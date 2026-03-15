Írán má zájem o jednání, tvrdí Trump. Dohodu s Teheránem ale odmítá

Americký prezident Donald Trump v sobotním telefonickém rozhovoru pro stanici NBC News prohlásil, že Spojené státy zatím nejsou připraveny uzavřít dohodu s Íránem. Přestože Teherán podle něj o vyjednávání usiluje, současné podmínky považuje šéf Bílého domu za nedostatečné. Trump zdůraznil, že jakákoli budoucí dohoda musí obsahovat jasný závazek Íránu k úplnému ukončení jaderných ambicí.
Prezident se v rozhovoru věnoval také aktuálnímu stavu íránské infrastruktury po amerických útocích. Uvedl, že armáda USA „totálně zdemolovala“ ostrov Charg, který slouží jako klíčový uzel pro íránský export ropy. S příznačnou přímočarostí dodal, že by americké síly mohly na toto místo zaútočit ještě několikrát „jen tak pro radost“.
Obavy z rostoucích cen energií, které konflikt vyvolal, Trump odmítl s tím, že surovin je na trhu celosvětově dostatek. Podle jeho slov je problém pouze v dočasném „ucpání“ distribučních cest, které se však velmi brzy podaří vyřešit. Zároveň zmínil, že několik nespecifikovaných zemí již přislíbilo pomoc se zajištěním bezpečnosti v Hormuzském průlivu.
Pentagon mezitím zveřejnil jména šesti amerických vojáků, kteří zahynuli při čtvrteční havárii tankovacího letounu KC-135 Stratotanker nad Irákem. Oběťmi neštěstí jsou John „Alex“ Klinner, Ariana Savino, Ashley Pruitt, Seth Koval, Curtis Angst a Tyler Simmons. Podle oficiálního vyjádření ministerstva obrany nebyl stroj sestřelen ani nepřátelskou, ani spojeneckou palbou.
K havárii došlo v západním Iráku po blíže nespecifikovaném incidentu dvou letadel v přátelském vzdušném prostoru. Druhý tankovací letoun, který byl součástí incidentu, dokázal bezpečně přistát v Izraeli. Celkový počet amerických obětí v rámci operace Epic Fury se tak zvýšil na nejméně třináct vojáků, z nichž sedm padlo přímo v boji.
Kromě obětí na životech eviduje Pentagon také přibližně 140 zraněných amerických vojáků, přičemž stav osmi z nich je hodnocen jako vážný. Tyto ztráty podtrhují vysokou cenu probíhajícího vojenského angažmá na Blízkém východě. Administrativa však i přes tyto události nadále prosazuje svůj tvrdý postup vůči íránskému režimu.
Na domácí frontě se mezitím rozhořel spor o způsob, jakým o válce informují americká média. Brendan Carr, předseda Federální komise pro komunikaci (FCC), vydal varování určené vysílacím společnostem. Uvedl, že stanice šířící to, co označil za „falešné zprávy a zkreslené informace“, riskují ztrátu vysílacích licencí.
Carr na sociálních sítích zdůraznil, že zákon vyžaduje, aby vysílatelé jednali ve veřejném zájmu. Podle něj mají média nyní poslední šanci „napravit svůj kurz“, než dojde k procesu obnovování jejich povolení. Toto varování přišlo v reakci na Trumpovy stížnosti na údajně zavádějící a nepatriotické zpravodajství o konfliktu v Íránu.
Prezidentova administrativa dlouhodobě kritizuje mainstreamová média za způsob, jakým o válečných operacích referují. Carr ve svém příspěvku přímo citoval Trumpovy výhrady ze sociální sítě Truth Social. Jde o bezprecedentní tlak na nezávislost médií v době probíhajícího mezinárodního ozbrojeného konfliktu.
