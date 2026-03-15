Ceny paliv jen tak neklesnou. Izrael neukončí nálety na Írán ještě několik týdnů

Izraelská armáda potvrdila, že její operace v Íránu zdaleka nekončí a bude trvat nejméně další tři týdny. Podle vyjádření pro stanici CNN zůstávají na íránském území „tisíce cílů“, na které se izraelské síly hodlají v nadcházejících dnech zaměřit. Tato zpráva přichází v době, kdy obě země pokračují ve vzájemných úderech a americký prezident Donald Trump prohlásil, že v tuto chvíli není připraven s Teheránem vyjednávat o dohodě, která by válku ukončila.
Napjatá situace v Perském zálivu má drtivý dopad na globální ceny energií. Průměrná cena benzinu ve Spojených státech dnes dosáhla 3,70 dolaru za galon, což představuje nárůst o 24 % od vypuknutí konfliktu na konci února.
I proto se pozornost světa upírá k Hormuzskému průlivu, klíčové tepně pro přepravu ropy. Íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí uvedl, že Teherán je otevřen jednáním se zeměmi, které chtějí zajistit bezpečný průjezd svých plavidel, a potvrdil, že několik států již Írán v této věci kontaktovalo.
Američtí představitelé však na íránskou ochotu nespoléhají a aktivně jednají o mezinárodní spolupráci na silovém zajištění a znovuotevření této životně důležité námořní trasy. Americký velvyslanec při OSN Mike Waltz potvrdil probíhající diskuse o vytvoření koalice, která by pomohla stabilitu v průlivu obnovit. Mezitím se konflikt dál rozšiřuje i do sousedních zemí; terčem dronového útoku se stala letecká základna Alí as-Salím v Kuvajtu, kde operují americké a italské jednotky.
Válečné operace způsobují v regionu značné škody. Íránská státní agentura IRNA oznámila, že americko-izraelské nálety poškodily již 56 muzeí a historických památek. Boje zasáhly i diplomatickou sféru, když střepiny z íránské balistické rakety poškodily budovu v Izraeli, kde sídlí američtí diplomaté. Podle ministerstva zahraničí USA však nebyl nikdo z personálu zraněn. Íránští představitelé, v čele s předsedou parlamentu Kalíbáfem, se navíc vysmívají Trumpovým tvrzením o porážce Íránu.
Mezinárodní společenství stupňuje tlak na zastavení násilí. Papež Lev XIV. dnes znovu vyzval k okamžitému příměří a poukázal na děsivé utrpení lidí na Blízkém východě. Konflikt paralyzuje i světový sport a kulturu. Organizace UEFA dnes oznámila zrušení očekávaného prestižního utkání „Finalissima“ mezi Španělskem a Argentinou, které se mělo odehrát koncem měsíce v Kataru. Jako důvod uvedla neudržitelnou politickou situaci v regionu.
Přestože Írán naznačil možnost diskuse o bezpečnosti plavby, Arákčí zdůraznil, že konečné slovo bude mít armáda. Zároveň dodal, že Teherán v současnosti nežádá o příměří ani o jednání s Washingtonem a je připraven se bránit tak dlouho, jak bude nutné. Zatímco první tankery mířící do Indie začínají pod ochranou proplouvat, svět s obavami sleduje, zda se podaří odvrátit úplné energetické ochromení planety.
Související
Útok na ostrov Charg může pohřbít poslední naděje na zlevnění pohonných hmot
Írán má zájem o jednání, tvrdí Trump. Dohodu s Teheránem ale odmítá
Aktuálně se děje
před 45 minutami
Ceny paliv jen tak neklesnou. Izrael neukončí nálety na Írán ještě několik týdnů
před 1 hodinou
Útok na ostrov Charg může pohřbít poslední naděje na zlevnění pohonných hmot
před 3 hodinami
Izraelská armáda zabila vysoké představitele Hamásu
před 4 hodinami
Hádka kvůli ropě: Okamura prosazuje nákupy z Ruska, Schillerová připustila zásah do cen pohonných hmot
před 5 hodinami
Írán má zájem o jednání, tvrdí Trump. Dohodu s Teheránem ale odmítá
před 6 hodinami
Izraelská armáda oznámila, že zahájila vlnu rozsáhlých úderů napříč západním Íránem
před 8 hodinami
Írán hrozí po Trumpově prohlášení další eskalací války
před 9 hodinami
Íránský lídr Modžtaba Chameneí podle Trumpa možná vůbec nežije
před 10 hodinami
Počasí příští týden: Mírně se ochladí, v noci bude nadále mrznout
Aktualizováno včera
OBRAZEM: Cenu Český lev za nejlepší film dostal Karavan. Řešil se Moravec, zaznělo varování před slovenským scénářem
včera
Země vyšlou k Hormuzskému průlivu válečné lodě, prohlásil Trump. Je zavřený jen pro USA a Izrael, reaguje Írán
včera
EU se dohodla na prodloužení protiruských sankcí. S obavami vyhlíží čtvrteční jednání
včera
„Důkaz jeho výjimečnosti.“ Jak Írán prodává lidu fakt, že Modžtabu Chámeneího nikdo neviděl?
včera
Útok na Charg je zlomovým bodem války. Američané se jej mohou pokusit obsadit
včera
USA zasáhly korunní klenot Íránu. Podnikly masivní nálety na ostrov Charg
včera
Trump rozpoutal další diplomatickou roztržku. Zmírněním sankcí na ruskou ropu pobouřil Evropu i Kanadu
včera
Teherán označil Ukrajinu za „legitimní válečný cíl“ pro íránské síly
včera
Írán umožnil indickým lodím přeplout přes Hormuzský průliv
včera
Ukrajinu nepotřebujeme, USA vědí o dronech více než kdo jiný, jsme nejlepší na světě, prohlásil Trump
včera
Tři fáze útoku na Írán. První se spojencům nepodařila, USA a Izrael jsou na prahu třetí
Válka proti Íránu a jeho spojencům se v současné fázi změnila v testovací pole dvou soupeřících konceptů vojenské eskalace. Zatímco Spojené státy a Izrael sázejí na technologickou převahu, Teherán kontruje strategií, která se snaží konflikt rozšířit geograficky i ekonomicky. Tento vývoj vytváří pro obě strany nebezpečnou past, kdy se útočník může nechat vtáhnout do mnohem složitějšího a nákladnějšího střetu, než se původně předpokládalo.
Zdroj: Libor Novák