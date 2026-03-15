Izraelská armáda oznámila, že zahájila vlnu rozsáhlých úderů napříč západním Íránem

Izraelské obranné síly (IDF) oznámily, že zahájily vlnu rozsáhlých úderů napříč západním Íránem. Podle prohlášení na sociální síti X se armáda zaměřuje na infrastrukturu tamního režimu. Tato ofenziva však v posledních dvou týdnech přinesla i řadu civilních obětí, což vyvolává rostoucí znepokojení mezinárodního společenství.
Jedním z posledních tragických incidentů byl společný útok Izraele a USA na továrnu v Isfahánu v centrálním Íránu. Podle polooficiální agentury Fars zahynulo nejméně patnset lidí. Rakety zasáhly areál v době, kdy byli uvnitř dělníci vyrábějící ohřívače a chladničky, což podtrhuje dopady bojů na civilní objekty.
Situace je kritická také v sousedních zemích Perského zálivu, které čelí odvetným útokům z íránské strany. Spojené arabské emiráty ohlásily v neděli ráno další raketový útok a v Bahrajnu se rozezněly sirény varující před hrozícím náletem. Saúdská Arábie zase oznámila, že její systémy zneškodnily deset dronů směřujících na Rijád a východní části království.
Prezident Donald Trump v rozhovoru pro NBC News vyjádřil překvapení nad tím, že Írán cílí právě na tyto spojence v Zálivu. Označil tyto země za vynikající partnery a uvedl, že se staly terčem palby zcela zbytečně. Navzdory pokračujícím útokům se však v emirátech podařilo obnovit nakládku ropy v klíčovém terminálu, který o víkendu zasáhl požár.
Válečný konflikt má drtivý dopad i na Libanon. Tamní ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že od začátku bojů zahynulo již 826 lidí, z toho přes sto dětí a desítky žen. Zvláště tragická je situace zdravotníků – při izraelském náletu na kliniku v jižním městě Burj Qalaouiya dnes ráno zemřelo dvanáct členů personálu.
Mezinárodní společenství nyní zvažuje Trumpův požadavek na vyslání válečných lodí k zajištění Hormuzského průlivu. Prezidentská kancelář v Jižní Koreji potvrdila, že o této „týmové spolupráci“ s USA jedná a rozhodne se po pečlivém zvážení situace. Cílem má být silové znovuotevření této klíčové námořní cesty.
Samotný Donald Trump se k rychlému míru staví skepticky. V televizi NBC prohlásil, že ačkoli íránský režim o dohodu stojí, její podmínky zatím nejsou pro americkou stranu dostatečně dobré. Tím v podstatě vyloučil možnost, že by se boje podařilo zastavit v horizontu několika málo dní.
Nepokoje v regionu ochromily i významné sportovní události. Vedení Formule 1 bylo nuceno zrušit dubnové Velké ceny Bahrajnu a Saúdské Arábie. Rozhodnutí zrušit závody plánované na polovinu dubna jen potvrzuje, jak hluboká a rozsáhlá je současná krize na celém Blízkém východě.
Běžný život v oblasti je prakticky zastaven a pozornost světa se upírá k tomu, zda se podaří zabránit další eskalaci. Zatímco armády hlásí ničení strategických cílů, humanitární organizace upozorňují na rostoucí počet nevinných obětí v ulicích měst a výrobních halách.
Související
Izraelská armáda , Izrael , Írán
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Počasí o víkendu rozdělí Českou republiku napůl
13. března 2026 21:22
Zdroj: David Holub