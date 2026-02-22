NASA v sobotu potvrdila další odklad první mise s lidskou posádkou k Měsíci za posledních padesát let. Důvodem je technický problém s raketou. Do vesmíru tak zamíří nejdříve v dubnu, informoval web DW.
Podle ředitele agentury NASA Jareda Isaacmana zřejmě technický problém spočívá ve vadném filtru či ventilu, který zastavil proudění hélia do potřebných míst. Raketa bude nyní stažena zpátky do budov v Kennedyho vesmírném středisku na Floridě, aby specialisté mohli problém vyřešit.
Isaacman sdělil, že k zahájení mise rozhodně nedojde v březnu. Původně se počítalo s pátkem 6. března. Mise se mají zúčastnit tři američtí a jeden kanadský astronaut, kteří se během desetidenního letu dostanou na oběžnou dráhu Měsíce. Další příležitost pro start by se měla pravděpodobně naskytnout v dubnu.
"Chápu, že lidé jsou zklamaní z tohoto vývoje. Nejvíce cítíme toto zklamání v týmu NASA, který neúnavně pracuje na přípravě tohoto skvělého dobrodružství," prohlásil šéf NASA.
V rámci programu Artemis již došlo k úspěšnému dokončení jedné mise na oběžné dráze Měsíce bez lidské posádky. NASA se od té doby potýká s opakovanými technickými problémy. Experti se domnívají, že Američané budou potřebovat ještě několik let, než se jim podaří vrátit člověka na Měsíc. Díky programu Apollo se tam v letech 1968 až 1972 podívalo přes 20 lidí.
Související
Tragédie při letu do vesmíru. Před 40 lety explodoval raketoplán Challenger
První zdravotní evakuace v historii. NASA stahuje astronauty z ISS domů
NASA , měsíc , USA (Spojené státy americké)
Aktuálně se děje
před 38 minutami
NASA znovu odložila misi k Měsíci. Po letech se tam mají podívat i lidé
před 1 hodinou
Zelenskyj oznámil zadržení člověka podezřelého z teroristického útoku ve Lvově
před 2 hodinami
Češi zřejmě nepocítili zemětřesení na sousedním Slovensku
před 3 hodinami
Českými vlajkonoši pro závěrečný ceremoniál budou rychlobruslaři Sáblíková a Jílek
před 3 hodinami
Novinky o počasí. Meteorologové rozšířili varování před povodněmi
před 4 hodinami
Jílek se s úspěšnou olympiádou rozloučil 14. místem v masáku, Klaebo jedenáctým zlatem
před 4 hodinami
Další rozměr kauzy bývalého prince Andrewa. Poslanci mohou zahájit vyšetřování
před 5 hodinami
Trump zase řeší Grónsko. Posílá loď, která se má postarat o nemocné
před 6 hodinami
Lvovem otřásly exploze. Zemřela policistka, spekuluje se o terorismu
před 7 hodinami
Finové si suverénně došli pro pátý hokejový olympijský bronz. Slováky porazili 6:1
před 8 hodinami
Výhled počasí na příští víkend. Nejtepleji bude v Čechách
včera
Apple pracuje na novém modelu iPhone. Ceny už jsou předmětem spekulací
včera
Pro skicrossařky bylo maximem osmifinále, v short tracku nedojela Vaňková. Zdráhalová čtrnáctá
včera
Policie vyšetřuje pobodání u Prahy. Panuje podezření z pokusu o vraždu
včera
Fico dal Zelenskému ultimátum. Jde o dodávky elektřiny i ropy
Aktualizováno včera
Češi se znovu sešli na podporu Ukrajiny. Je to i naše válka, prohlásil Pavel
včera
Trump po rozhodnutí soudu zvyšuje globální cla
včera
Smutný konec příběhu malého Itala. Po nepovedené transplantaci zemřel
včera
Voborníková "zachránila" český biatlon. V hromadném závodě získala bronz
včera
Slovensko zasáhlo poměrně silné zemětřesení
Jihozápad Slovenska zasáhlo v sobotu odpoledne zemětřesení. Podle svědků se země třásla přibližně pět sekund. Škody zatím hlášeny nejsou, přibylo ale tísňových volání. Experti neočekávají, že by se otřesy měly opakovat.
Zdroj: Jan Hrabě