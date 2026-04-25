Izraelská armáda příměří nerespektuje. Dál likviduje bojovníky Hizballáhu

Izraelská armáda (IDF) oznámila, že během uplynulého víkendu zlikvidovala v jižním Libanonu celkem 15 bojovníků hnutí Hizballáh. K těmto incidentům došlo navzdory faktu, že příměří mezi Izraelem a Libanonem bylo nedávno prodlouženo o další tři týdny. Bezpečnostní situace v oblasti se tak opět vyostřuje a vyvolává obavy o stabilitu dohodnutého klidu zbraní.
Podle oficiálního prohlášení IDF na sociálních sítích byli tři členové Hizballáhu zabiti v jižním Libanonu ve chvíli, kdy cestovali v dodávce naložené zbraněmi. Armáda sice nespecifikovala přesnou lokalitu tohoto útoku, potvrdila však, že zásah byl součástí operací zaměřených na eliminaci ozbrojených složek v regionu.
Další incident se odehrál v hloubi libanonského území, v oblasti obsazené izraelskými jednotkami, kterou armáda označuje jako „předsunutou linii obrany“ neboli žlutou linii. Zde byl zabit příslušník Hizballáhu jedoucí na motocyklu. Není přitom zcela jasné, zda tyto úmrtí souvisejí s informacemi libanonských médií o útocích na nákladní auto a motocykl v jiholibanonském městě Yohmor al-Shaqif v okrese Nabatieh.
V oblasti kolem řeky Litani pak izraelské letectvo provedlo nálet, při kterém zahynuli další dva členové hnutí. Izraelská strana tento krok zdůvodnila tím, že tito ozbrojenci představovali přímou hrozbu pro izraelské síly operující v jižním Libanonu. Celkově IDF uvádí, že k likvidaci patnácti ozbrojenců došlo během pátku a soboty.
Zatímco Izrael informuje o vojenských úspěších, libanonské ministerstvo zdravotnictví hlásí civilní oběti. Jen za včerejší den mělo při izraelských náletech na jihu země zahynout šest lidí. Libanonská národní tisková agentura rovněž potvrdila čtyři mrtvé po útocích v již zmíněném městě Yohmor al-Shaqif, kde se terčem stala vozidla.
Kromě pozemních operací a cílených náletů hlásí libanonská strana také dělostřelecké ostřelování a zvýšenou aktivitu bezpilotních letounů. Ostřelování bylo zaznamenáno v pohraničním městě Houla a v obcích Qantara a al-Qusayr v okrese Marjayoun. Údery zasáhly také přístavní město Tyros a drony byly spatřeny nad vesnicemi v oblasti Zahrani.
Napětí se vystupňovalo i na opačné straně hranice, když IDF detekovala dva raketové útoky vypálené z jižního Libanonu směrem na severní Izrael. Sirény se rozezněly ve městech Manara, Margaliot a Misgav Am. Jednu z raket se izraelské obraně podařilo úspěšně zneškodnit, zatímco druhá dopadla do neobydlené oblasti, aniž by způsobila jakákoliv zranění.
Izraelská armáda označila tyto raketové útoky za flagrantní porušení dohody o příměří ze strany Hizballáhu. Boje mezi oběma stranami v posledních dnech výrazně nabraly na intenzitě, což signalizuje zhoršení bezpečnostní situace. Tento vývoj vážně ohrožuje příměří, jehož prodloužení ve čtvrtek podpořil i Donald Trump.
Souběžně s těmito boji probíhá i diplomatická aktivita v širším regionu. Íránský ministr zahraničí Abbás Araghčí podle zpráv opustil Islámábád po jednání s pákistánskými představiteli. Zatímco regionální mocnosti jednají o politickém řešení, situace přímo na hranicích zůstává kritická a hrozí rozpadem křehkého klidu, který měl v oblasti zavládnout.
Zatímco na špici tabulky anglické Premier League zdaleka není šest kol před koncem sezóny nic jasného, ve spodku je už alespoň o jednom o sestupujícím rozhodlo. Je jím dlouhodobě skomírající Wolverhamtpon, o čemž rozhodla nejen jeho prohra 0:3 s Leedsem, ale i pondělní bezbranková remíza West Hamu s Crystal Palace. Zůstane tak beznadějně poslední a nic se na tom nezmění. Tuto zprávu dost možná nepřivítalo příliš mnoho českých fanoušků, jelikož právě za Wolverhampton nastupuje kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí.
