Zelenskyj oznámil zadržení člověka podezřelého z teroristického útoku ve Lvově

Lucie Podzimková

22. února 2026 14:10

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ukrajinské bezpečnostní složky podle prezidenta Volodymyra Zelenského zadržely podezřelého z nočního teroristického útoku ve Lvově na západě země. Podle aktualizované bilanci přišla o život jedna osoba, dalších 25 lidí se zranilo. 

Zelenskyj v neděli dopoledne uvedl, že jej ministr vnitra informoval o zadržení jedince podezřelého z teroristického útoku ve Lvově. "Zraněno bylo 25 lidí, jedna osoba byla zabita," aktualizoval prezident bilanci tragické události. Zároveň vyjádřil upřímnou soustrast rodině jediné oběti. 

Podle Zelenského se do vyšetřování případu zapojí všechny příslušné složky. "Požadované procesní úkony týkající se zadržené osoby probíhají. Ministerstvo vnitra poskytne další informace podle potřeby," dodal politik.

Lvovem otřásly exploze v noci ze soboty na neděli, informoval web Kyiv Independent. Starosta města Andrij Sadovyj ihned vyslovil podezření, že se jednalo o teroristický útok. K výbuchům došlo nedaleko historického centra, v okolí incidentu se vysklila okna. Byla poškozena dvě auta. Podle místní prokuratury zemřela třiadvacetiletá policistka. 

Exploze se ozvaly po příjezdu policistů, kteří byli přivoláni na místo kvůli nahlášenému vniknutí do obchodu. Nejprve došlo k jednomu výbuchu, druhý se ozval po příjezdu dalších policejních hlídek. 

Podle informací webu Kyiv Independent se událost odehrála přibližně 25 minut po půlnoci. Úřady původně nechtěly spekulovat o tom, kdo by mohl stát za tragickým teroristickým útokem. 

včera

Smutný konec příběhu malého Itala. Po nepovedené transplantaci zemřel

Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) policie Ukrajina teroristické útoky na Ukrajině Ukrajina

