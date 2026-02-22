Anderssonová nedala na padesátce nikomu šanci, Švédky ovládly i curling. U-rampu zase Číňanky

Poslední šestnáctý soutěžní den 25. her zimní olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo nabídl závěrečné boje o cenné kovy. Výrazně se v tento den zapsala švédská olympijská výprava. Nejprve padesátikilometrový závod v běžeckém lyžování vyhrála Ebba Anderssonová, která si tak na závěr her zařídila o dost příjemnější vzpomínku na Milán a Cortinu, než kdyby vzpomínala jen na to, že při štafetě dvakrát spadla a zkomplikovala tak Švédsku cestu za medailí. Švédská zlatá radost se v neděli konala i v Cortině po finále ženských curlingových týmů, které vyhrály Švédky nad Švýcarkami 6:5. U-rampa žen byla zase pod nadvládou Číňanek, neboť skončily v tomto závodě na prvním i druhém místě. V závodech mužských čtyřbobů pak - stejně jako ve dvojbobech - zvítězil Němec Johannes Lochner.

Už na začátku závodu se Švédka Anderssonová odpoutala od zbytku startovního pole ve společnosti Norky Heidi Wengové. S tou pak dlouhou dobu spolupracovala a až tři kola před koncem norské soupeřce Švédka odjela a do cíle tak dorazila s více než dvouminutovým náskokem. Pro stříbro si tedy dojela Norka Wengová, daleko zajímavější byl souboj o bronz.

O ten totiž bojoval pětičlenný balík závodnic, které byly až šest minut za švédsko-norskou dvojicí. V posledním kole se podařilo do této skupiny dostat i Polce Ruckaové-Michalekové, které se tak podařilo smazat neuvěřitelným způsobem až dvouminutovou ztrátou. Z balíku se naopak v posledních metrech a stoupáních odtrhla Švýcarka Nadja Kälinová a dojela si tak neohroženě pro bronz.

Zajímavostí pak byla situace při jedné z výměn lyží, kdy Ruska Něprjajevová, kerá při takovém momentu zajela do cizího boxu a na zbytek závodu si dokonce vzala i cizí lyže. Rozhodčí si toho všimli a Rusku závodící pod neutrální vlajkou nakonec diskvalifikovali. Proto tak se obě Češky posunuly v konečném pořadí o místo dopředu, takže Schützová skončila osmnáctá a Havlíčková čtyřiadvacátá.

Daleko napínavější bylo jiný boj o nejcennější medaile, ve kterém taktéž dominovalo Švédsko. Tým skipařky Anny Hasselborgové totiž i díky jejím skvělým kamenům vyhráli nad Švýcarkami 6:5 a stala se tak druhou ženou v historii, která právě jako skipařka vyhrála dvě olympijská zlata.

U-rampě žen vévodila Čína, v bobové dráze zase Němec

Pro svou již šesou medaili z těchto Her si v jejich posledním soutěžním dnu doskákala na U-rampě i nejúspěšnější freestyle lyžařka současnosti Číňanka Ku Aj-ling. Tato teprve dvaadvacetiletá původem z USA si tak z Livigna odveze tři zlata a tři stříbra. Tato olympijská vítězka z Pekingu však finálový závod nezačala nejlépe, když spadla při svém pokusu, její druhá jízda už ale byla o něčem jiném a získala od rozhodčích 94,00 bodu. Tím se tak rázem z průběžného osmého místa vyhoupla na čelo průběžného pořadí. V závěrečné jízdě se ještě tato závodnice zlepšila o 75 setin a o jejím zlatu tak nemohlo být pochyb.

Svůj poslední olympijský závod odjeli pod letošními pěti kruhy i bobisté, konkrétně ti věnující se čtyřbobu. Tady nedošlo k žádnému překvapení, co se týče vítěze, neboť se ukázalo, že na Němce Johannese Lochnera nikdo nemá a navázal tak na svůj úspěch ve dvojbobech. I druhý skončil německý reprezentant, jednalo se ovšem o Francesca Friedricha, jenž byl o 57 setin pomalejší, třetí skončil švýcarský pilot Michael Vogt.

Českými vlajkonoši pro závěrečný ceremoniál budou rychlobruslaři Sáblíková a Jílek

Na závěr 25. her zimní olympiády se již tradičně pod pěti kruhy v zimním provedení konalo velké hokejové finále. Došlo v něm k očekávanému zámořskému souboji mezi Kanadou a USA, což se čekalo především díky účasti hráčů z kanadsko-americké NHL na těchto hrách. Celý turnaj nabídl skvělý hokej, možná ten nejlepší za posledních 12 let, a finále nezůstalo v tomto ohledu pozadu. Byl to zápas vyrovnaný natolik, že ho muselo rozhodnout až prodloužení. V něm se trefil Jack Hughes a potvrdil tak, že v tomto utkání byly Spojené státy přeci jenom o špetku lepší. Po posledním světovém šampionátu tak tedy vyhrávají i olympiádu a potvrzují svoji nadvládu nad světovým hokejem. 
Martina Sáblíková

