Izraelská armáda zabila vysoké představitele Hamásu

Izraelský útok v jiholibanonské oblasti Sidon zabil v neděli brzy ráno vysokého představitele hnutí Hamás. Informaci potvrdil agentuře AFP zdroj z tohoto palestinského ozbrojeného hnutí, který si přál zůstat v anonymitě.
Podle tohoto zdroje při náletu zahynul Wissam Taha. Státní média již dříve informovala o zásahu bytu v obytném domě v severní části Sidonu. Toto pobřežní město je známé tím, že se v něm nachází největší palestinský uprchlický tábor v Libanonu, na který Izrael v posledních měsících útočil již několikrát s odůvodněním, že cílí na pozice Hamásu.
Zatímco izraelské letouny operují nad Libanonem a Íránem, pokračují údery také v pásmu Gazy. Tamní úřady oznámily, že přímý počet obětí izraelských útoků od 7. října 2023 dosáhl nejméně 72 239 lidí. Z tohoto počtu bylo 663 osob zabito od října 2025, kdy vstoupilo v platnost příměří. Tato data považují agentury OSN i nezávislí experti za důvěryhodná. Většinu obětí tvoří civilisté, zejména ženy a děti. Dnes ráno byli v uprchlickém táboře Nusajrát v centrální části Gazy zabiti nejméně čtyři Palestinci, včetně dvou chlapců a ženy čekající dvojčata.
Pokrok v mírovém plánu pro Gazu se v současné době zastavil kvůli neshodám ohledně způsobu odzbrojení Hamásu. Izrael hrozí, že pokud nebude tato podmínka rychle splněna, vrátí se k totální válce v plném rozsahu. Mezitím analýza stanice NBC News, založená na videozáznamech a satelitních snímcích, ukazuje na úspěšnost íránských dronových útoků na americké a spojenecké cíle v celém regionu. Podle analýzy se levným íránským dronům daří zasahovat strategicky důležitá místa, jako jsou vojenské základny, dopravní uzly a energetická infrastruktura.
Tato situace vystavuje Spojené státy značnému tlaku, neboť jsou nuceny čelit levným útočným prostředkům pomocí velmi drahých a těžko nahraditelných střel. Ukazuje se, že ochrana na strategicky významných místech je proti neustálému proudu íránských bezpilotních letounů nedostatečná. Konflikt se tak přelévá do technologické a ekonomické roviny, kde se obě strany snaží vyčerpat zdroje protivníka.
Ozbrojené útoky proti spojencům Spojených států v Perském zálivu i nadále pokračují. Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie oznámily, že v sobotu v brzkých ranních hodinách místního času zaznamenaly na svém území úspěšné sestřely útočných prostředků. Bahrajnské úřady v souvislosti s přetrvávajícími íránskými údery v celém regionu naléhavě vyzvaly své obyvatele, aby si vyhledali bezpečný úkryt.
Zdroj: Libor Novák