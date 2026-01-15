První zdravotní evakuace v historii. NASA stahuje astronauty z ISS domů

Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) zažila tento týden historický moment, i když z důvodů, které si nikdo nepřál. Čtyřčlenná posádka mise SpaceX Crew-11 se ve středu 14. ledna pozdě večer předčasně odpojila od orbitálního komplexu. Důvodem je vůbec první zdravotní evakuace v historii amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Astronauti Zena Cardmanová, Mike Fincke, Japonec Kimija Jui a ruský kosmonaut Oleg Platonov opustili stanici o měsíc dříve, než bylo původně v plánu.
NASA s odkazem na lékařské tajemství a soukromí posádky odmítla upřesnit, který z členů týmu má zdravotní potíže. Zdůraznila však, že dotyčný je ve stabilizovaném stavu a nejedná se o akutní nouzovou situaci, která by vyžadovala okamžitý deorbitální manévr.
Rozhodnutí o návratu padlo z preventivních důvodů, aby mohl být astronaut vyšetřen na Zemi pomocí přístrojů, které na palubě stanice nejsou k dispozici. „Všichni jsme v pořádku a o každého je dobře postaráno,“ vzkázal pilot mise Mike Fincke krátce před odletem.
Kapsle Dragon Endeavour měla dosednout na hladinu Tichého oceánu u pobřeží Kalifornie ve čtvrtek 15. ledna kolem 09:41 SEČ. Přestože je návrat předčasný, podle hlavního lékaře NASA Jamese Polka jde o správné rozhodnutí.
Pobyt v mikrogravitaci je pro lidské tělo náročný a u jednoho z astronautů se objevily symptomy, které vyžadují pozemní diagnostiku. Spekuluje se, že potíže mohou souviset s přípravou na výstup do vesmíru, který musel být minulý týden narychlo zrušen.
Na palubě ISS nyní zůstává pouze tříčlenná „kostra“ posádky – Američan Chris Williams a Rusové Sergej Kuď-Sverčkov a Sergej Mikajev. Ti budou muset stanici obsluhovat sami až do příletu další plánované mise Crew-12, jejíž start se NASA pravděpodobně pokusí urychlit.
Do té doby bude muset stanice omezit některé náročnější operace, jako jsou právě výstupy do volného prostoru, které vyžadují asistenci více lidí.
Tento incident připomíná, že i po čtvrtstoletí nepřetržitého obývání ISS zůstává vesmír nehostinným prostředím. Zatímco NASA se s podobnou evakuací setkává poprvé, sovětští kosmonauti museli v minulosti řešit podobné případy již v 80. letech na stanici Saljut 7.
Úspěšné odpojení a řízený návrat Crew-11 však ukazují, že moderní systémy jako SpaceX Dragon umožňují flexibilně reagovat i na neplánované situace a bezpečně dopravit posádku domů, když si to jejich zdraví vyžádá.
