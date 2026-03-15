Írán hrozí po Trumpově prohlášení další eskalací války

Libor Novák

15. března 2026 9:39

Írán
Írán Foto: Depositphotos

Napětí na Blízkém východě o víkendu prudce vzrostlo poté, co Írán pohrozil další eskalací válečného konfliktu. Teherán varoval, že se zaměří na jakékoli zařízení v regionu, které má vazby na Spojené státy. Tato reakce přišla poté, co americký prezident Donald Trump předpověděl, že „mnoho zemí“ vyšle své válečné lodě, aby podpořily americkou snahu o silové otevření Hormuzského průlivu.

Tato strategická vodní cesta, kterou proudí pětina světové ropy a plynu, je od začátku války pro námořní dopravu prakticky uzavřena. Trump prostřednictvím sociálních sítí vyzval země jako Čína, Francie, Japonsko, Jižní Korea či Velká Británie, aby se do operace zapojily. Podle něj by tyto státy, které jsou omezením dodávek přímo zasaženy, měly v koordinaci s USA zajistit bezpečnost a volný průchod průlivu.

Írán na probíhající ofenzivu odpovídá každodenními útoky na ropnou infrastrukturu v Perském zálivu i na cíle v Izraeli. V sobotu zasáhla salva balistických raket Spojené arabské emiráty, konkrétně emirát Fudžajra, který slouží jako globální centrum pro doplňování paliva lodí. Kvůli útokům musely být pozastaveny některé nakládky ropy a nad oblastí byl vidět hustý černý dým.

Íránský vojenský mluvčí vyzval obyvatele SAE, aby se evakuovali z přístavů a blízkosti amerických základen, které označil za „úkryty agresorů“. Diplomatický poradce prezidenta SAE Anvar Gargaš naopak prohlásil, že jeho země má plné právo bránit se této „teroristické agresi“. Zdůraznil však, že emiráty se stále snaží upřednostňovat rozum a hledají cestu ven z krize pro celý region.

Situace kolem íránského vývozního terminálu na ostrově Charg zůstává kritická. Trump v rozhovoru pro NBC News uvedl, že americké údery většinu zařízení na ostrově „totálně zdemolovaly“, a dodal, že by armáda mohla na místo udeřit ještě několikrát „jen tak pro radost“. Zatím sice podle svých slov ušetřil klíčovou ropnou infrastrukturu z důvodů „slušnosti“, ale varoval, že pokud bude Írán nadále blokovat Hormuzský průliv, toto rozhodnutí okamžitě přehodnotí.

Kromě amerických náletů pokračuje ve svých operacích i Izrael, jehož letectvo provedlo desítky náletů v centrálním Íránu. Při zásahu továrny v Isfahánu mělo podle místních agentur zahynout nejméně 15 lidí. Izraelská armáda uvádí, že jejím cílem je oslabit schopnost režimu odpalovat rakety a zasáhnout bezpečnostní složky, které konflikt přiživují.

Americký ministr obrany Pete Hegseth na tiskové konferenci prohlásil, že íránské vedení je v zoufalé situaci a skrývá se v podzemí. Zmínil také, že nový nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí byl při izraelském útoku zraněn a pravděpodobně znetvořen. Teherán zranění padesátiletého vůdce přiznal, ale trvá na tom, že nejsou vážná a jeho stav je stabilní.

Strategie Íránu podle analytiků spočívá v braní globální ekonomiky jako rukojmí, čímž chce vytvořit tlak na Trumpa k zastavení ofenzivy. Útoky na spojence USA a hrozba cenou ropy až 150 dolarů za barel mají za cíl vyčerpat mezinárodní společenství. I přes ztrátu některých vysokých představitelů se zdá, že íránský režim zůstává jednotný a připravený na dlouhotrvající střet.

Bezpečnostní situace se zhoršuje i v sousedním Iráku, kde americké velvyslanectví v Bagdádu vyzvalo všechny občany USA k okamžitému opuštění země. Důvodem byl noční raketový útok na budovu ambasády a zvýšené riziko ze strany milic napojených na Írán. V samotném Íránu se počet obětí odhaduje na stovky až tisíce, zatímco v Libanonu humanitární krize vyhnala z domovů přes 850 tisíc lidí.

