Nový vzkaz mladého Chameneího. Otce označil za mučedníka

Lucie Podzimková

20. března 2026 17:13

Modžtaba Chámeneí
Nový íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí se znovu ozval. U příležitosti oslav perského nového roku zveřejnil obsáhlý vzkaz, který odvysílala státní televize. Vrací se v něm k úmrtí svého otce. Zároveň tvrdí, že Írán neútočil na Turecko a Omán. 

Ajatolláh ve vzkazu zmínil, že Írán se v krátké době ocitl ve třech válkách. Konkrétně myslel loňský střet s Izraelem, současný konflikt se stejným protivníkem a Spojenými státy americkými a také vnitrostátní rozbroje, kdy v prosinci proběhly mohutné občanské demonstrace proti režimu. 

Nový íránský vůdce vyzdvihl krajany, kteří v těžkých chvílích stojí na straně režimu. O smrti svého otce Alího Chameneího prohlásil, že byla mučednická. Označil ho zároveň za milovaného vůdce. 

Chameneí tvrdí, že Teherán není zodpovědný za některé útoky na sousední země, konkrétně na Turecko a Omán. Izrael v této souvislosti obvinil z triku, židovský stát chtěl podle jeho slov způsobit rozkol mezi Íránem a jeho sousedy. 

Modžtaba Chameneí nahradil svého otce, který byl íránským vůdcem od roku 1989 až do uplynulých dní, kdy zahynul při jednom z americko-izraelských útoků. Chameneí byl nejdéle sloužící hlavou státu na Blízkém východě a i druhým nejdéle sloužícím íránským vůdcem po šáhovi Muhammadu Rezovi Pahlavím.

Trump zvažuje, co udělá s íránským ostrovem Charg. Ropa tudy proudí do světa

Íránská státní televize takto odvysílala první projev nového ájatolláha Modžtaby Chameneího

Modžtaba Chámeneí byl ruským letadlem převezen na operaci do Moskvy, píše blízkovýchodní tisk

Kolem zdravotního stavu nového íránského nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího se množí znepokojivé nejasnosti. Podle nejnovějších zpráv byl klíčový muž teokratického režimu tajně převezen do Ruska, kde měl podstoupit naléhavou operaci. Informace přinesl kuvajtský deník Al-Jarida a katarský server Al-Džazíra, které s odvoláním na zdroje blízké vedení země tvrdí, že transport proběhl za přísného utajení na palubě ruského vojenského letadla.
Íránský lídr Modžtaba Chameneí podle Trumpa možná vůbec nežije

Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro stanici NBC zpochybnil, zda je nový íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí vůbec naživu. Modžtaba, který je synem zabitého předchozího vůdce ajatolláha Alího Chameneího, se totiž od svého jmenování před téměř týdnem neobjevil na veřejnosti. Svět i samotní Íránci zatím marně čekají, až spatří jeho tvář nebo uslyší jeho hlas v televizi.

