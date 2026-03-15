Hádka kvůli ropě: Okamura prosazuje nákupy z Ruska, Schillerová připustila zásah do cen pohonných hmot

Libor Novák

15. března 2026 13:12

Alena Schillerová
V nedělním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS se rozhořela ostrá debata o energetické bezpečnosti České republiky v souvislosti s aktuální krizí na Blízkém východě. Předseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura přišel s návrhem, aby se stát v případě prohlubující se ropné krize nebál nákupu ruské ropy. Jako příklad uvedl postup Slovenska a Maďarska, které tuto cestu využívají k udržení nižších cen pro své občany.

Okamura zdůraznil, že diverzifikace zdrojů by měla být prioritou pro zachování konkurenceschopnosti. Podle něj evropští sousedé levnější ruskou ropu stále využívají, což znevýhodňuje český trh i peněženky běžných občanů. Šéf SPD očekává, že se toto téma brzy stane předmětem oficiální diskuse na půdě Poslanecké sněmovny, protože ceny energií a pohonných hmot považuje za kritické pro stabilitu země.

Na tato slova velmi ostře reagoval předseda opoziční ODS Martin Kupka. Ten postoj vládního představitele označil za vrchol pokrytectví. Připomněl, že předchozí kabinet vynaložil obrovské úsilí, aby se Česko dokázalo od ruských energetických zdrojů definitivně odstřihnout. Kupka nešetřil kritikou a vmetl vládním zástupcům do tváře, že jejich kabinet má sice dvě tváře, ale žádnou páteř, když nyní jeden z koaličních lídrů uvažuje o návratu ke Kremlu.

Podle Kupky vedlo právě odstřihnutí od ruských zdrojů k dlouhodobě nižším cenám pohonných hmot. Zároveň varoval, že volání po nákupu z Ruska v podstatě znamená přímou finanční podporu režimu Vladimira Putina. Peníze utracené za ruskou ropu podle něj končí v rozpočtu, který financuje zabíjení lidí na Ukrajině. Tento morální rozměr věci je pro opoziční ODS naprosto nepřekročitelnou bariérou.

Tomio Okamura se však nenechal odbýt a velmi hlasitě se v televizním studiu začal odvolávat na postoj sousedního Rakouska. Argumentoval tím, že i tamní politici připouštějí obnovení odběru ruské ropy, jakmile skončí válečný konflikt. Okamura trvá na tom, že pragmatismus v oblasti národních zájmů musí převážit nad ideologií, zvláště pokud by byla ohrožena mobilita občanů a schopnost průmyslu fungovat.

Do debaty se zapojil také předseda Starostů Vít Rakušan, který Okamurův návrh přirovnal k nákupu, který se platí nadvakrát. Poprvé podle něj stát zaplatí fakturu za samotnou komoditu a podruhé pak musí vynakládat obrovské prostředky na hašení následků ruské agrese. Rakušan je přesvědčen, že nákupem ruské ropy Česko přímo dotuje diktátora a podrývá mezinárodní sankční režim, který má agresi zastavit.

Vládní postoj se však nezdá být jednotný, což vyvolalo další vlnu kritiky. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) se od Okamurových úvah distancovala a uvedla, že vláda trvá na podpoře sankcí Evropské unie. Přestože Spojené státy dočasně povolily nákup ruské ropy naložené na tankerech pro stabilizaci trhů, Schillerová ujistila, že pro Českou republiku toto téma není na pořadu dne a postoj kabinetu zůstává neměnný.

Ministryně se spíše zaměřuje na monitoring tuzemského trhu a marží čerpacích stanic. Od 16. března budou muset provozovatelé denně reportovat ceny i marže, aby stát mohl zasáhnout v případě jejich nepřiměřeného růstu. Schillerová nicméně připustila, že existuje určitá psychologická a ekonomická hranice ceny paliv, po jejímž překročení by vláda do cenotvorby zasáhla. Konkrétní částku však odmítla specifikovat.

Ke snížení energetické závislosti se přihlásil i šéf Pirátů Ivan Bartoš, který jakékoli navyšování odběru fosilních paliv z nespolehlivých zdrojů odmítá. Podle něj je cesta zpět k závislosti na Rusku nebezpečným hazardem se suverenitou země. Podobně se vyjádřil i Boris Šťastný za Motoristy sobě, když uvedl, že jeho strana myšlenku na obnovení nákupu ruské ropy nepodporuje ani v době krize.

