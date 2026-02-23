Ministr kultury Klempíř ráno v Praze havaroval

23. února 2026 10:19

Oto Klempíř (ministr kultury)
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) v pondělí ráno boural v Praze. Při nehodě se vůz se členem vlády srazil s jiným vozidlem. Klempíř, který jel do budovy ministerstva, se podle stranických kolegů po havárii necítil nejlépe. Nakonec se rozhodl podrobit se vyšetřením v nemocnici. 

O nehodě, která se stala v pondělí po osmé ráno na Vítězném náměstí v Dejvicích, informoval web Seznam Zprávy. Klempíř byl na cestě na ministerstvo kultury, když se jeho auto s majáčkem srazilo s jiným vozidlem. 

Podle fotografií z místa se ministr po havárii nacházel mimo auto a neměl viditelná zranění. Při nárazu se však měl aktivovat airbag. Klempířův stranický kolega Boris Šťastný potvrdil, že k nehodě došlo. "Teď řešíme jeho zdravotní stav, není mu nejlépe," řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví pro zmíněný web. 

Klempíř se nakonec podle informací serveru novinky.cz vydal do nemocnice, aby absolvoval vyšetření, zejména vyšetření na CT. V tuto chvíli také není jasné, zda se poslanec Motoristů zúčastní dnešního jednání vlády premiéra Andreje Babiše (ANO), kde by za normálních okolností neměl chybět. 

Klempíř se v očích veřejnosti proslavil jako jedna z vůdčích postav funkově-rockové skupiny J.A.R., jejímž frontmanem a textařem byl. Jeho působení v populární a oceňované kapele skončilo loni v souvislosti s rozhodnutím kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny. 

Klempíř pomohl Motoristům s úspěšnou kampaní, která jim pomohla se dostat do dolní komory parlamentu. Sám se stal poslancem a od poloviny prosince je také ministrem kultury v Babišově vládě. Asi nejvíce je v této roli vidět v souvislosti s tématem rušení televizních a rozhlasových poplatků. 

