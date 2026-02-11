Klempíř se s umělci na ničem neshodl. Cibulka a Jagelka s ním uzavřeli sázku

Jan Hrabě

11. února 2026 12:29

Oto Klempíř (ministr kultury)
Oto Klempíř (ministr kultury) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) se v úterý setkal se dvěma umělci, které po jejich účasti na nedávné demonstraci vyzval k jednání. Podle Aleše Cibulky a Michala Jagelky nepanovala shoda prakticky na ničem. Klempíř se v pondělí mohl zúčastnit veřejné debaty v jednom z pražských divadel, kam ale nepřišel. 

Cibulka a Jagelka řekli po úterní schůzce novinářům, že se s Klempířem neshodli v podstatě na ničem. Zajímala je například budoucnost poplatků jako zdroje financování veřejnoprávních médií. "Pan ministr zdůrazňoval, že jde pouze o to zachránit babičkám 200 korun, ale my namítali, že to stejně zaplatí skrze daně," uvedl Jagelka podle webu iDnes.cz. 

Ministr podle dalších účastníků jednání objevil nařízení Evropské unie k otázce financování veřejnoprávních médií bez poplatků. "Tohle nařízení neznal, a proto dříve prosazoval veřejnoprávní poplatky. Já jsem si ten název musel napsat tužkou na ruku. Ve chvíli, kdy objevil toto nařízení, tak je z něj nadšen a pravděpodobně touto cestou se vydáme," zmínil Jagelka. 

Zástupci umělecké obce se Klempíře ptali také na jeho spolupráci s StB. "Ptal jsem se ho, jestli by se třeba omluvil těm lidem, kterým ublížil, jako třeba panu Semrádovi. Odpověděl, že žádného Semráda nezná," sdělil Jagelka. "Řekl mi velmi odhodlaně, že je mu to úplně jedno," doplnil ho Cibulka. 

Dvojice se s ministrem zároveň vsadila o 2000 korun, protože se domnívá, že Motoristé se příště do Sněmovny nedostanou. "Pan ministr naopak říká, že Motoristé se za čtyři roky dostanou znovu do vlády," dodal Cibulka. 

Klempíř vynechal se v pondělí omluvil z debaty s umělci s vysvětlením, že nemůže přijít kvůli jednání vlády. Veřejná debata se konala v prostorách divadla Palace na Václavském náměstí v Praze. Akci organizovali Hynek Čermák, Jitka Čvančarová, Sarah Haváčová a právě Jagelka s Cibulkou. Pořadatelé již o víkendu zdůraznili, že pozvánka pro ministra stále platí. 

před 1 hodinou

Pavel odhalil svůj program na Mnichovské konferenci. Jede tam i Macinka

Oto Klempíř Aleš Cibulka Ministerstvo kultury televizní poplatky Česká televize Český rozhlas Motoristé

před 49 minutami