Donald Trump zatím odmítá uvést konkrétní datum, kdy by mohly boje skončit, a tvrdí, že operace potrvá tak dlouho, jak bude nutné. Odborníci se však domnívají, že se bude snažit o brzké ukončení konfliktu, aby zabránil plnohodnotné světové ekonomické krizi. Ta by totiž kvůli rostoucím cenám paliv mohla vyvolat značnou nespokojenost mezi americkými voliči.

před 1 hodinou

Íránský lídr Modžtaba Chameneí podle Trumpa možná vůbec nežije

Hormuzský průliv

Země vyšlou k Hormuzskému průlivu válečné lodě, prohlásil Trump. Je zavřený jen pro USA a Izrael, reaguje Írán

Prezident Donald Trump v sobotu prohlásil, že Spojené státy nebudou při znovuotevření Hormuzského průlivu postupovat osamoceně. Podle jeho slov se k americkým silám připojí i „další země“, které vyšlou své válečné lodě, aby společně zajistily bezpečnost této strategické námořní cesty. Trump ve svém příspěvku na síti Truth Social vyjádřil naději, že mezi těmito spojenci budou Čína, Francie, Japonsko, Jižní Korea či Velká Británie.
Íránský ostrov Charg

Útok na Charg je zlomovým bodem války. Američané se jej mohou pokusit obsadit

Ostrov Charg, malý korálový výběžek v Perském zálivu, se v sobotu stal středobodem globální pozornosti. Přestože svou rozlohou nedosahuje ani třetiny plochy Manhattanu, pro Írán představuje nepostradatelnou ekonomickou tepnu. Skrze jeho terminály totiž proudí zhruba 90 % veškerého íránského vývozu ropy, což z něj činí strategický cíl nejvyšší priority.

Írán Hormuzský průliv

před 14 minutami

Modžtaba Chámeneí

Íránský lídr Modžtaba Chameneí podle Trumpa možná vůbec nežije

Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro stanici NBC zpochybnil, zda je nový íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí vůbec naživu. Modžtaba, který je synem zabitého předchozího vůdce ajatolláha Alího Chameneího, se totiž od svého jmenování před téměř týdnem neobjevil na veřejnosti. Svět i samotní Íránci zatím marně čekají, až spatří jeho tvář nebo uslyší jeho hlas v televizi.

před 2 hodinami

Aktualizováno včera

Modžtaba Chámeneí

„Důkaz jeho výjimečnosti.“ Jak Írán prodává lidu fakt, že Modžtabu Chámeneího nikdo neviděl?

Už je to téměř týden, co byl Modžtaba Chameneí jmenován novým nejvyšším vůdcem Íránu, přesto zůstává pro veřejnost i pro celý svět neviditelnou postavou. Zatímco země čelí vojenské konfrontaci se Spojenými státy a Izraelem, Íránci svého nového vůdce dosud nespatřili ani neslyšeli jeho hlas. Jediným náznakem jeho působení bylo sáhodlouhé prohlášení, které za něj ve čtvrtek přečetl hlasatel ve státní televizi.

Íránský ostrov Charg

Útok na Charg je zlomovým bodem války. Američané se jej mohou pokusit obsadit

Ostrov Charg, malý korálový výběžek v Perském zálivu, se v sobotu stal středobodem globální pozornosti. Přestože svou rozlohou nedosahuje ani třetiny plochy Manhattanu, pro Írán představuje nepostradatelnou ekonomickou tepnu. Skrze jeho terminály totiž proudí zhruba 90 % veškerého íránského vývozu ropy, což z něj činí strategický cíl nejvyšší priority.

Íránský ostrov Charg

USA zasáhly korunní klenot Íránu. Podnikly masivní nálety na ostrov Charg

Konflikt na Blízkém východě, který trvá již třetí týden, vstoupil do své dosud nejnebezpečnější fáze. Americké síly v noci na sobotu provedly masivní nálety na íránský ostrov Charg, který je považován za „korunní klenot“ íránské ekonomiky. Tento malý ostrov v Perském zálivu totiž slouží jako hlavní terminál pro export ropy a prochází jím více než 90 % veškerého íránského vývozu suroviny.

Ebrahím Azízí

Teherán označil Ukrajinu za „legitimní válečný cíl“ pro íránské síly

Íránští představitelé vyslali Kyjevu ostré varování, které dále eskaluje napětí v souvislosti s probíhajícím konfliktem na Blízkém východě. Ebrahím Azízí, předseda parlamentního výboru pro národní bezpečnost a zahraniční politiku, prohlásil, že se celá Ukrajina stala „legitimním válečným cílem“ pro íránské síly. Podle Teheránu se země aktivně zapojila do války tím, že poskytla Izraeli své technologie a experty na boj proti bezpilotním letounům.

