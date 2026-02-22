NASA znovu odložila misi k Měsíci. Po letech se tam mají podívat i lidé

Lucie Podzimková

22. února 2026 14:57

NASA
NASA Foto: Pixabay

NASA v sobotu potvrdila další odklad první mise s lidskou posádkou k Měsíci za posledních padesát let. Důvodem je technický problém s raketou. Do vesmíru tak zamíří nejdříve v dubnu, informoval web DW

Podle ředitele agentury NASA Jareda Isaacmana zřejmě technický problém spočívá ve vadném filtru či ventilu, který zastavil proudění hélia do potřebných míst. Raketa bude nyní stažena zpátky do budov v Kennedyho vesmírném středisku na Floridě, aby specialisté mohli problém vyřešit. 

Isaacman sdělil, že k zahájení mise rozhodně nedojde v březnu. Původně se počítalo s pátkem 6. března. Mise se mají zúčastnit tři američtí a jeden kanadský astronaut, kteří se během desetidenního letu dostanou na oběžnou dráhu Měsíce. Další příležitost pro start by se měla pravděpodobně naskytnout v dubnu. 

"Chápu, že lidé jsou zklamaní z tohoto vývoje. Nejvíce cítíme toto zklamání v týmu NASA, který neúnavně pracuje na přípravě tohoto skvělého dobrodružství," prohlásil šéf NASA. 

V rámci programu Artemis již došlo k úspěšnému dokončení jedné mise na oběžné dráze Měsíce bez lidské posádky. NASA se od té doby potýká s opakovanými technickými problémy. Experti se domnívají, že Američané budou potřebovat ještě několik let, než se jim podaří vrátit člověka na Měsíc. Díky programu Apollo se tam v letech 1968 až 1972 podívalo přes 20 lidí. 

před 5 hodinami

Trump zase řeší Grónsko. Posílá loď, která se má postarat o nemocné

ISS (Mezinárodní vesmírná stanice)

První zdravotní evakuace v historii. NASA stahuje astronauty z ISS domů

Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) zažila tento týden historický moment, i když z důvodů, které si nikdo nepřál. Čtyřčlenná posádka mise SpaceX Crew-11 se ve středu 14. ledna pozdě večer předčasně odpojila od orbitálního komplexu. Důvodem je vůbec první zdravotní evakuace v historii amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Astronauti Zena Cardmanová, Mike Fincke, Japonec Kimija Jui a ruský kosmonaut Oleg Platonov opustili stanici o měsíc dříve, než bylo původně v plánu.

NASA měsíc USA (Spojené státy americké)

