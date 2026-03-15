Íránský lídr Modžtaba Chameneí podle Trumpa možná vůbec nežije

Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro stanici NBC zpochybnil, zda je nový íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí vůbec naživu. Modžtaba, který je synem zabitého předchozího vůdce ajatolláha Alího Chameneího, se totiž od svého jmenování před téměř týdnem neobjevil na veřejnosti. Svět i samotní Íránci zatím marně čekají, až spatří jeho tvář nebo uslyší jeho hlas v televizi.
Jediným projevem jeho aktivity bylo doposud velmi dlouhé písemné prohlášení, které ve čtvrtek přečetl hlasatel ve státních médiích. Trump na tento fakt upozornil s tím, že mu dosud nikdo nebyl schopen nového vůdce ukázat. Podle jeho slov se šíří spekulace, že syn bývalého vůdce již nežije, ačkoli tyto zprávy sám označil za nepotvrzené fámy.
Prezident USA v rozhovoru dodal, že pokud je Chameneí stále naživu, měl by udělat rozumný krok pro svou zemi a vzdát se. Tato nejistota kolem jeho stavu nahrává teoriím o vážných zraněních, která měl utrpět během americko-izraelského bombardování. Podle některých zdrojů má mít znetvořený obličej, podlitiny a zlomenou nohu z útoků, při nichž zemřel jeho otec.
Íránský režim se snaží absenci svého lídra vysvětlit jako projev výjimečného charakteru a duchovní síly. Náboženští představitelé v Teheránu přirovnávají jeho neviditelnost a status zraněného syna mučedníka k historickým šíitským světcům. Pro věrné stoupence se tak Modžtaba stává symbolem oběti, který se léčí v ústraní, zatímco země čelí vojenské konfrontaci.
Na internetu se však situace vyvíjí opačným směrem a kritici režimu si z „neviditelného“ vůdce utahují. Na sociálních sítích se šíří koláže, které ho zobrazují jako papírovou maketu, a vznikla mu přezdívka „AI nejvyšší vůdce“. Státní média se totiž snaží nedostatek reálných záběrů maskovat videi vytvořenými umělou inteligencí, kde Modžtaba řeční k davům.
Trump se v rámci rozhovoru věnoval také širšímu konfliktu a uvedl, že americké síly zcela zdemolovaly ostrov Chark. Tento bod je naprosto klíčový pro íránský export ropy a prezident naznačil, že by na toto místo mohlo dopadnout ještě několik dalších zásahů. Ohledně možného nárůstu cen ropy na světových trzích vyjádřil naprostý klid.
Podle šéfa Bílého domu je surovin na trhu dostatek a současné problémy s jejich distribucí budou brzy vyřešeny. Írán sice podle Trumpa projevuje zájem o uzavření dohody, on sám k tomu však zatím není svolný. Podmínky, které jsou aktuálně na stole, nepovažuje za dostatečně výhodné pro Spojené státy.
Jakákoliv budoucí dohoda bude muset podle Trumpa obsahovat jasný závazek Íránu, že se vzdá všech svých jaderných ambicí. Zároveň zmínil, že několik dalších zemí přislíbilo pomoc se zajištěním bezpečnosti v Hormuzském průlivu. Konkrétní státy, které se do této operace zapojí, však americký prezident prozatím odmítl jmenovat.
Analytici se domnívají, že faktická absence tváře v čele státu nemusí režim okamžitě položit, protože hlavní slovo mají nyní Revoluční gardy. Ty pravděpodobně řídí válečnou strategii v rámci takzvané ramadánové války, zatímco postava vůdce slouží jako politické krytí. Systém se nyní soustředí spíše na vnitřní soudržnost než na kult osobnosti jednoho muže.
Skutečná zkouška Modžtabovy autority pravděpodobně nastane až po skončení probíhajících bojů. Politická elita i veřejnost budou vyžadovat jasný důkaz, že je nový nejvyšší vůdce schopen vládnout a není jen figurkou v pozadí. Izrael navíc otevřeně deklaroval, že Chameneí je pro něj legitimním vojenským cílem, což jeho setrvání v úkrytu dále prodlužuje.
„Důkaz jeho výjimečnosti." Jak Írán prodává lidu fakt, že Modžtabu Chámeneího nikdo neviděl?
První prohlášení íránského vůdce: Chámeneí požaduje od USA kompenzace, nařídil blokaci Hormuzského průlivu
Modžtaba Chámeneí , Donald Trump
Íránský lídr Modžtaba Chameneí podle Trumpa možná vůbec nežije
před 2 hodinami
Počasí příští týden: Mírně se ochladí, v noci bude nadále mrznout
Aktualizováno včera
OBRAZEM: Cenu Český lev za nejlepší film dostal Karavan. Řešil se Moravec, zaznělo varování před slovenským scénářem
včera
Země vyšlou k Hormuzskému průlivu válečné lodě, prohlásil Trump. Je zavřený jen pro USA a Izrael, reaguje Írán
včera
EU se dohodla na prodloužení protiruských sankcí. S obavami vyhlíží čtvrteční jednání
včera
„Důkaz jeho výjimečnosti.“ Jak Írán prodává lidu fakt, že Modžtabu Chámeneího nikdo neviděl?
včera
Útok na Charg je zlomovým bodem války. Američané se jej mohou pokusit obsadit
včera
USA zasáhly korunní klenot Íránu. Podnikly masivní nálety na ostrov Charg
včera
Trump rozpoutal další diplomatickou roztržku. Zmírněním sankcí na ruskou ropu pobouřil Evropu i Kanadu
včera
Teherán označil Ukrajinu za „legitimní válečný cíl“ pro íránské síly
včera
Írán umožnil indickým lodím přeplout přes Hormuzský průliv
včera
Ukrajinu nepotřebujeme, USA vědí o dronech více než kdo jiný, jsme nejlepší na světě, prohlásil Trump
včera
Tři fáze útoku na Írán. První se spojencům nepodařila, USA a Izrael jsou na prahu třetí
včera
Trump zjišťuje, že z Íránu už nelze vycouvat. Válku skončím, až to ucítím v kostech, prohlašuje nově
včera
Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie a Katar opět sestřelovaly íránské rakety a drony
včera
Počasí o víkendu rozdělí Českou republiku napůl
13. března 2026 21:22
Hrdinky z paralympiády. Edlingerová se postarala o první zlato pro Česko po 24 letech, Bubeníčková po dvou stříbrech bere i bronz
13. března 2026 21:16
Příprava invaze na Tchaj-Wan? Podivné formace čínských rybářských člunů nedokáží vysvětlit ani experti
13. března 2026 19:51
USA pošlou na Blízký východ 2500 mariňáků námořní pěchoty
13. března 2026 18:33
O nic se nepokoušejte, koupili jsme od Ruska Orešniky, vzkázal Západu Lukašenko
Běloruský prezident Alexandr Lukašenko v pátek oficiálně potvrdil, že jeho země zakoupila od Ruska nejmodernější raketové komplexy Orešnik. Tento krok představuje významný posun v obranné strategii Minsku a dále upevňuje vojenské spojenectví mezi oběma státy. Lukašenko zdůraznil, že nákup tohoto vysoce vyspělého systému byl umožněn především díky osobnímu přispění ruského prezidenta Vladimira Putina.
