Anderssonová nedala na padesátce nikomu šanci, Švédky ovládly i curling. U-rampu zase Číňanky

Poslední šestnáctý soutěžní den 25. her zimní olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo nabídl závěrečné boje o cenné kovy. Výrazně se v tento den zapsala švédská olympijská výprava. Nejprve padesátikilometrový závod v běžeckém lyžování vyhrála Ebba Anderssonová, která si tak na závěr her zařídila o dost příjemnější vzpomínku na Milán a Cortinu, než kdyby vzpomínala jen na to, že při štafetě dvakrát spadla a zkomplikovala tak Švédsku cestu za medailí. Švédská zlatá radost se v neděli konala i v Cortině po finále ženských curlingových týmů, které vyhrály Švédky nad Švýcarkami 6:5. U-rampa žen byla zase pod nadvládou Číňanek, neboť skončily v tomto závodě na prvním i druhém místě. V závodech mužských čtyřbobů pak - stejně jako ve dvojbobech - zvítězil Němec Johannes Lochner.
Už na začátku závodu se Švédka Anderssonová odpoutala od zbytku startovního pole ve společnosti Norky Heidi Wengové. S tou pak dlouhou dobu spolupracovala a až tři kola před koncem norské soupeřce Švédka odjela a do cíle tak dorazila s více než dvouminutovým náskokem. Pro stříbro si tedy dojela Norka Wengová, daleko zajímavější byl souboj o bronz.
O ten totiž bojoval pětičlenný balík závodnic, které byly až šest minut za švédsko-norskou dvojicí. V posledním kole se podařilo do této skupiny dostat i Polce Ruckaové-Michalekové, které se tak podařilo smazat neuvěřitelným způsobem až dvouminutovou ztrátou. Z balíku se naopak v posledních metrech a stoupáních odtrhla Švýcarka Nadja Kälinová a dojela si tak neohroženě pro bronz.
Zajímavostí pak byla situace při jedné z výměn lyží, kdy Ruska Něprjajevová, kerá při takovém momentu zajela do cizího boxu a na zbytek závodu si dokonce vzala i cizí lyže. Rozhodčí si toho všimli a Rusku závodící pod neutrální vlajkou nakonec diskvalifikovali. Proto tak se obě Češky posunuly v konečném pořadí o místo dopředu, takže Schützová skončila osmnáctá a Havlíčková čtyřiadvacátá.
Daleko napínavější bylo jiný boj o nejcennější medaile, ve kterém taktéž dominovalo Švédsko. Tým skipařky Anny Hasselborgové totiž i díky jejím skvělým kamenům vyhráli nad Švýcarkami 6:5 a stala se tak druhou ženou v historii, která právě jako skipařka vyhrála dvě olympijská zlata.
U-rampě žen vévodila Čína, v bobové dráze zase Němec
Pro svou již šesou medaili z těchto Her si v jejich posledním soutěžním dnu doskákala na U-rampě i nejúspěšnější freestyle lyžařka současnosti Číňanka Ku Aj-ling. Tato teprve dvaadvacetiletá původem z USA si tak z Livigna odveze tři zlata a tři stříbra. Tato olympijská vítězka z Pekingu však finálový závod nezačala nejlépe, když spadla při svém pokusu, její druhá jízda už ale byla o něčem jiném a získala od rozhodčích 94,00 bodu. Tím se tak rázem z průběžného osmého místa vyhoupla na čelo průběžného pořadí. V závěrečné jízdě se ještě tato závodnice zlepšila o 75 setin a o jejím zlatu tak nemohlo být pochyb.
Svůj poslední olympijský závod odjeli pod letošními pěti kruhy i bobisté, konkrétně ti věnující se čtyřbobu. Tady nedošlo k žádnému překvapení, co se týče vítěze, neboť se ukázalo, že na Němce Johannese Lochnera nikdo nemá a navázal tak na svůj úspěch ve dvojbobech. I druhý skončil německý reprezentant, jednalo se ovšem o Francesca Friedricha, jenž byl o 57 setin pomalejší, třetí skončil švýcarský pilot Michael Vogt.