Českými vlajkonoši pro závěrečný ceremoniál budou rychlobruslaři Sáblíková a Jílek

Z českého pohledu to byly především jejich hry. Na Milán rozhodně jen tak nezapomenou, ovšem každý z jiného důvodu. Zatímco pro Martinu Sáblíkovou to bylo jedno velké olympijské loučení s kariérou, pro jejího nástupce Metoděje Jílka to byla naopak premiérová olympiáda, na níž se postaral o dva cenné kovy – stříbro z pětikilometrové a zlato z desetikilometrové trati. Po zásluze tak byli vybráni jako ti, kteří budou mít tu čest v neděli večer nést českou vlajku na závěrečném ceremoniálu ve Veroně.

Na závěr 25. her zimní olympiády se již tradičně pod pěti kruhy v zimním provedení konalo velké hokejové finále. Došlo v něm k očekávanému zámořskému souboji mezi Kanadou a USA, což se čekalo především díky účasti hráčů z kanadsko-americké NHL na těchto hrách. Celý turnaj nabídl skvělý hokej, možná ten nejlepší za posledních 12 let, a finále nezůstalo v tomto ohledu pozadu. Byl to zápas vyrovnaný natolik, že ho muselo rozhodnout až prodloužení. V něm se trefil Jack Hughes a potvrdil tak, že v tomto utkání byly Spojené státy přeci jenom o špetku lepší. Po posledním světovém šampionátu tak tedy vyhrávají i olympiádu a potvrzují svoji nadvládu nad světovým hokejem. 

Z českého pohledu to byly především jejich hry. Na Milán rozhodně jen tak nezapomenou, ovšem každý z jiného důvodu. Zatímco pro Martinu Sáblíkovou to bylo jedno velké olympijské loučení s kariérou, pro jejího nástupce Metoděje Jílka to byla naopak premiérová olympiáda, na níž se postaral o dva cenné kovy – stříbro z pětikilometrové a zlato z desetikilometrové trati. Po zásluze tak byli vybráni jako ti, kteří budou mít tu čest v neděli večer nést českou vlajku na závěrečném ceremoniálu ve Veroně.

Předposlední patnáctý soutěžní den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo přinesl jedny z posledních závodů tohoto sportovního svátku. Naposledy se pod milánskými pěti kruhy představili rychlobruslaři ve svých závodech s hromadným startem. Zúčastnil se i dvojnásobný medailista Metoděj Jílek. Finálový závod, kam se kvalifikoval, proběhl však netypickým způsobem, kdy si startovní pole na začátku nechalo ujet dva závodníky, které nakonec nikdo nedojel, a na Jílka, který čekal, kdy začne závěrečný finiš, nakonec zbylo až 14. místo. Dalším českým olympionikem, který se v sobotu představil, byl skicrossař Daniel Paulus, který v rámci své premiérové olympiády nepostoupil ze čtvrtfinále. Norský běžec Johannes Klaebo zakončil veleúspěšné hry ziskem další zlaté medaile, tentokrát v závodě na 50 km klasicky. 

Poté, co hokejisté Slovenska po pátečním debaklu od USA byli smířeni s tím, že Milán pro ně jejich Nagano nebude, věřili, že se jim podaří pod pěti kruhy obhájit alespoň bronz. Stejně jako v semifinále s Američany i v duelu o bronz naši východní sousedé schytali šestigólový příděl. Bylo to tak Finsko, které si dokráčelo pro svůj historicky pátý olympijský bronz suverénním způsobem, když vyhrálo jasně 6:1.

V pátečním programu zimních olympijských her se kromě českých biatlonistů v závodu s hromadným startem představila například rychlobruslařka Nikola Zdráhalová, která se sice ukázala na své oblíbené patnáctistovce, ale i proto, že i ona musela projít během olympijských her karanténou a nenacházela se v optimální formě, umístila se nakonec až na 14. místě. Česká reprezentantka se objevila i na shorttratckové trati, konkrétně na její nejdelší možné distanci na 1500 metrů. Petra Vaňková však nedokončila svou čtvrtfinálovou jízdu a skončila jednatřicátá. Osmifinále pak bylo konečnou pro české skicrossařky Dianu Cholenskou a Lucii Krausovou. V akrobatickém lyžování byl k vidění svěřenec olympijského vítěze Aleše Valenty Nicholas Novák, jemuž se v kvalifikaci nevedlo.

Policie vyšetřuje pobodání u Prahy. Panuje podezření z pokusu o vraždu

Středočeští kriminalisté od pátečního večera vyšetřují konflikt mezi dvěma muži v Rudné u Prahy. Zatímco cizinec skončil v jedné z pražských nemocnic, druhého muže zadrželi policisté a podezřívají ho z pokusu o vraždu. 

