Izraelská armáda mohutně útočí v Libanonu. Žádné příměří neplatí, tvrdí Netanjahu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu rezolutně prohlásil, že v Libanonu žádné příměří neplatí. Přestože v úterý večer vstoupil v platnost klid zbraní v širší válce s Íránem, Netanjahu zdůraznil, že izraelská armáda bude pokračovat v útocích na Hizballáh „plnou silou“. Tento postoj potvrdily i čerstvé nálety na cíle, které Izrael označil za odpalovací zařízení hnutí v hustě obydlených oblastech.
Netanjahuovo prohlášení přišlo krátce poté, co americký prezident Donald Trump veřejně vyzval k větší zdrženlivosti v Libanonu, aby nedošlo k ohrožení chystaných diplomatických jednání. Navzdory pokračujícím útokům však americké ministerstvo zahraničí oznámilo, že zástupci Izraele a Libanonu by se měli příští týden sejít k přímým rozhovorům ve Washingtonu. Hlavním tématem má být odzbrojení Hizballáhu, i když Libanon trvá na tom, že rozhovory mohou začít až po úplném zastavení palby.
Humanitární situace v Libanonu je kritická, během prvních 24 hodin po vyhlášení íránského příměří zahynulo při izraelském bombardování přes 300 lidí. Útoky s použitím těžké munice v obydlených čtvrtích vyvolaly vlnu pobouření u mezinárodních organizací, včetně Červeného kříže. Tato eskalace vážně ohrožuje pákistánské mírové úsilí, které mělo ukončit širší konflikt započatý koncem února.
Írán na izraelské údery reagoval varováním, že pokud bude bombardování Libanonu pokračovat, znovu uzavře strategický Hormuzský průliv. Íránský prezident Masúd Pezeškiján označil vyjednávání za nesmyslná ve chvíli, kdy Izrael nadále útočí na libanonský lid. Zároveň nový nejvyšší vůdce Íránu Modžtaba Chameneí vzkázal, že Teherán si sice válku s USA a Izraelem nepřeje, ale bude nekompromisně bránit práva celého „frontu odporu“.
V diplomatických kruzích panuje zmatek ohledně toho, na jaká území se vlastně dohodnuté příměří vztahuje. Zatímco Pákistán jako zprostředkovatel tvrdí, že Libanon byl součástí dohody, Trump a Netanjahu shodně tvrdí, že se klid zbraní na Hizballáh nevztahuje. Americký viceprezident JD Vance tento rozpor označil za „oprávněné nedorozumění“, což však vyvolalo kritiku ze strany některých diplomatů, kteří Washington obviňují z nedůslednosti.
Spojenci USA, včetně Velké Británie, Evropské unie, Kanady a Japonska, v společném prohlášení vyzvali k plošnému dodržování příměří včetně Libanonu. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová zdůraznila, že právo na sebeobranu neospravedlňuje tak masivní destrukci civilních oblastí. Francouzský ministr zahraničí označil izraelské údery za nepřijatelné a jeho britská kolegyně varovala před destabilizací celého regionu.
Klíčovým bodem stability zůstává Hormuzský průliv, kterým protéká pětina světové produkce ropy a plynu. Od vyhlášení příměří jím však projelo méně než deset procent obvyklého množství lodí, zatímco v Perském zálivu zůstává uvězněno zhruba 1400 plavidel. Nejistota na trhu vede k tomu, že cena ropy se opět začíná šplhat k hranici 100 dolarů za barel.
Budoucnost mírového procesu nyní visí na vlásku a závisí na sobotních rozhovorech v Islámábádu. Trump prostřednictvím sociálních sítí pohrozil obnovením amerických útoků, pokud Írán plně neotevře námořní cesty a neustoupí v jaderné otázce. Mezitím se pákistánská metropole uzavírá pod přísným bezpečnostním dohledem a očekává příjezd delegací, které mají rozhodnout o dalším směřování konfliktu.
Související
Netanjahu promluvil o útoku na íránské ropné pole. Jednali jsme sami, řekl
Jak se zbavit závislosti na Hormuzském průlivu? Netanjahu navrhuje vybudování potrubí přes Arabský poloostrov
před 41 minutami
Izraelská armáda mohutně útočí v Libanonu. Žádné příměří neplatí, tvrdí Netanjahu
před 1 hodinou
Politico: Trump se pohádal s Ruttem, pohrozil spojencům odvetnými kroky
před 2 hodinami
Islámábád se uzavírá, úřady vyhlásily volno. Do Pákistánu míří americká a íránská delegace
před 3 hodinami
Páteční počasí přinese zajímavou situaci, avizují meteorologové
včera
Ve StarDance už nezbývá žádné místo. Poslední hvězdou je Vojta Dyk
včera
Obchody se o některých svátcích podřizují zákonu. Mohlo by se to změnit
včera
Další z obviněných v kauze pardubického útoku skončil ve vazbě
včera
Pravda o projevech změny klimatu v Česku. Nejde jen o rostoucí teploty
včera
Žena spáchala atentát. Před sto lety chtěla zabít Mussoliniho
včera
Ministerstvo výrazně snížilo cenový strop na pohonné hmoty
včera
USA z NATO nemohou jen tak vystoupit, připomíná americký senátor. Trump k rozvázání smlouvy nemá pravomoci
včera
Pavel: Trump v posledních týdnech poškodil důvěryhodnost NATO více, než Putin za celé roky
včera
Strop na pohonné hmoty s cenami zatím příliš nepohnul. Analytik prozradil, jaký očekává další vývoj
včera
Pokud nedodržíte dohodu, zahájíme vojenskou akci, jakou svět dosud neviděl, vzkázal Trump Íránu
včera
USA nejsou jediné, kdo kvůli příměří nešetří sebechválou. Skutečný vítěz ale leží jinde
včera
Vance v Budapešti po boku Orbána popřel, že se Spojené státy míchají do maďarských voleb
včera
Zelenskyj: Washington záměrně ignoruje důkazy o tom, že Moskva aktivně pomáhá Íránu
včera
Trumpova propaganda jede na plné obrátky. Hegseth označil křehké příměří s Íránem za historické a drtivé vítězství
včera
Odešla atletická legenda. Zemřel diskař Imrich Bugár
včera
Rutte se setkal s Trumpem. Odmítl říct, jestli USA chtějí vystoupit z NATO
Generální tajemník Nato Mark Rutte se ve středu ve Washingtonu setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Po této schůzce za zavřenými dveřmi Rutte prohlásil, že šéf Bílého domu je viditelně zklamán přístupem svých spojenců. Trumpovi vadí především to, že se ostatní členské země odmítly zapojit do probíhajícího válečného konfliktu s Íránem.
Zdroj: Libor Novák