Jak Íránci obcházejí informační blackout? Hitem je „spojovací překupník“

Válka se Spojenými státy a Izraelem uvrhla Írán do hluboké izolace, a to nejen fyzické, ale i digitální. Úřady v zemi během bojů drasticky omezily internet i telefonní sítě, což statisíce lidí odřízlo od jejich rodin v zahraničí. Íránci se však nevzdávají a hledají kreativní, byť extrémně drahé způsoby, jak informační blokádu obejít.
Jedním z nejzajímavějších fenoménů je „spojovací překupník“ na íránsko-turecké hranici. Tento muž využívá faktu, že se nachází v dosahu mobilních sítí obou států. K práci mu stačí dva telefony – jeden připojený k íránskému operátorovi a druhý k tureckému. Protože jsou mezinárodní hovory do Íránu zablokovány, zákazníci ze zahraničí mu volají přes WhatsApp na jeho turecké číslo. On pak druhým telefonem vytočí jejich příbuzné uvnitř Íránu, oba přístroje přiloží k sobě a umožní tak zoufalým lidem alespoň krátký hovor.
Tato služba je však vykoupena astronomickými částkami. Podle zjištění BBC Persian vyjde čtyřminutový hovor včetně poplatků za převod peněz na zhruba 30 dolarů (asi 850 Kč). Spojení je navíc velmi nestabilní; hovory málokdy vyjdou na první pokus a často se po dvou či třech minutách přeruší. Přesto je pro lidi, jako je Ava, jejíž snoubenec zůstal kvůli zastavení letecké dopravy v Kanadě, tato cena přijatelná.
Další možností jsou virtuální privátní sítě (VPN), které umožňují obejít cenzuru přímo z domova. I zde je však situace kritická. Cena za data v rámci VPN aplikací vyletěla do závratných výšin – jeden gigabyte stojí v přepočtu kolem 17 dolarů (cca 450 Kč). Pro srovnání, minimální měsíční mzda v Íránu činí jen asi 100 dolarů. Pokud navíc spojení vypadne, zakoupená data bez náhrady propadají.
Pro ty, kteří se ke spojení dostanou, se telefon stává nástrojem kolektivní pomoci. Hamid z Teheránu popisuje, že jakmile se mu podaří připojit, okamžitě obvolává všechny známé a zjišťuje čísla na jejich rodiny v cizině, aby jim mohl předat zprávy. Radost a smích matek, které slyší jméno svého dítěte žijícího tisíce kilometrů daleko, je pro něj podle jeho slov tou největší odměnou v jinak temných dnech.
Situace je o to mrazivější, že hovory často probíhají na pozadí bombardování. Rodiny v Torontu, Londýně či Melbourne žijí v neustálém strachu. Šadi, která žije v Austrálii, má rodiče přímo v teheránské čtvrti přezdívané „sršní hnízdo“ kvůli blízkosti strategických objektů ministerstva obrany a ropných skladů. Její otec se už bojí chodit i na procházky, protože ho nedávno zasáhl „černý déšť“ – sražené saze a nečistoty po útoku na nedaleký ropný terminál.
Digitální propast nejvíce dopadá na starší generace, které nejsou technologicky zdatné. Pooneh z Londýna se dokáže spojit pouze se svou sestrou, která „umí s technikou čarovat“. Jejich rozhovory pak připomínají skládání mozaiky: sestra zevnitř Íránu předává rodinné vzkazy a Pooneh ze zahraničí jí naopak říká, co se ve válce skutečně děje, protože íránská státní média informace přísně cenzurují.
Rusko a Čína poskytují Íránu v probíhající válce vojenskou podporu, tvrdí Teherán
Ceny paliv jen tak neklesnou. Izrael neukončí nálety na Írán ještě několik týdnů
před 19 minutami
Rusko a Čína poskytují Íránu v probíhající válce vojenskou podporu, tvrdí Teherán
před 1 hodinou
Jak Íránci obcházejí informační blackout? Hitem je „spojovací překupník“
před 2 hodinami
Modžtaba Chámeneí byl ruským letadlem převezen na operaci do Moskvy, píše blízkovýchodní tisk
před 4 hodinami
Ceny paliv jen tak neklesnou. Izrael neukončí nálety na Írán ještě několik týdnů
před 5 hodinami
Útok na ostrov Charg může pohřbít poslední naděje na zlevnění pohonných hmot
před 6 hodinami
Izraelská armáda zabila vysoké představitele Hamásu
před 7 hodinami
Hádka kvůli ropě: Okamura prosazuje nákupy z Ruska, Schillerová připustila zásah do cen pohonných hmot
před 9 hodinami
Írán má zájem o jednání, tvrdí Trump. Dohodu s Teheránem ale odmítá
před 10 hodinami
Izraelská armáda oznámila, že zahájila vlnu rozsáhlých úderů napříč západním Íránem
před 11 hodinami
Írán hrozí po Trumpově prohlášení další eskalací války
před 12 hodinami
Íránský lídr Modžtaba Chameneí podle Trumpa možná vůbec nežije
před 14 hodinami
Počasí příští týden: Mírně se ochladí, v noci bude nadále mrznout
Aktualizováno včera
OBRAZEM: Cenu Český lev za nejlepší film dostal Karavan. Řešil se Moravec, zaznělo varování před slovenským scénářem
včera
Země vyšlou k Hormuzskému průlivu válečné lodě, prohlásil Trump. Je zavřený jen pro USA a Izrael, reaguje Írán
včera
EU se dohodla na prodloužení protiruských sankcí. S obavami vyhlíží čtvrteční jednání
včera
„Důkaz jeho výjimečnosti.“ Jak Írán prodává lidu fakt, že Modžtabu Chámeneího nikdo neviděl?
včera
Útok na Charg je zlomovým bodem války. Američané se jej mohou pokusit obsadit
včera
USA zasáhly korunní klenot Íránu. Podnikly masivní nálety na ostrov Charg
včera
Trump rozpoutal další diplomatickou roztržku. Zmírněním sankcí na ruskou ropu pobouřil Evropu i Kanadu
včera
Teherán označil Ukrajinu za „legitimní válečný cíl“ pro íránské síly
Íránští představitelé vyslali Kyjevu ostré varování, které dále eskaluje napětí v souvislosti s probíhajícím konfliktem na Blízkém východě. Ebrahím Azízí, předseda parlamentního výboru pro národní bezpečnost a zahraniční politiku, prohlásil, že se celá Ukrajina stala „legitimním válečným cílem“ pro íránské síly. Podle Teheránu se země aktivně zapojila do války tím, že poskytla Izraeli své technologie a experty na boj proti bezpilotním letounům.
Zdroj: Libor Novák