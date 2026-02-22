Ukrajinské bezpečnostní složky podle prezidenta Volodymyra Zelenského zadržely podezřelého z nočního teroristického útoku ve Lvově na západě země. Podle aktualizované bilanci přišla o život jedna osoba, dalších 25 lidí se zranilo.
Zelenskyj v neděli dopoledne uvedl, že jej ministr vnitra informoval o zadržení jedince podezřelého z teroristického útoku ve Lvově. "Zraněno bylo 25 lidí, jedna osoba byla zabita," aktualizoval prezident bilanci tragické události. Zároveň vyjádřil upřímnou soustrast rodině jediné oběti.
Podle Zelenského se do vyšetřování případu zapojí všechny příslušné složky. "Požadované procesní úkony týkající se zadržené osoby probíhají. Ministerstvo vnitra poskytne další informace podle potřeby," dodal politik.
Lvovem otřásly exploze v noci ze soboty na neděli, informoval web Kyiv Independent. Starosta města Andrij Sadovyj ihned vyslovil podezření, že se jednalo o teroristický útok. K výbuchům došlo nedaleko historického centra, v okolí incidentu se vysklila okna. Byla poškozena dvě auta. Podle místní prokuratury zemřela třiadvacetiletá policistka.
Exploze se ozvaly po příjezdu policistů, kteří byli přivoláni na místo kvůli nahlášenému vniknutí do obchodu. Nejprve došlo k jednomu výbuchu, druhý se ozval po příjezdu dalších policejních hlídek.
Podle informací webu Kyiv Independent se událost odehrála přibližně 25 minut po půlnoci. Úřady původně nechtěly spekulovat o tom, kdo by mohl stát za tragickým teroristickým útokem.
Související
Fico dal Zelenskému ultimátum. Jde o dodávky elektřiny i ropy
Zelenskyj: Kyjev je v rámci snah o ukončení války připraven k velkému kompromisu
Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , policie Ukrajina , teroristické útoky na Ukrajině , Ukrajina
Aktuálně se děje
před 4 minutami
Zelenskyj oznámil zadržení člověka podezřelého z teroristického útoku ve Lvově
před 51 minutami
Češi zřejmě nepocítili zemětřesení na sousedním Slovensku
před 1 hodinou
Českými vlajkonoši pro závěrečný ceremoniál budou rychlobruslaři Sáblíková a Jílek
před 2 hodinami
Novinky o počasí. Meteorologové rozšířili varování před povodněmi
před 2 hodinami
Jílek se s úspěšnou olympiádou rozloučil 14. místem v masáku, Klaebo jedenáctým zlatem
před 3 hodinami
Další rozměr kauzy bývalého prince Andrewa. Poslanci mohou zahájit vyšetřování
před 4 hodinami
Trump zase řeší Grónsko. Posílá loď, která se má postarat o nemocné
před 5 hodinami
Lvovem otřásly exploze. Zemřela policistka, spekuluje se o terorismu
před 5 hodinami
Finové si suverénně došli pro pátý hokejový olympijský bronz. Slováky porazili 6:1
před 7 hodinami
Výhled počasí na příští víkend. Nejtepleji bude v Čechách
včera
Apple pracuje na novém modelu iPhone. Ceny už jsou předmětem spekulací
včera
Pro skicrossařky bylo maximem osmifinále, v short tracku nedojela Vaňková. Zdráhalová čtrnáctá
včera
Policie vyšetřuje pobodání u Prahy. Panuje podezření z pokusu o vraždu
včera
Fico dal Zelenskému ultimátum. Jde o dodávky elektřiny i ropy
Aktualizováno včera
Češi se znovu sešli na podporu Ukrajiny. Je to i naše válka, prohlásil Pavel
včera
Trump po rozhodnutí soudu zvyšuje globální cla
včera
Smutný konec příběhu malého Itala. Po nepovedené transplantaci zemřel
včera
Voborníková "zachránila" český biatlon. V hromadném závodě získala bronz
včera
Slovensko zasáhlo poměrně silné zemětřesení
včera
Curleři zakončili olympiádu výhrou nad Švédy, sdruženáři osmí. Hokejistky si rozdělily medaile
I když to zprvu vypadalo, že se český mužský curlingový tým jen tak výhry na svých premiérových Zimních olympijských hrách nezíská, poslední tři utkání zvládl tým skipa Lukáše Klímy s bravurou. Po Německu a Číně zvládl vyhrát i potřetí v řadě ve svém závěrečném vystoupení na této olympiádě a to proti Švédsku. Navíc se jednalo asi o nejlepší český výkon, neboť už od samého začátku směřovali Češi k jasnému vítězství 10:4. Mezi sdruženáři se svého třetího zlata z těchto Her dočkal Nor Jens Luraas Oftebro, když po dvou individuálních závodech se středním i velkým můstkem ovládl i sprint dvojic se svým kolegou Andreasem Skoglundem. Česká dvojice Jan Vytrval-Jiří Konvalinka pak skončila osmá. Skončil také hokejový turnaj žen, který ovládly Američanky, když vyhrály v prodloužení 2:1 nad Kanaďankami, bronz pak putuje zásluhou hokejistek do Švýcarska. Své historicky první olympijské vítěze pak poznal i skialpinismus, kde se však neztratil ani Rus pod neutrální vlajkou. Dosavadní ruskou olympijskou dominanci naopak v krasobruslařských volných jízdách žen ukončila Američanka Alisa Liuová.
Zdroj: David Holub