Zatímco se politické špičky přou o původ ropy, místopředseda SPD Radim Fiala v jiné diskusi naznačil, že by řešením mohlo být snížení spotřební daně. Pokud by ropa byla tak drahá, že by lidé přestali jezdit, státu by nezbylo nic jiného než ulevit daňové zátěži.  

13. března 2026 15:58

„Atomová bomba tržního hospodářství.“ Vláda řeší, co s rostoucími cenami paliv

Související

Donald Trump

Hrozí největší narušení dodávek ropy v historii, varuje IEA. Je důležitější, že Írán nebude mít jaderné zbraně, míní Trump

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek na své sociální síti Truth Social prohlásil, že zabránění Íránu v získání jaderných zbraní je pro něj mnohem důležitější prioritou než stabilita cen ropy. Reagoval tak na rostoucí volatilitu na energetických trzích, kterou vyvolal prohlubující se válečný konflikt v Perském zálivu a útoky na klíčové námořní trasy.

Více souvisejících

před 1 hodinou

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

Írán má zájem o jednání, tvrdí Trump. Dohodu s Teheránem ale odmítá

Americký prezident Donald Trump v sobotním telefonickém rozhovoru pro stanici NBC News prohlásil, že Spojené státy zatím nejsou připraveny uzavřít dohodu s Íránem. Přestože Teherán podle něj o vyjednávání usiluje, současné podmínky považuje šéf Bílého domu za nedostatečné. Trump zdůraznil, že jakákoli budoucí dohoda musí obsahovat jasný závazek Íránu k úplnému ukončení jaderných ambicí.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Írán

Írán hrozí po Trumpově prohlášení další eskalací války

Napětí na Blízkém východě o víkendu prudce vzrostlo poté, co Írán pohrozil další eskalací válečného konfliktu. Teherán varoval, že se zaměří na jakékoli zařízení v regionu, které má vazby na Spojené státy. Tato reakce přišla poté, co americký prezident Donald Trump předpověděl, že „mnoho zemí“ vyšle své válečné lodě, aby podpořily americkou snahu o silové otevření Hormuzského průlivu.

před 5 hodinami

Modžtaba Chámeneí

Íránský lídr Modžtaba Chameneí podle Trumpa možná vůbec nežije

Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro stanici NBC zpochybnil, zda je nový íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí vůbec naživu. Modžtaba, který je synem zabitého předchozího vůdce ajatolláha Alího Chameneího, se totiž od svého jmenování před téměř týdnem neobjevil na veřejnosti. Svět i samotní Íránci zatím marně čekají, až spatří jeho tvář nebo uslyší jeho hlas v televizi.

před 6 hodinami

Aktualizováno včera

Předávání cen Český lev Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Cenu Český lev za nejlepší film dostal Karavan. Řešil se Moravec, zaznělo varování před slovenským scénářem

V pražském Kongresovém centru se v sobotu večer odehrálo slavnostní udílení 33. ročníku cen Český lev, které oslavilo nejvýraznější filmové a televizní počiny loňského roku. Večerem poprvé provázela stand-up komička Bianca Cristovao, která ceremoniál otevřela futuristickou scénkou z Prahy roku 2050 a následně sál bavila vtipy o české politice i svém slavnějším bratrovi Benovi.

včera

Hormuzský průliv

Země vyšlou k Hormuzskému průlivu válečné lodě, prohlásil Trump. Je zavřený jen pro USA a Izrael, reaguje Írán

Prezident Donald Trump v sobotu prohlásil, že Spojené státy nebudou při znovuotevření Hormuzského průlivu postupovat osamoceně. Podle jeho slov se k americkým silám připojí i „další země“, které vyšlou své válečné lodě, aby společně zajistily bezpečnost této strategické námořní cesty. Trump ve svém příspěvku na síti Truth Social vyjádřil naději, že mezi těmito spojenci budou Čína, Francie, Japonsko, Jižní Korea či Velká Británie.

včera

včera

Modžtaba Chámeneí

„Důkaz jeho výjimečnosti.“ Jak Írán prodává lidu fakt, že Modžtabu Chámeneího nikdo neviděl?

