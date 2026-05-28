Turecko šikanuje Kypr. Organizátor COP31 zablokoval zemi šéfující Radě EU

Turečtí organizátoři letošního klimatického summitu Organizace spojených národů (COP31) zablokovali zástupcům Kypru přístup na přípravné brífinky a odmítají bilaterální schůzky, které Nikósie podává jménem Evropské unie. Kypr přitom v současné době zastává rotující předsednictví v Radě EU, takže u jednacího stolu zastupuje zájmy celého sedmadvacetičlenného bloku. Tato diplomatická izolace ze strany Ankary, která se odehrává před listopadovým summitem v tureckém letovisku Antalya, tak způsobuje Bruselu značné potíže v oblasti klimatické diplomacie.
Napětí mezi oběma státy trvá od roku 1974, kdy Turecko provedlo invazi na ostrov v reakci na převrat podporovaný Řeckem. Mezinárodní společenství uznává jako jedinou legitimní vládu ostrova Kyperskou republiku sídlící v Nikósii. Ankara ji však neuznává, neudržuje s ní žádné diplomatické styky a místo toho jako samostatný stát podporuje pouze mezinárodně neuznanou Severokyperskou tureckou republiku. Kvůli tomu turecká strana nepozvala Kypr na několik neoficiálních přípravných setkání.
K incidentu došlo například v březnu v New Yorku, kde turecké předsednictví nepozvalo Kypr na brífink v sídle OSN a následně protestovalo, když kypřičtí diplomaté dorazili společně s unijní delegací. Turečtí představitelé obhajovali svůj postoj tím, že tato schůzka nebyla přímo nařízena ze strany OSN, a záviselo tedy čistě na vůli organizátora, koho na ni pozve. Podle kyperských i evropských diplomatů je však takové chování nepřijatelné a neodpovídá statusu hostitelské země, která by měla zapojit všechny členské státy OSN.
Evropská komise již kvůli tomuto postupu vyjádřila Ankaře svou nespokojenost. Unijní komisař pro klima Wopke Hoekstra se pokusil problém s tureckými úředníky osobně projednat, nicméně Turecko nadále ignoruje či rovnou odmítá veškeré žádosti o bilaterální jednání s EU, které Kypr z pozice předsednické země podává. Na dvou ostře sledovaných schůzkách v Berlíně a Kodani v uplynulém měsíci Kypr sice nechyběl, ty však pořádalo Německo a Dánsko.
Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by kyperská delegace měla mít potíže s účastí na oficiálních jednáních OSN nebo na samotném listopadovém summitu v Antalyi. Evropští diplomaté nicméně vyjadřují úlevu nad tím, že v době konání samotného klimatického summitu už bude EU předsedat Irsko, které od Nikósie převezme pomyslné žezlo v červenci. Do organizace summitu je jako spolupořadatel zapojena také Austrálie, která povede samotná vyjednávání, zatímco Turecko bude formálním hostitelem. Podle dostupných informací se Canberra na vylučování Kypru nijak nepodílí a australský ministr pro klima Chris Bowen potvrdil společný závazek, že summit bude transparentní a otevřený pro všechny.
