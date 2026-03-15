Írán hrozí po Trumpově prohlášení další eskalací války

Napětí na Blízkém východě o víkendu prudce vzrostlo poté, co Írán pohrozil další eskalací válečného konfliktu. Teherán varoval, že se zaměří na jakékoli zařízení v regionu, které má vazby na Spojené státy. Tato reakce přišla poté, co americký prezident Donald Trump předpověděl, že „mnoho zemí“ vyšle své válečné lodě, aby podpořily americkou snahu o silové otevření Hormuzského průlivu.
Tato strategická vodní cesta, kterou proudí pětina světové ropy a plynu, je od začátku války pro námořní dopravu prakticky uzavřena. Trump prostřednictvím sociálních sítí vyzval země jako Čína, Francie, Japonsko, Jižní Korea či Velká Británie, aby se do operace zapojily. Podle něj by tyto státy, které jsou omezením dodávek přímo zasaženy, měly v koordinaci s USA zajistit bezpečnost a volný průchod průlivu.
Írán na probíhající ofenzivu odpovídá každodenními útoky na ropnou infrastrukturu v Perském zálivu i na cíle v Izraeli. V sobotu zasáhla salva balistických raket Spojené arabské emiráty, konkrétně emirát Fudžajra, který slouží jako globální centrum pro doplňování paliva lodí. Kvůli útokům musely být pozastaveny některé nakládky ropy a nad oblastí byl vidět hustý černý dým.
Íránský vojenský mluvčí vyzval obyvatele SAE, aby se evakuovali z přístavů a blízkosti amerických základen, které označil za „úkryty agresorů“. Diplomatický poradce prezidenta SAE Anvar Gargaš naopak prohlásil, že jeho země má plné právo bránit se této „teroristické agresi“. Zdůraznil však, že emiráty se stále snaží upřednostňovat rozum a hledají cestu ven z krize pro celý region.
Situace kolem íránského vývozního terminálu na ostrově Charg zůstává kritická. Trump v rozhovoru pro NBC News uvedl, že americké údery většinu zařízení na ostrově „totálně zdemolovaly“, a dodal, že by armáda mohla na místo udeřit ještě několikrát „jen tak pro radost“. Zatím sice podle svých slov ušetřil klíčovou ropnou infrastrukturu z důvodů „slušnosti“, ale varoval, že pokud bude Írán nadále blokovat Hormuzský průliv, toto rozhodnutí okamžitě přehodnotí.
Kromě amerických náletů pokračuje ve svých operacích i Izrael, jehož letectvo provedlo desítky náletů v centrálním Íránu. Při zásahu továrny v Isfahánu mělo podle místních agentur zahynout nejméně 15 lidí. Izraelská armáda uvádí, že jejím cílem je oslabit schopnost režimu odpalovat rakety a zasáhnout bezpečnostní složky, které konflikt přiživují.
Americký ministr obrany Pete Hegseth na tiskové konferenci prohlásil, že íránské vedení je v zoufalé situaci a skrývá se v podzemí. Zmínil také, že nový nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí byl při izraelském útoku zraněn a pravděpodobně znetvořen. Teherán zranění padesátiletého vůdce přiznal, ale trvá na tom, že nejsou vážná a jeho stav je stabilní.
Strategie Íránu podle analytiků spočívá v braní globální ekonomiky jako rukojmí, čímž chce vytvořit tlak na Trumpa k zastavení ofenzivy. Útoky na spojence USA a hrozba cenou ropy až 150 dolarů za barel mají za cíl vyčerpat mezinárodní společenství. I přes ztrátu některých vysokých představitelů se zdá, že íránský režim zůstává jednotný a připravený na dlouhotrvající střet.
Bezpečnostní situace se zhoršuje i v sousedním Iráku, kde americké velvyslanectví v Bagdádu vyzvalo všechny občany USA k okamžitému opuštění země. Důvodem byl noční raketový útok na budovu ambasády a zvýšené riziko ze strany milic napojených na Írán. V samotném Íránu se počet obětí odhaduje na stovky až tisíce, zatímco v Libanonu humanitární krize vyhnala z domovů přes 850 tisíc lidí.
Donald Trump zatím odmítá uvést konkrétní datum, kdy by mohly boje skončit, a tvrdí, že operace potrvá tak dlouho, jak bude nutné. Odborníci se však domnívají, že se bude snažit o brzké ukončení konfliktu, aby zabránil plnohodnotné světové ekonomické krizi. Ta by totiž kvůli rostoucím cenám paliv mohla vyvolat značnou nespokojenost mezi americkými voliči.
před 14 minutami
Írán hrozí po Trumpově prohlášení další eskalací války
před 1 hodinou
Íránský lídr Modžtaba Chameneí podle Trumpa možná vůbec nežije
před 2 hodinami
Aktualizováno včera
včera
včera
včera
včera
včera
včera
včera
včera
včera
včera
včera
včera
včera
13. března 2026 21:22
13. března 2026 21:16
13. března 2026 19:51
USA pošlou na Blízký východ 2500 mariňáků námořní pěchoty
Spojené státy se rozhodly k výraznému posílení své vojenské přítomnosti na Blízkém východě. Ministr obrany Pete Hegseth v pátek večer schválil vyslání expediční jednotky námořní pěchoty čítající přibližně 2 500 mariňáků. Toto rozhodnutí přichází v reakci na stupňující se íránské útoky na civilní plavidla v oblasti strategického Hormuzského průlivu.
Zdroj: Libor Novák