Hormuzský průliv

Írán umožnil indickým lodím přeplout přes Hormuzský průliv

Hormuzský průliv, klíčová tepna světové energetiky, zažívá v posledních hodinách dramatický vývoj, který v sobě mísí nečekaná diplomatická gesta i hrozbu totální námořní války. Íránský velvyslanec v Indii Mohammad Fathalí v sobotu oznámil, že Teherán umožnil některým indickým plavidlům bezpečný průjezd touto strategickou cestou. Jde o vzácnou výjimku v jinak neprodyšné blokádě, kterou Írán zavedl po zahájení masivního amerického a izraelského bombardování.

Izraelská armáda, ilustrační fotografie

Tři fáze útoku na Írán. První se spojencům nepodařila, USA a Izrael jsou na prahu třetí

Válka proti Íránu a jeho spojencům se v současné fázi změnila v testovací pole dvou soupeřících konceptů vojenské eskalace. Zatímco Spojené státy a Izrael sázejí na technologickou převahu, Teherán kontruje strategií, která se snaží konflikt rozšířit geograficky i ekonomicky. Tento vývoj vytváří pro obě strany nebezpečnou past, kdy se útočník může nechat vtáhnout do mnohem složitějšího a nákladnějšího střetu, než se původně předpokládalo.

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump zjišťuje, že z Íránu už nelze vycouvat. Válku skončím, až to ucítím v kostech, prohlašuje nově

Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro stanici Fox News Radio odmítl upřesnit časový harmonogram probíhajícího vojenského konfliktu v Íránu. Prohlásil, že boje skončí ve chvíli, kdy to on sám „ucítí v kostech“. Přestože vyjádřil přesvědčení, že válka nebude trvat dlouho, naznačil, že konečné rozhodnutí o jejím závěru závisí na jeho osobním úsudku.

Íránské drony revolučních gard během cvičení v říjnu 2023.

Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie a Katar opět sestřelovaly íránské rakety a drony

Ozbrojené útoky proti spojencům Spojených států v Perském zálivu i nadále pokračují. Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie oznámily, že v sobotu v brzkých ranních hodinách místního času zaznamenaly na svém území úspěšné sestřely útočných prostředků. Bahrajnské úřady v souvislosti s přetrvávajícími íránskými údery v celém regionu naléhavě vyzvaly své obyvatele, aby si vyhledali bezpečný úkryt.

Počasí o víkendu rozdělí Českou republiku napůl

Víkendové počasí přinese do Česka výrazné rozdíly mezi východem a západem území, přičemž sobota bude pocitově mnohem teplejší než neděle. Během sobotního dne očekávají meteorologové převážně oblačno až zataženo. Morava a Slezsko si však zpočátku užijí polojasnou až jasnou oblohu, než se i zde začne během odpoledne projevovat přibývání oblačnosti.

Carina Edlingerová

Hrdinky z paralympiády. Edlingerová se postarala o první zlato pro Česko po 24 letech, Bubeníčková po dvou stříbrech bere i bronz

Česká paralympijská výprava zažívá jednu z nejúspěšnějších paralympiád, o což se v těchto dnech postarala především dvojice reprezentantek Carina Edlingerová a Simona Bubeníčková. Prvně jmenovaná paralympionička ke svému stříbru ze sprintu přidala biatlonistka v pátek první zlatou paralympijskou medaili po dlouhých 24 letech pro českou výpravu. Stalo se tak v parabiatlonové stíhačce, kde se neztratila ani druhá česká biatlonistka Bubeníčková. Ta nakonec v tomto závodě získala bronz a navázala tak na svá dvě stříbra, která na této paralympiádě, jež obdržela za své výkony v biatlonovém individuálním závodě a v běžeckém desetikilometrovém závodě.

Čína

Příprava invaze na Tchaj-Wan? Podivné formace čínských rybářských člunů nedokáží vysvětlit ani experti

Východočínské moře se v posledních měsících stalo dějištěm neobvyklých manévrů, které vyvolávají vážné obavy bezpečnostních expertů po celém světě. Tisíce čínských rybářských člunů se zde shromažďují v přesných geometrických útvarech, což podle analytiků není náhodný jev ani důsledek bohatého úlovku. Tato koordinovaná aktivita je interpretována jako nácvik Pekingu na potenciální regionální konflikt, zejména v souvislosti s dlouhodobým napětím kolem Tchaj-wanu.

USA pošlou na Blízký východ 2500 mariňáků námořní pěchoty

Spojené státy se rozhodly k výraznému posílení své vojenské přítomnosti na Blízkém východě. Ministr obrany Pete Hegseth v pátek večer schválil vyslání expediční jednotky námořní pěchoty čítající přibližně 2 500 mariňáků. Toto rozhodnutí přichází v reakci na stupňující se íránské útoky na civilní plavidla v oblasti strategického Hormuzského průlivu.

Zdroj: Libor Novák

