Nový íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí se znovu ozval. U příležitosti oslav perského nového roku zveřejnil obsáhlý vzkaz, který odvysílala státní televize. Vrací se v něm k úmrtí svého otce. Zároveň tvrdí, že Írán neútočil na Turecko a Omán.
Ajatolláh ve vzkazu zmínil, že Írán se v krátké době ocitl ve třech válkách. Konkrétně myslel loňský střet s Izraelem, současný konflikt se stejným protivníkem a Spojenými státy americkými a také vnitrostátní rozbroje, kdy v prosinci proběhly mohutné občanské demonstrace proti režimu.
Nový íránský vůdce vyzdvihl krajany, kteří v těžkých chvílích stojí na straně režimu. O smrti svého otce Alího Chameneího prohlásil, že byla mučednická. Označil ho zároveň za milovaného vůdce.
Chameneí tvrdí, že Teherán není zodpovědný za některé útoky na sousední země, konkrétně na Turecko a Omán. Izrael v této souvislosti obvinil z triku, židovský stát chtěl podle jeho slov způsobit rozkol mezi Íránem a jeho sousedy.
Modžtaba Chameneí nahradil svého otce, který byl íránským vůdcem od roku 1989 až do uplynulých dní, kdy zahynul při jednom z americko-izraelských útoků. Chameneí byl nejdéle sloužící hlavou státu na Blízkém východě a i druhým nejdéle sloužícím íránským vůdcem po šáhovi Muhammadu Rezovi Pahlavím.
Kuba se ocitá na hraně úplného kolapsu. Poté, co Spojené státy před téměř třemi měsíci zavedly efektivní ropnou blokádu ostrova, se kubánská společnost propadla do nejhlubší krize za poslední desetiletí. V ulicích Havany se hromadí odpadky, nemocnice odkládají tisíce operací a lidé si kvůli nedostatku elektřiny a plynu musí ohřívat vodu na ohništích z dřevěného uhlí.