Už je to téměř týden, co byl Modžtaba Chameneí jmenován novým nejvyšším vůdcem Íránu, přesto zůstává pro veřejnost i pro celý svět neviditelnou postavou. Zatímco země čelí vojenské konfrontaci se Spojenými státy a Izraelem, Íránci svého nového vůdce dosud nespatřili ani neslyšeli jeho hlas. Jediným náznakem jeho působení bylo sáhodlouhé prohlášení, které za něj ve čtvrtek přečetl hlasatel ve státní televizi.

včera

Íránský ostrov Charg

Útok na Charg je zlomovým bodem války. Američané se jej mohou pokusit obsadit

Ostrov Charg, malý korálový výběžek v Perském zálivu, se v sobotu stal středobodem globální pozornosti. Přestože svou rozlohou nedosahuje ani třetiny plochy Manhattanu, pro Írán představuje nepostradatelnou ekonomickou tepnu. Skrze jeho terminály totiž proudí zhruba 90 % veškerého íránského vývozu ropy, což z něj činí strategický cíl nejvyšší priority.

včera

Íránský ostrov Charg

USA zasáhly korunní klenot Íránu. Podnikly masivní nálety na ostrov Charg

Konflikt na Blízkém východě, který trvá již třetí týden, vstoupil do své dosud nejnebezpečnější fáze. Americké síly v noci na sobotu provedly masivní nálety na íránský ostrov Charg, který je považován za „korunní klenot“ íránské ekonomiky. Tento malý ostrov v Perském zálivu totiž slouží jako hlavní terminál pro export ropy a prochází jím více než 90 % veškerého íránského vývozu suroviny.

včera

včera

Ebrahím Azízí

Teherán označil Ukrajinu za „legitimní válečný cíl“ pro íránské síly

Íránští představitelé vyslali Kyjevu ostré varování, které dále eskaluje napětí v souvislosti s probíhajícím konfliktem na Blízkém východě. Ebrahím Azízí, předseda parlamentního výboru pro národní bezpečnost a zahraniční politiku, prohlásil, že se celá Ukrajina stala „legitimním válečným cílem“ pro íránské síly. Podle Teheránu se země aktivně zapojila do války tím, že poskytla Izraeli své technologie a experty na boj proti bezpilotním letounům.

včera

Hormuzský průliv

Írán umožnil indickým lodím přeplout přes Hormuzský průliv

Hormuzský průliv, klíčová tepna světové energetiky, zažívá v posledních hodinách dramatický vývoj, který v sobě mísí nečekaná diplomatická gesta i hrozbu totální námořní války. Íránský velvyslanec v Indii Mohammad Fathalí v sobotu oznámil, že Teherán umožnil některým indickým plavidlům bezpečný průjezd touto strategickou cestou. Jde o vzácnou výjimku v jinak neprodyšné blokádě, kterou Írán zavedl po zahájení masivního amerického a izraelského bombardování.

včera

včera

Izraelská armáda, ilustrační fotografie

Tři fáze útoku na Írán. První se spojencům nepodařila, USA a Izrael jsou na prahu třetí

Válka proti Íránu a jeho spojencům se v současné fázi změnila v testovací pole dvou soupeřících konceptů vojenské eskalace. Zatímco Spojené státy a Izrael sázejí na technologickou převahu, Teherán kontruje strategií, která se snaží konflikt rozšířit geograficky i ekonomicky. Tento vývoj vytváří pro obě strany nebezpečnou past, kdy se útočník může nechat vtáhnout do mnohem složitějšího a nákladnějšího střetu, než se původně předpokládalo.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump zjišťuje, že z Íránu už nelze vycouvat. Válku skončím, až to ucítím v kostech, prohlašuje nově

Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro stanici Fox News Radio odmítl upřesnit časový harmonogram probíhajícího vojenského konfliktu v Íránu. Prohlásil, že boje skončí ve chvíli, kdy to on sám „ucítí v kostech“. Přestože vyjádřil přesvědčení, že válka nebude trvat dlouho, naznačil, že konečné rozhodnutí o jejím závěru závisí na jeho osobním úsudku.

včera

Íránské drony revolučních gard během cvičení v říjnu 2023.

Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie a Katar opět sestřelovaly íránské rakety a drony

Ozbrojené útoky proti spojencům Spojených států v Perském zálivu i nadále pokračují. Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie oznámily, že v sobotu v brzkých ranních hodinách místního času zaznamenaly na svém území úspěšné sestřely útočných prostředků. Bahrajnské úřady v souvislosti s přetrvávajícími íránskými údery v celém regionu naléhavě vyzvaly své obyvatele, aby si vyhledali bezpečný úkryt.

včera

Počasí o víkendu rozdělí Českou republiku napůl

Víkendové počasí přinese do Česka výrazné rozdíly mezi východem a západem území, přičemž sobota bude pocitově mnohem teplejší než neděle. Během sobotního dne očekávají meteorologové převážně oblačno až zataženo. Morava a Slezsko si však zpočátku užijí polojasnou až jasnou oblohu, než se i zde začne během odpoledne projevovat přibývání oblačnosti.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy