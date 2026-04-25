Izraelská armáda příměří nerespektuje. Dál likviduje bojovníky Hizballáhu

Libor Novák

25. dubna 2026 19:48

Izraelská armáda Foto: Israel Defense Forces

Izraelská armáda (IDF) oznámila, že během uplynulého víkendu zlikvidovala v jižním Libanonu celkem 15 bojovníků hnutí Hizballáh. K těmto incidentům došlo navzdory faktu, že příměří mezi Izraelem a Libanonem bylo nedávno prodlouženo o další tři týdny. Bezpečnostní situace v oblasti se tak opět vyostřuje a vyvolává obavy o stabilitu dohodnutého klidu zbraní.

Podle oficiálního prohlášení IDF na sociálních sítích byli tři členové Hizballáhu zabiti v jižním Libanonu ve chvíli, kdy cestovali v dodávce naložené zbraněmi. Armáda sice nespecifikovala přesnou lokalitu tohoto útoku, potvrdila však, že zásah byl součástí operací zaměřených na eliminaci ozbrojených složek v regionu.

Další incident se odehrál v hloubi libanonského území, v oblasti obsazené izraelskými jednotkami, kterou armáda označuje jako „předsunutou linii obrany“ neboli žlutou linii. Zde byl zabit příslušník Hizballáhu jedoucí na motocyklu. Není přitom zcela jasné, zda tyto úmrtí souvisejí s informacemi libanonských médií o útocích na nákladní auto a motocykl v jiholibanonském městě Yohmor al-Shaqif v okrese Nabatieh.

V oblasti kolem řeky Litani pak izraelské letectvo provedlo nálet, při kterém zahynuli další dva členové hnutí. Izraelská strana tento krok zdůvodnila tím, že tito ozbrojenci představovali přímou hrozbu pro izraelské síly operující v jižním Libanonu. Celkově IDF uvádí, že k likvidaci patnácti ozbrojenců došlo během pátku a soboty.

Zatímco Izrael informuje o vojenských úspěších, libanonské ministerstvo zdravotnictví hlásí civilní oběti. Jen za včerejší den mělo při izraelských náletech na jihu země zahynout šest lidí. Libanonská národní tisková agentura rovněž potvrdila čtyři mrtvé po útocích v již zmíněném městě Yohmor al-Shaqif, kde se terčem stala vozidla.

Kromě pozemních operací a cílených náletů hlásí libanonská strana také dělostřelecké ostřelování a zvýšenou aktivitu bezpilotních letounů. Ostřelování bylo zaznamenáno v pohraničním městě Houla a v obcích Qantara a al-Qusayr v okrese Marjayoun. Údery zasáhly také přístavní město Tyros a drony byly spatřeny nad vesnicemi v oblasti Zahrani.

Napětí se vystupňovalo i na opačné straně hranice, když IDF detekovala dva raketové útoky vypálené z jižního Libanonu směrem na severní Izrael. Sirény se rozezněly ve městech Manara, Margaliot a Misgav Am. Jednu z raket se izraelské obraně podařilo úspěšně zneškodnit, zatímco druhá dopadla do neobydlené oblasti, aniž by způsobila jakákoliv zranění.

Izraelská armáda označila tyto raketové útoky za flagrantní porušení dohody o příměří ze strany Hizballáhu. Boje mezi oběma stranami v posledních dnech výrazně nabraly na intenzitě, což signalizuje zhoršení bezpečnostní situace. Tento vývoj vážně ohrožuje příměří, jehož prodloužení ve čtvrtek podpořil i Donald Trump.

Souběžně s těmito boji probíhá i diplomatická aktivita v širším regionu. Íránský ministr zahraničí Abbás Araghčí podle zpráv opustil Islámábád po jednání s pákistánskými představiteli. Zatímco regionální mocnosti jednají o politickém řešení, situace přímo na hranicích zůstává kritická a hrozí rozpadem křehkého klidu, který měl v oblasti zavládnout.

před 12 hodinami

Trump poslal Witkoffa a Kushnera do Pákistánu, aby se pokusili obnovit jednání s Íránem

F-16 Israel Defense Forces

Izraelská armáda mohutně útočí v Libanonu. Žádné příměří neplatí, tvrdí Netanjahu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu rezolutně prohlásil, že v Libanonu žádné příměří neplatí. Přestože v úterý večer vstoupil v platnost klid zbraní v širší válce s Íránem, Netanjahu zdůraznil, že izraelská armáda bude pokračovat v útocích na Hizballáh „plnou silou“. Tento postoj potvrdily i čerstvé nálety na cíle, které Izrael označil za odpalovací zařízení hnutí v hustě obydlených oblastech.
Válka v Izraeli

Příměří zahrnuje i Libanon, tvrdí Pákistán. Na ten se nevztahuje, míní izraelská armáda a pokračuje v útocích

Navzdory vyhlášenému dvoutýdennímu příměří mezi Spojenými státy a Íránem zůstává situace na Blízkém východě napjatá a nepřehledná. Izraelská armáda (IDF) oficiálně oznámila, že i přes zastavení přímých úderů na íránské území hodlá pokračovat v intenzivních bojových a pozemních operacích v Libanonu. Jejím hlavním cílem zůstává militantní hnutí Hizballáh, které se těší podpoře Teheránu.

Orbán poslancem nebude. Vzdal se svého mandátu

Odcházející premiér Viktor Orbán oznámil zásadní změnu ve své politické dráze poté, co ve volbách získala strana Tisza dvoutřetinovou většinu. V sobotu odpoledne prostřednictvím videozáznamu informoval veřejnost o svém rozhodnutí vzdát se poslaneckého mandátu. Zdůraznil, že se nyní hodlá plně soustředit na práci v čele strany Fidesz a na její budoucí směřování.

Macron s politikou nadobro končí. Oznámil definitivní odchod

Emmanuel Macron učinil během své nedávné návštěvy Kypru zásadní prohlášení týkající se jeho politické budoucnosti. Prezident, který je v čele Francie již téměř deset let, veřejně oznámil, že po svém odchodu z Elysejského paláce v roce 2027 s politikou nadobro končí a definitivně tuto životní kapitolu uzavře.

40 let od Černobylu: Sarkofág potřebuje kvůli Rusku opravu za půl miliardy eur. Jinak hrozí další katastrofa

Čtyřicet let po nejhorší jaderné katastrofě v dějinách lidstva zůstává Černobyl místem, kterému znovu hrozí nebezpečí. Jakmile opustíte vyznačenou cestu v blízkosti jaderné elektrárny, dozimetr připnutý na hrudi začne tikat znatelně rychleji. Je to neviditelná hranice mezi relativně čistou půdou a kontaminovaným územím, kde se příroda pomalu zmocňuje opuštěných staveb.

Trump musí válku v Íránu ukončit do května. Co bude pak nikdo neví

Válka v Íránu se nezadržitelně blíží k šedesátidennímu limitu, který stanovuje americké právo pro vojenské operace vedené bez souhlasu Kongresu. Podle takzvané Rezoluce o válečných pravomocech (War Powers Resolution) vychází tento termín na 1. května. Trumpova administrativa zatím o žádný souhlas nepožádala a budoucnost konfliktu je tak nejistá.

Turek se omluvil úředníkům za slova o parazitech a deratizaci. Podle politologů je hlupák a Motoristé školka

Filip Turek, vládní zmocněnec pro Green Deal, se v sobotním diskusním pořadu televize Nova omluvil úředníkům za svá nedávná vyjádření o parazitech a nutné deratizaci. Zdůraznil, že jeho slova nebyla mířena na řadové pracovníky ministerstev. Podle jeho vysvětlení se omluva týká všech, kteří si jeho dřívější prohlášení vyložili jako útok na svou osobu.

Přibyl přijal funkci arcibiskupa. Mezi hosty nechyběl prezident a politici

V pražské katedrále svatého Víta na Pražském hradě se v sobotu dopoledne odehrála historická událost, která přilákala stovky významných hostů. Slavnostní liturgie, zahájená v jedenáct hodin, se stala dějištěm uvedení do úřadu nového pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla. Celý obřad provázela vznešená atmosféra podtržená zvukem největšího českého zvonu Zikmunda.

Trump poslal k Íránu třetí letadlovou loď

Americká armáda potvrdila, že do oblasti Blízkého východu dorazila v pořadí již třetí letadlová loď. Podle vojenských analytiků jde o nejvyšší počet amerických plavidel této třídy nasazených v regionu za posledních více než dvacet let. Tento krok přichází v době, kdy napětí mezi Washingtonem a Teheránem neustále roste.

Trump poslal Witkoffa a Kushnera do Pákistánu, aby se pokusili obnovit jednání s Íránem

Prezident Donald Trump vysílá své blízkovýchodní vyjednavače Steva Witkoffa a Jareda Kushnera do Pákistánu, aby se pokusili obnovit jednání o ukončení války s Íránem. Tato válka trvá již téměř osm týdnů a Bílý dům potvrdil, že cílem mise je setkání s íránským ministrem zahraničí Abbásem Araghčím v Islámábádu. Administrativa vyjádřila naději, že se podaří vést produktivní rozhovor a posunout vyjednávání směrem k dohodě.

Bořil zná trest za výstup vůči sudímu. Slavii po zbytek sezóny nepomůže

U Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) se po týdnu opět řešil další prohřešek, jehož autorem byl slávistický fotbalista. Zatímco minule byl v centru pozornosti útočník Tomáš Chorý kvůli údajnému plivnutí na plzeňského Sampsona Dweha, tento čtvrtek dorazil na slyšení jeho spoluhráč Jan Bořil. V závěru posledního ligového zápasu v Hradci Králové ztratil nervy a vyhrožoval coby smyslu zbavený rozhodčímu Daliboru Černému. Ten mu dal druhou žlutou a následně červenou kartu. Oproti Chorému, který od disciplinárky odešel jen s jednozápasovým trestem, byl trest pro Bořila vyměřen na sedm zápasů. Slavii tak v boji o titul již nepomůže.

Prezident Trump promluvil na společném zasedání Kongresu

Trump uzemnil prince Harryho, snažil se radit Američanům

Princ Harry překvapivě zavítal na válkou zmítanou Ukrajinu, odkud se rozhodl radit americkému prezidentovi. Donald Trump si to ale nenechal líbit. Šéf Bílého domu prohlásil, že je větším mluvčím Britů než Harry, upozornila BBC. 

Wolverhampton má jistý sestup z Premier League. Zůstane Krejčí, nebo ho zlanaří PSG?

Zatímco na špici tabulky anglické Premier League zdaleka není šest kol před koncem sezóny nic jasného, ve spodku je už alespoň o jednom o sestupujícím rozhodlo. Je jím dlouhodobě skomírající Wolverhamtpon, o čemž rozhodla nejen jeho prohra 0:3 s Leedsem, ale i pondělní bezbranková remíza West Hamu s Crystal Palace. Zůstane tak beznadějně poslední a nic se na tom nezmění. Tuto zprávu dost možná nepřivítalo příliš mnoho českých fanoušků, jelikož právě za Wolverhampton nastupuje kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí.

