkovou to bylo jedno velké olympijské loučení s kariérou, pro jejího nástupce Metoděje Jílka to byla naopak premiérová olympiáda, na níž se postaral o dva cenné kovy – stříbro z pětikilometrové a zlato z desetikilometrové trati. Po zásluze tak byli vybráni jako ti, kteří budou mít tu čest v neděli večer nést českou vlajku na závěrečném ceremoniálu ve Veroně.

včera

včera

Metoděj Jílek

Jílek se s úspěšnou olympiádou rozloučil 14. místem v masáku, Klaebo jedenáctým zlatem

Předposlední patnáctý soutěžní den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo přinesl jedny z posledních závodů tohoto sportovního svátku. Naposledy se pod milánskými pěti kruhy představili rychlobruslaři ve svých závodech s hromadným startem. Zúčastnil se i dvojnásobný medailista Metoděj Jílek. Finálový závod, kam se kvalifikoval, proběhl však netypickým způsobem, kdy si startovní pole na začátku nechalo ujet dva závodníky, které nakonec nikdo nedojel, a na Jílka, který čekal, kdy začne závěrečný finiš, nakonec zbylo až 14. místo. Dalším českým olympionikem, který se v sobotu představil, byl skicrossař Daniel Paulus, který v rámci své premiérové olympiády nepostoupil ze čtvrtfinále. Norský běžec Johannes Klaebo zakončil veleúspěšné hry ziskem další zlaté medaile, tentokrát v závodě na 50 km klasicky. 

včera

včera

včera

včera

Olympijský hokejový stadion v Miláně

Finové si suverénně došli pro pátý hokejový olympijský bronz. Slováky porazili 6:1

Poté, co hokejisté Slovenska po pátečním debaklu od USA byli smířeni s tím, že Milán pro ně jejich Nagano nebude, věřili, že se jim podaří pod pěti kruhy obhájit alespoň bronz. Stejně jako v semifinále s Američany i v duelu o bronz naši východní sousedé schytali šestigólový příděl. Bylo to tak Finsko, které si dokráčelo pro svůj historicky pátý olympijský bronz suverénním způsobem, když vyhrálo jasně 6:1.

včera

Výhled počasí na příští víkend. Nejtepleji bude v Čechách

Počasí v Česku se otepluje již v současnosti a relativně teplo má být i během příštího víkendu na přelomu února a března. Nejvyšší teploty dokonce překročí 15 stupňů, vyplývá z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy