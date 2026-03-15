Počasí příští týden: Mírně se ochladí, v noci bude nadále mrznout

Nadcházející týden přinese do Česka proměnlivé jarní počasí, které se bude postupně stabilizovat.
Pondělí začne převážně oblačnou až zataženou oblohou, přičemž pouze na západě Čech se může zpočátku objevit polojasno. Na většině území musíme počítat s občasným deštěm nebo přeháňkami, které budou v polohách nad 600 metrů, později nad 900 metrů, přecházet ve sněžení.
Teploty se budou v pondělí pohybovat mezi 7 a 12 °C, ovšem západní Čechy zůstanou chladnější s maximy kolem 4 až 7 °C. Noční minima klesnou na 6 až 2 °C, na západě až k nule. V Čechách může vítr v nárazech dosahovat rychlosti kolem 55 km/h, ale během večera začnou srážky od západu ustávat a oblačnost se začne částečně protrhávat.
Úterní den nabídne rozdílné podmínky pro historické země. Zatímco v Čechách bude většinou polojasno s ojedinělými přeháňkami, Morava a Slezsko zůstanou pod dekou oblačnosti s občasným deštěm. Sněhové vločky se mohou objevit už od 500 metrů nad mořem, v průběhu dne se hranice sněžení v Čechách zvedne nad 900 metrů.
V noci se může ochladit až na -2 °C, na západě Čech dokonce až k -4 °C. Denní teploty se pak plošně udrží v rozmezí 6 až 10 °C. Na horách, zejména v Beskydech, může napadnout až 6 cm nového sněhu, zatímco v nižších polohách bude srážek minimum.
Středa přinese mírné oteplení a denní maxima vyšplhají na 9 až 14 °C. Obloha bude převážně oblačná až polojasná, přičemž srážky se objeví už jen ojediněle, a to hlavně ve východní části republiky. Hranice sněžení se posune vysoko do hor nad 1000 metrů nad mořem.
Noci však zůstanou chladné, zejména v západní polovině Čech, kde teploty opět klesnou k -4 °C. Východní vítr bude foukat mírně s rychlostí do 7 m/s. Celkově bude středa přechodem k mnohem klidnějšímu a slunnějšímu charakteru počasí.
Čtvrtek se pak stane nejjasnějším dnem celého pracovního týdne. Meteorologové očekávají jasno až polojasno, pouze ráno se mohou ojediněle tvořit mlhy. Díky slunečnímu svitu teploty dále porostou a odpoledne naměříme příjemných 11 až 15 °C.
Srážky se ve čtvrtek neočekávají vůbec žádné. Noční teploty se budou stále pohybovat kolem bodu mrazu, konkrétně od +3 do -2 °C. Bude vát slabý, postupně mírný severovýchodní až východní vítr.
Pohled na závěr týdne slibuje pokračování převážně polojasného počasí. Od pátku do neděle se sice může ojediněle vyskytnout zvětšená oblačnost s přeháňkami, které budou na horách zpočátku sněhové, ale nepůjde o žádné plošné srážky. Rána mohou být doprovázena mlhami.
Teplotní trend zůstane stabilní s denními maximy mezi 9 a 14 °C. Noční teploty budou i nadále klesat k mírným mrazům kolem -3 °C. Celkově tak březnový týden po počáteční vlhkosti nabídne dostatek slunečných paprsků.
Běloruský prezident Alexandr Lukašenko v pátek oficiálně potvrdil, že jeho země zakoupila od Ruska nejmodernější raketové komplexy Orešnik. Tento krok představuje významný posun v obranné strategii Minsku a dále upevňuje vojenské spojenectví mezi oběma státy. Lukašenko zdůraznil, že nákup tohoto vysoce vyspělého systému byl umožněn především díky osobnímu přispění ruského prezidenta Vladimira Putina.
Zdroj: Libor Novák